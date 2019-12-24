Конец года – время подведения разнообразных итогов. Занимаются этим и социологи. В частности, 24 декабря опубликовала результаты своего итогового исследования Социологическая группа «Рейтинг»

Исследование было проведено 13-17 декабря, опрошено 2,5 тыс. человек. Вопросы задавались «закрытые», т.е. респондентам предлагались готовые варианты ответов. Измыслили их социологи сами или же сначала обкатали на фокус-группах, не сообщается (строго говоря, в данном случае фокус-группы не обязательны — социологи сами могут вспомнить больше значимых событий).

Политик года

Политиком года большинство опрошенных назвали Владимира Зеленского, который получил 47% голосов.

А вот все остальные политики следуют с большим отрывом, причём их результаты различаются несущественно. Первую пятёрку, кроме президента, составляют Юрий Бойко (10%), Дмитрий Разумков (9%), Юлия Тимошенко (8%), Пётр Порошенко (7%). Далее следуют Виктор Медведчук (6%), Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман и Олег Сенцов (по 5%).

Любопытно, что в первой десятке (замыкает её премьер Алексей Гончарук) четыре новых политика (из них трое «слуг народа» и Сенцов, ещё не определившийся, будет ли он политиком, но уже прочимый в лидеры правой оппозиции к Зеленскому) и шесть — старых. Вакарчук, впрочем, и находящийся на девятом месте Вадим Рабинович скорее могут быть расценены как «полуновые» — в политике они давно, но определенного места так и не заняли. В общем, результаты исследования показывают, что элита меняется.

По регионам формат первых пятёрок различается:

— на Востоке: Зеленский, Бойко, Медведчук, Разумков, Рабинович;

— на Юге: Зеленский Бойко, Разумков, Медведчук, Ахметов;

— в Центре: Зеленский, Разумков, Тимошенко, Бойко, Порошенко и Гройсман (!);

— на Западе: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Вакарчук, Разумков. КМИС: Зеленский — украинский политик нового поколения №1 © Facebook, Студия "Квартал 95"

Лидерство Зеленского неоспоримо во всех регионах, хотя на Юге и Востоке оно выше (56-57%). Во все четыре пятерки входит также и Разумков.

Ещё один интересный момент — распределение «политиков года» среди избирателей партий.

Со «Слугой народа» всё понятно и предсказуемо — среди её избирателей на первом месте Зеленский — 77%, а также Разумков (16%) и Гончарук с Богданом (по 8%).

Не удивляет и «Европейская солидарность», 63% сторонников которой считают «человеком года» Порошенко (Зеленского отметили только 18%).

Но вот среди избирателей «Батькивщины» ситуация не столь определённая — отрыв Тимошенко (58%) от Зеленского (31%) не столь уж велик.

Среди сторонников «Оппозиционной платформы» президент вообще втёрся в число лидеров: Бойко (57%), Медведчук (37%), Зеленский (36%) и Рабинович (24%). Впрочем, надо учитывать, что для них всех базовым является Юго-Восточный регион.

Но оригинальнее всего оказались избиратели «Голоса»: Зеленский там вообще на первом месте (43%), а Вакарчук на втором (30%). Собственно, как мы знаем, Вакарчук должен был быть Зеленским, но при таком подходе к делу он может лишиться партии…

Следует отметить, что респондентам разрешалось выбрать пять позиций, и огромный отрыв Зеленского заставляет предположить, что многие респонденты только его одного и отмечали. Что бы ни говорилось о снижении его рейтинга (кстати, «Рейтинг» зафиксировал рост после парижского саммита), но он остаётся политиком номер один.

Событие года

Событием №1 украинские избиратели сочли возвращение украинских пленных, в т.ч. моряков (48%).

Событие №2 — выборы президента (44%).

Ситуация, надо отметить, несколько странная, поскольку событие №1 произошло после события №2 и, насколько можно понять, вследствие его. И, совершенно удивительно, в список вообще не вошёл развод войск в трёх пунктах, вроде бы близкородственный обмену (впрочем, оценка этих событий разная: обмен был воспринят позитивно, а развод одними был оценен как «зрада», а другими — как недостаточная мера).

21% отметили переговоры в "нормандском формате", 15% — выборы Верховной Рады, 13% — выход сборной Украины в финал чемпионата Европы по футболу. Событие года: Открытие Крымского моста запомнилось каждому второму россиянину © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В десятку также вошли — ревальвация гривны (11%), получение томоса (9%; вообще потребовалось усилие, чтобы вспомнить — томос действительно был получен 6 января), дебаты на стадионе, новое правительство и коррупционный скандал в «Укроборонпроме».

Интересно, что на Юге и Востоке первое место занимают всё же выборы, а на Западе и в Центре — обмен пленными. Впрочем, возможно, что свою роль сыграла формулировка — возвращение моряков в оппозиционном к Порошенко регионе воспринимается не столь уж однозначно.

Разброс событий в электорате партий ещё более интересен.

Среди избирателей «Слуги народа» больше всего ценят избрание Зеленского и его признание на международном уровне (парижский саммит).

Среди избирателей «Европейской солидарности» в почёте обмен пленными (что не удивительно — пленение моряков организовал Порошенко) и томос.

Сторонники «Батькивщины» больше ценят обмен пленными и почему-то парижский саммит.

В «Оппозиционной платформе» больше интереса к выборам и парижскому саммиту (что не удивительно).

А у Вакарчука — томос и… футбол.

Резюме

По большому счёту результаты исследования не должны удивлять. «Человек года» на Украине действительно Владимир Зеленский — все сколько-нибудь значимые события в стране проходили или по его инициативе, или с его участием. Даже рекордная ревальвация связана с его победой на выборах — прошлый раз гривна ударно росла при премьере Тимошенко, которую тоже поддерживал Коломойский.

Удивительно только то, что среди событий больше оценили обмен пленными, чем президентские выборы. Впрочем, своё суждение по этому поводу сделал ещё булгаковский Воланд: «Люди как люди. (…) Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних».