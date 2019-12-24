В воскресенье, 22 декабря, в некоторых областях Украины прошли местные выборы в недавно организованные объединенные территориальные общины (ОТО). Всего 380 000 граждан избирали представителей 69 сельских, 16 поселковых и 1 городской общин в 21 областях. Явка избирателей составила от 14% до 54%

Партия "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах по итогам обработки данных с 75% участков. «Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак — проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат — наш!», — говорится в сообщении на странице партии.

В то же время партия экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» заявила, что, по предварительным подсчетам, стала второй по популярности партией на этих выборах.

Как сообщается на официальном сайте партии, украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей партии "Слуга народа", четырех представителей "Евросолидарности", трех — "Батькивщины" и по одному — от партий "Укроп" и "Наш край". Однако Юлия Тимошенко тоже отрапортовала о своей победе. «Мы пропустили вперед лишь президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии "Батькивщина" я благодарю всех за поддержку!» — поздравила соратников Юлия Тимошенко. Западная Украина с 16 по 20 декабря: протесты, подготовка к выборам и Святой Николай только для «галицких украинцев» © пресс-служба президента Украины

Тем не менее, первое место заняли все же самовыдвиженцы, а в большинстве общин победили ныне действующие главы ОТО. Например, из 9 общин, в которых проходили выборы в Закарпатской области, "Слуги народа" победили только в двух. Учитывая рейтинг правящей партии, она могла бы рассчитывать и на больший результат.

Украинский журналист Вячеслав Чечило подчеркивает, что неубедительный результат представителей партии «Слуга народа» на выборах в объединенных территориальных громадах говорит о непонимании командой Зеленского сути украинской политики.

«Некоторые смакуют неубедительный результат «Слуг народа» на выборах в ОТГ, демонстрируя свое непонимание украинской политики. Местные выборы это не соревнование политических брендов. Это, прежде всего, соревнование местных феодалов. Да, партия власти могла включить представителей провинциальных ОПГ в свои ряды, но по ряду причин не сделала это. Что при желании можно записать ей не только в минус, но и в плюс», — пишет Чечило.

Политолог Андрей Золотарев ранее тоже подчеркивал, что местные выборы существенно отличаются от выборов на общенациональном уровне. «На местном уровне играет роль не политическая позиция кандидатов, а их узнаваемость, деньги, админресурс. Кто богаче, кто убедительнее, кто громче всех кричит, чтобы за него голосовали, тот и выигрывает местные выборы. Это победа местных князьков, а не политсил», — говорил Золотарев.

На местных выборах к тому же наиболее ярко расцветает коррупция, поскольку «местные авторитеты» имеют целый ряд рычагов давления на своих односельчан, помимо банального подкупа. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель ранее отмечал, что на местных выборах подкуп совершается, как правило, путем раздачи избирателям различных товаров (продуктовых наборов), а в отдельных общинах имела место и раздача денежных средств. При этом Кошель подчеркивал, что в 90% случаев такие дела не доходят до суда или разваливаются в ходе рассмотрения, что является результатом низкого качества работы правоохранительных органов.

Политический эксперт Олег Грушицкий, комментируя результаты воскресных выборов в ОТО, отмечает, что есть определенная разница между подходами к избирателям в городе и селе. «Чем меньше или дальше село от города, тем труднее брендам одерживать победу. Здесь в первую очередь голосуют за человека. И какую бы он партию ни представлял, все же личные качества и авторитет играют ключевую роль. Математически это выглядит примерно так:

Для города результат — это 49% бренд, 25% ресурс, 24% авторитет, 1% удача.

Для села — это 49% авторитет, 25% ресурс, 24% бренд и 1% удача», — утверждает Грушицкий. Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На местах у «Слуги народа» зачастую просто нет ни людей, ни партийных ячеек. В результате на местных выборах партия выдвигала «заезжих» людей, которых местная община просто не знает и соответственно особого доверия к ним не испытывает. Например, на выборах в Мешково-Погореловской ОТО (Николаевская область) кандидатом от «Слуги народа» был Игорь Бурда, который никогда не жил в этом районе.

Такие результаты выборов, как сообщает Телеграмм-канал «Резидент», уже вызвали недовольство президента Украины. «Наш источник в Офисе президента рассказал, что Андрей Богдан уже говорил с Владимиром Зеленским и сообщил ему о плохих результатах партии "Слуга народа" на выборах в ОТО. Противостояние внутри Офиса президента набирает обороты, а глава ОП настаивает на комбинированной стратегии по выборам в местные органы власти», — пишет "Резидент".

Авторы же канала «Темный рыцарь» считают результаты выборов в ОТО тревожным звоночком президенту и его партии, пытающейся выехать исключительно на раскрученном политическом бренде. «А чего стоило ожидать от выборов в ОТГ? Руководство партии забило на региональные представительства. Как бы вам дали бренд с ним и идите. А то что на местах люди уже реально хренеют с этого цирка, который происходит в стране, у нас в партии и не подумали. Что и не странно, оно им на фиг не нужно. В таком темпе нас скоро ждёт судьба "Попередників" [предшественников], те люди, которые поддерживали СН, начинают потихоньку забивать на весь этот бред», — пишет «Темный рыцарь».

В целом же местные выборы показали, что правящая политическая партия до сих пор «не укоренилась» на местах, где по-прежнему сильны позиции «феодалов» уровня села или района. К тому же «Слуги народа», продвигающие новомодные концепции «диджитализации», весьма далеки от конкретных проблем сельской общины: газификации села или ремонта дороги, ликвидации незаконной свалки или приобретения автомобиля скорой помощи. Тем не менее, если учитывать еще и рейтинги популярности, можно констатировать, что дальше эксплуатировать политический бренд «Слуга народа» без реального улучшения качества жизни граждан будет проблематично. Скорее всего, в 2020 году «выезжать» исключительно на обещаниях и раскрученных названиях у Зеленского уже не получится.