В Вооруженных силах Украины скандал. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял под свой контроль избиение женщины-военнослужащей, произошедшее в одной из воинских частей в Одесской области

В среду, 25 декабря, министр обороны Украины Андрей Загороднюк у себя в Facebook написал о вопиющем происшествии.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте», — отметил Загороднюк.

По его словам, одновременно с этим военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в военную прокуратуру.

«Дело беру под личный контроль», — заявил министр обороны Украины и пообещал сообщить детали после того, как выяснит все подробности дела.

Однако министра опередили украинские СМИ. В Виннице взяли под домашний арест американца, воевавшего за ВСУ в Донбассе © Скриншот из видео "Радио Свобода"

Лишилась двух зубов

Украинская служба «Радио Свобода» выяснила, кого же избили в Одесской области. Это рядовая Наталья Кулиш, которая проходит службу в воинской части А3438. Ее избила другая женщина-военнослужащая — Вера Загороднюк.

«Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей, вроде как, тяжело это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала менять ругать, а потому ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь», — рассказала Кулиш, попавшая в воинскую часть под Одессой после обучения во Львовской области — в Старичах.

По словам Кулиш драку видел командир роты обеспечения Михаил Савичев. Именно в его подразделении и служит Кулиш. Однако на защиту подчиненной Савичев не встал. Вместо этого он заявил, что ничего не видел и что Кулиш ничего не докажет.

При этом сама военнослужащая рассказала, что избившая ее Загороднюк и еще одна женщина-военнослужащая — Юлия Пономарёва — заявили следователям, что 19 декабря пришли в квартиру Кулиш, где их встретили двое мужчин, признавшиеся в избиении военнослужащей.

Сама избитая военнослужащая рассказала, что неприятности в новой части начались сразу же по прибытии — в апреле 2019 года. Кулиш служит поваром, но ей приходилось выполнять обязанности разнорабочей — ремонтировать помещения и выполнять другие строительные работы. Кроме того, Кулиш заметила царящую в части коррупцию. Но писать в военную прокуратуру заявление не стала — из-за угроз и давления. Полковник ВСУ рассказал о праворадикальных ветеранах и нарвался на служебное расследование © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

«Я начала говорить о разворовывании сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 грн в месяц (около 270-400 руб. — Ред.), неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что «я либо служу, либо не служу» и угрожал уволить меня по состоянию здоровья», — рассказала военнослужащая.

Дел в том, что с момента прибытия в воинскую часть Кулиш пять раз лечилась в госпитале, в том числе в отделениях неврологии и гинекологии.

Военнослужащая обвиняет Ангелюка в краже не только сухпайков, но и продуктов. Сам Ангелюк в комментарии «Радио Свобода» отрицал все обвинения Кулиш. Сейчас, по словам военнослужащей, в части проводится расследование. С учетом того, что делом заинтересовался сам министр обороны, можно предположить, что для воинской части А3438 настали «веселые деньки». Тем более обвинения Кулиш могут быть не беспочвенными — коррупция в украинской армии явление привычное.

Системный характер коррупции

В тот же день, когда Загороднюк обещал разобраться с творящимся в Одесской области, пресс-служба СБУ рассказала о задержании начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области «за системную коррупцию»

«Оперативники спецслужбы установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание искусственных преград во время выполнения договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком. За неправомерную награду он также предоставлял «гарантии» для победы в тендерах на 2020 год. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт получения злоумышленником через задействованного посредника 80 тыс. грн (около 213 тыс. руб. — Ред.) неправомерной выгоды от директора фирмы-подрядчика», — указывалось в сообщении пресс-службы СБУ. ВСУ: армия, опасная для своего народа © AP, Evgeniy Maloletka | AP, Evgeniy Maloletka | Перейти в фотобанк

Помимо этого эсбэушники поймали начальника на вымогательстве и получении 40 тыс. грн (около 100 тыс. руб. — Ред.) от местного жителя за решение вопрос об уклонении от призыва на срочную службу. За эти деньги подполковник обещал призывнику «повлиять» на должностных лиц одного из военкоматов области.

«Во время проведения следственных действий по месту работы и жительства фигуранта дела была изъята часть неправомерной выгоды и документацию, которая доказывает осуществления сделки. Полковнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения ее от должности. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона и Нацполицией», — сообщили в Службе безопасности Украины.

В общем, в украинской армии с коррупцией все обстоит хорошо. В смысле — плохо. Коррупция есть.

Примечательно, что под записью с этой новостью на странице СБУ в Facebook украинцы просят правоохранителей проверить и другие регионы Украины.

«Одессу возьмите под контроль. Там придется эшелон заказывать для взяточников и предателей», — пишет пользователь Валерий Шеленберг в комментариях.

В общем работы для спецслужб в украинской армии — непочатый край. И от того, справится ли новая команда с коррупцией в ВСУ, зависит поддержка новой власти военными. Поддержка, отсутствие которой может дорого стоить в стране, где у различных радикальных группировок на руках оружие. И не только стрелковое.