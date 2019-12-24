Лучшим политиком 2019 года украинцы назвали президента страны Владимира Зеленского. По данным социологической группы «Рейтинг», за него отдали голоса 47% респондентов. Опрос проводился в течение 13-17 декабря 2019 года среди 2,5 тысячи украинцев от 18 лет

На втором месте оказался оппозиционный политик Юрий Бойко. Что стало неожиданностью. Напомним, что на президентских выборах в первом туре Бойко был только четвертым. Пятый президент Украины Пётр Порошенко расположился в рейтинге политиков года только на пятом месте. Его популярность украинцы оценили в 7%.

Любопытно, что Зеленский получил равномерно высокий рейтинг по всей стране от запада до востока и популярен как среди молодежи, так и пенсионеров. Такой однородной популярности не удавалось заслужить ни одному президенту Украины. В этом главная сила Зеленского, и большой кредит доверия, всё еще не растраченный. В то же время оппозиционные политики, такие как Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, получили поддержку традиционно только на юге и востоке страны. Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Рейтинг Владимира Зеленского существенно подрос после встречи в "нормандском формате" и достигнутых на ней договоренностей. Жителей страны объединило отношение к происходящему в политике президента. Так, событием года украинцы навали освобождение моряков и других заключенных. Каждый пятый отметил важным достижением возобновление переговоров по стабилизации ситуации на Донбассе.

Крепкая поддержка президента сопровождается и высоким рейтингом его партии «Слуга народа» — 48% украинцев отдали свои голоса за нее. Это на 5% больше, чем партия набрала на выборах в Верховную Раду летом 2019 года.

Политиком года Владимир Зеленский стал не только на родине, но и в США. Декабрьский, итоговый, номер американского журнала The Week разместил изображение украинского президента в компании мировых лидеров. На обложке Зеленский и американский лидер Дональд Трамп вырывают друг у друга боеголовку. Это аллюзия к тому, что после утечки информации об их телефонном разговоре в США начался скандал об импичменте американского президента.

Бойко: «Слуги народа» пошли на позорный шаг © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. И не просто посредником. Подпись на английском звучит как Man in the middle и является устойчивым определением, которое используется в компьютерной безопасности и переводится как "атака посредника". Этот термин описывает метод коммуникации, когда «человек посередине» устанавливает независимые связи с жертвами и передаёт сообщения между ними.Тем самым он заставляет жертв поверить, что они разговаривают непосредственно друг с другом через частную связь, фактически же весь разговор управляется злоумышленником.

По мнению The Time, таким «человеком посередине» является Зеленский. Небывалое признание для президента скромной Украины, чьими руками сегодня намерены провести исторический импичмент президента могущественных США.

Что касается внутреннего украинского рейтинга оппозиционных сил, то он более скромен, но стабилен. Публичная позиция партии "Оппозиционной платформы — "За жизнь" о необходимости выстраивания отношений с Россией, встречи Виктора Медведчука и Юрия Бойко с Дмитрием Медведевым по газовым вопросам, а также прямые переговоры Медведчука с Владимиром Путиным на саммите СНГ были хорошо восприняты частью украинского общества, а именно югом и востоком Украины. Но и их поддержки хватило, чтобы Юрий Бойко стал вторым после президента политиком года, опередив даже Юлию Тимошенко.