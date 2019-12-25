В ходе судебного заседания по рассмотрению апелляции подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко неонацисты напали на журналиста издания «Шарий.нет» и угрожали корреспонденту «Страны.UA». Пассивность полиции в ходе этого инцидента и общая безнаказанность неонацистов стала поводом для бурной дискуссии пользователей украинских соцсетей

События происходили следующим образом: 24 декабря во время рассмотрения дела Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, неизвестные избили и облили мочой корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева. Синяки и ссадины получила еще одна представительница «Шарий.net» Антонина Белоглазова. Кроме того, в зале сторонники Кузьменко угрожали журналистке «Страны» Юлии Корзун.

Угрозы и нецензурная брань также раздавались в адрес «неправильных» телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Журналистку ZIK Аллу Жизневскую ударили по рукам за то, что та снимала происходящее в зале на телефон. Позже издание «Страна» рассказало, что журналистка Юлия Корзун, которой угрожали избиением, вызвала полицию, чтобы ей помогли покинуть зал суда целой, однако правоохранители на место не приехали. Редакция была вынуждена обратиться к охранникам из частной структуры.

Не сказать, что случай с нападением украинских неонацистов стал для Украины чем-то из ряда вон выходящим. Увы, это не первое и, наверняка, не последнее преступление против работников СМИ. Пользователи соцсетей убеждены, что первопричиной такого разгула неонацистов можно с полной уверенностью назвать бездействие правоохранителей и абсолютную безнаказанность национал-радикалов всех мастей после госпереворота 2014 года.

Реакция правоохранителей и на этот раз была сугубо формальной. После того как сотрудники Нацполиции в самом здании суда лишь пассивно наблюдали за бесчинствами радикалов, руководство ведомства позже вступило с пространным заявлением, осуждающим насилие и угрозы в адрес работников СМИ.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, во вторник, 24 декабря, после инцидента в Апелляционном суде Киева в полицию Киева обратились трое журналистов с заявлениями о противоправных действиях против них, по факту которых было открыто уголовное дело. Клименко пообещал, что на все такие случаи полиция будет реагировать немедленно.

«Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации», — заявил он.

Однако это никак не успокоило журналистское сообщество. Блогер и политический деятель Анатолий Шарий убежден, что, если президент лично и незамедлительно не даст оценку нападению неонацистов на журналистов в зале суда, это будет означать, что он полностью повторяет методы Порошенко по уничтожению свободы слова. Шарий: «Ответственность по защите журналистов лежит на Зеленском, лично» © скриншот с видео Анатолий Шарий

«Один из напавших на нашего журналиста — дегенерат, бегавший с бутылкой мочи по суду, — Регор.

Тот самый, что две недели назад напал на наших активистов. Но не сел. Тот самый, что уже находится под судом за нападение с ножом и гуляет под личное обязательство. Тот, что нападал уже на нашу журналистку, но уже год не привлечен по тому делу вообще ни к какой ответственности.

Сегодня (не завтра) прокуратура обязана написать бумагу и с утра подать в суд об изменении меры пресечения на взятие под стражу. По закону — так. Знаете, чья это ответственность? Не прокурора. А лично президента. Зеленского. Владимира Александровича.

Потому что раз уж за весь беспредел в силовых органах отвечал, по нашему мнению, Порошенко, то почему же Зеленский сегодня не отвечает за тот же беспредел. Отвечает. Лично», — написал он на своей странице в Facebook.

А первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова подчеркивает, что власть и правоохранительные органы никак не реагируют на систематические избиения и угрозы журналистам их издания. Крюкова: «На Украине реальные убийцы ходят по судам и травят журналистов» © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк

«При президенте Зеленском избивают журналистов. При министре МВД Авакове убивают журналистов.

А потом проводят суды по убийству журналистов, на котором избивают и угрожают журналистам. При прокуроре Рябошапке реальные убийцы ходят по судам и травят журналистов. Вот коротко о свободе слова при новой власти», — рассказала Крюкова.

Ее мнение полностью разделяет корреспондент издания Strana.ua Олеся Медведева.

«Все, что произошло сегодня в суде и под зданием суда — это приговор Авакову. Его слова о защите журналистов не стоят ничего. Как и он сам.

Пока «животные» будут нападать на журналистов, угрожать им, избивать, не будет никакого порядка. Эти шакалы нападают не где-нибудь, а прямо в помещении, где осуществляется украинское правосудие», — настаивает журналистка.

Об ответственности президента Украины Владимира Зеленского по защите конституционных права журналистов напоминает общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«Сегодня, по реакции власти на очередное нападение на журналиста, мы окончательно поймём, кто же реальная власть в нашей стране: Зеленский или нацисты», — подчеркивает он.

Нужно сказать, что на происшествие в здании суда достаточно оперативно отреагировал Национальный союз журналистов Украины, который устами своего руководителя Сергея Томиленко осудил нападения на журналистов во время рассмотрения апелляции Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

«Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю — и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"», — написал Томиленко.

Соответствующим образом прокомментировали беспредел национал-радикалов и в Донбассе. В частности, донецкая журналистка Елена Блоха заметила, что после очередного нападения неонацистов на журналистов в зале суда на глазах полиции говорить о свободе слова на Украине как минимум глупо. Блоха: «И после этого Зеленский еще будет рассказывать, что журналистам ничего не угрожает» © Facebook, Елена Блоха

«И после вчерашнего нападения в зале суда на журналистов Зеленский еще будет рассказывать о том, что в Украине журналистам ничего не угрожает и приглашать российские телеканалы в Киев?

Серьёзно?! Нацики нападали на всех журналистов, которые им не нравятся — от Шария, Страны, Зика. Полиция даже и не пыталась препятствовать нападениям на журналистов. Это и понятно, ведь если бы они и задержали бы кого-то, то этих упоротых тут-же выпустили.

И это был суд по избранию меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета! У меня нет больше слов, одни непечатные выражения…» — написала Блоха на своей странице в Facebook.

Подавляющее число пользователей соцсетей убеждены, что очередной акт насилия и откровенного запугивания украинских журналистов является прямым следствием заигрывания власти с неонацистскими группировками и их тотальной безнаказанностью. Даже робкий «наезд» на виновников убийства Павла Шеремета, которыми, вполне естественно, оказались представители национал-радикалов и ветеранов АТО, вызвал ожесточенную реакцию их «побратимов».

Власть тут же «сдала назад» и начала привычно маневрировать, пытаясь успокоить неонацистов. По большому счету Зеленский, как и любая украинская власть, заявляющая о верности идеалам Майдана, неизбежно попадает в зависимость от националистов.

А поэтому, декларируя на словах приверженность демократическим принципам «свободы слова», власть не в состоянии защитить журналистов от нападений откровенных неонацистов. Безнаказанность преступлений радикалов и разрушение основ правового государства на Майдане в 2014 году раз за разом бумерангом возвращается самой украинской власти.