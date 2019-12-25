Рождество для Гитлера: Санта с усиками под носом на пороге Октябрьского дворца в Киеве

В Октябрьском дворце в Киеве прошла премьера американского мюзикла «Весна для Гитлера». Казалось бы — что тут такого? Ну, поставили комедию. Литературный материал-то американский! Зрителю смешно. Пририсовали к стилизованной свастике еще одну дамскую ножку — получился практически коловрат. Однако, как говорит народная мудрость, Федот - да не тот

В оригинале американский фильм называется «Продюсеры». Он повествует об аферистах из сферы шоу-бизнеса, которые планируют поставить убыточный мюзикл и присвоить деньги вкладчиков. Надо признать, что киевская постановка этого мюзикла на просторах бывшей страны, победившей фашизм, не единственная: Театр Et-Cetera под руководством Александра Калягина тоже позволял себе замахнуться. Однако не позволял себе выносить на афиши фамилию Адольфа, да еще и с позитивной коннотацией. Впрочем, как и многие другие.

А Штатам, конечно, было очень смешно. В 1968 году, когда мюзикл вышел на широкий экран, ЛСД — широко употреблявшийся до тех пор психотропный химический препарат — уже был под запретом. Он, однако, сильно повлиял на формирование контркультуры шестидесятых и семидесятых. Широко известной стала фраза доктора Тимоти Лири, превратившаяся в девиз сторонников употребления психоделиков: «Turn on, tune in, drop out» («Включись, настройся, выпадай»). Под призывом "выпадай" имелся в виду уход от консервативных нравов и образа жизни основной части общества. Как отмечает российский психиатр и нарколог Александр Данилин, в период особой популярности ЛСД «в американских газетах практически ежедневно можно было прочитать сенсационные сообщения о самоубийствах, убийствах и членовредительстве после приема LSD», «в Америке второй половины 60-х годов резко возросло число психотических пациентов». Поэтому назвать главного героя Лоренцо Сент-Дюбуа этими тремя буквами в той Америке было объяснимо, но не оправдано. Смешно, но не весело. Хотя создатели мюзикла постарались. Постмайданная Украина зависла между неонацизмом и коррупцией. О чем пишут соцсети 17 декабря © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Вообще, надо сказать, что в Америке очень старательные граждане. Особенно когда дело касается прибыли. И тут уже деньги не пахнут ничем — ни наркотиками, ни фашизмом. Страна, которая пытается присвоить себе главную заслугу в победе над гитлеровской коалицией в войне 1939-1945 годов, должна хоть иногда вспоминать, какой вклад она внесла в то, чтобы не только солдаты ее союзников, но и свои собственные погибали в интересах этой самой прибыли.

«Будучи одним из главных воротил американского рынка, Генри Форд оказывал серьёзную финансовую поддержку НСДАП. В благодарность фюрер не только повесил его портрет в своей мюнхенской резиденции, но и с восхищением писал о Форде в своей книжке «Моя борьба». В ответ Форд ежегодно поздравлял «своего немецкого друга» с днем рождения, при этом дарил ему «подарок» стоимостью в 50 000 рейхсмарок», — говорится в материале «Ленд-лиз для Гитлера». «По словам американского военного историка Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в получении каучука, жизненно необходимого для германской промышленности. Мало этого, до самого начала Второй мировой войны владелец автогиганта США поставлял Гитлеру военную технику, за что в честь 75-летия Форда фюрер наградил юбиляра высшей наградой Третьего рейха для иностранцев — «Большим крестом Немецкого Орла». Немецкий консул даже совершил поездку в Детройт, чтобы лично повесить Золотой крест со свастикой на грудь автомагнату. Форд пришел в восторг от этой награды. На грандиозном праздничном обеде, организованном в день юбилея — 30 июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 самых богатых детройтцев… Форд» был далеко не единственной американской корпорацией, приложившей руку к созданию германской военной машины. К моменту начала Второй мировой войны совокупные вклады американских корпораций в свои немецкие филиалы и представительства составляли порядка 800 миллионов долларов. Вложения компании Ford — 17,5 миллионов, Standard Oil of New Jersey (ныне существующей под вывеской Exxon) — 120 миллионов, General Motors — 35 миллионов, ITT — 30 миллионов».

Но историческая память — дело хрупкое. Дабы не разбить ее копилку, надо быть осторожнее. В 2006 году в Штатах вышел римейк этого фильма — с Умой Турман. И вновь названием было «Продюсеры» — имя исчадия ада не вышло на афишу. Он так и остался одним из, но маргинальным героем. В отличие от украинского режиссера Семена Горова череповецкого происхождения, который поставил «Весну для Гитлера» в Октябрьском (!) дворце. Этот режиссер хорошо известен зрителям новогодних мюзиклов прошлых лет — «Сорочинской ярмарки», «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и прочих. А чем известен сам дворец, ныне называемый то Жовтневым, то Международным центром культуры и искусств?

Это творение Викентия Беретти построено еще в середине XIX века для киевского института благородных девиц. После Октябрьской революции 1917 года здание было национализировано, институт благородных девиц упразднён. До 1934 года тут располагались различные государственные учреждения, после чего его полностью передали НКВД. В подвалах здания производились расстрелы осужденных «особыми тройками». В годы Великой Отечественной войны здание было значительно повреждено. Его восстановление стало всеобщим делом. Вместе с тысячами простых рабочих, студентов и людей разных профессий здесь можно было увидеть деятелей культуры и искусства — Максима Рыльского, Владимира Сосюру, Андрея Малышко, Льва Ревуцкого, Амвросия Бучму, Наталью Ужвий, Гната Юру и других. Без сомнения, всех тех, кого одно воспоминание о Гитлере бросало в дрожь и в ярость. Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев © tnmkmusic | tnmkmusic | Перейти в фотобанк

Как пишут в титрах, прошли годы. У Октябрьско-Жовтневого дворца «отмайданили» флаги со свастикой и рунами. И теперь уже выносить Гитлера на афиши — комильфо. Под Рождество. Ибо смешно, наверное. Особенно актерам. «Нам было очень тяжело репетировать, потому что мы просто валились со смеху», — признается продюсер, автор текстов песен и один из актеров Александр Меламуд. Думается, что предкам его по одному из колен израилевых было совсем не смешно.

А что же у стратегического партнера нынешней Украины, под которого сейчас «чистят» украинцы? Демократка Александрия Окасио-Кортес заявляет в Конгрессе: «В США нет «продвинутого общества», страна становится «фашистской» и удовлетворяет потребности только богатых граждан». Понятное дело, что это она супротив Трампа свою риторику точит. Однако в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Все остальное — чистая правда. С гитлеровскими усиками под носом. «Включись, настройся, выпадай».