В понедельник, 23 декабря, на пресс-конференции в Киеве были представлены результаты социологического исследования касательно отношения украинского населения к НАТО. Заказчиком работы выступил Государственный комитет по телевидению и радиовещанию

«На наш взгляд, украинское общество стабильно поддерживает вступление Украины в НАТО. На 6% (с 15% до 21%) увеличена численность тех, кто считает себя хорошо информированным об альянсе, а также увеличилась заинтересованность граждан в получении информации о НАТО и процессах евро-атлантической интеграции, которую высказывают более 60% опрошенных», — сказал глава Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Также в рамках бюджетной программы проходил конкурс на лучшую публикацию по теме НАТО. Победители, в основном из региональных изданий, посетили офис северо-атлантического альянса в Брюсселе. Госкомитет по телерадиовещанию провел аналогичный конкурс, а также пять семинаров для СМИ. В 2020 году Комитет потратит на эти же мероприятия 20 млн гривен.

Традиционное деление

Провела опрос гражданская организация «Центр прикладных исследований» в период с 20 ноября по 4 декабря. Опрошено 2035 человек во всех регионах страны, кроме ОРДЛО и Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Как Байден. Генсек НАТО Столтенберг проэкзаменовал президента Зеленского в Верховной Раде © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Выяснилось, что активнее всего вступление Украины в военно-политический блок поддерживают жители западной части — 69%. В центре поддержка НАТО — 49%, на севере — 55%, на востоке — 43%, на юге и на Донбассе — по 29%. Меньше всего хотят членства в НАТО в Луганской области —16%, больше всего — во Львовской области, 80%. Народная поддержка движения Украины в НАТО выросла практически на 20% в сравнении с мартом 2014 года, когда она составляла 34%.

Довольно сильно разошлись мнения украинцев о целях альянса. 45% жителей Украины считают НАТО оборонным союзом, 19% уверены, что он был создан в противовес СССР/Российской Федерации. Миротворцев в альянсе видят 13% населения. А 11% граждан считает НАТО агрессивным военным блоком.

Оборонным блоком НАТО больше всего воспринимают в центре, на западе, севере государства. Меньше всего на Донбассе — 25%. Как антисоветский и антироссийский блок — на юге Украины, 32%, меньше всего таковым его видят в центре — 10%. Как к миротворцам к НАТО относятся на востоке и на Донбассе — по 18%, как к агрессору — на том же Донбассе, 18%.

«Самой большой мотивацией вступать в НАТО является гарантия безопасности Украины (77% среди тех, кто определился) и возможность усилить и модернизировать украинскую армию. Самая большая мотивация не вступать в НАТО — в перспективе окончательно испортить отношения с Россией (46%) и в том, что НАТО — это агрессивный империалистический блок (32%). Аргументы за вступление — модернизация украинской армии и усиление безопасности Украины (по 50%). Аргументы против вступления — эскалация и усиление конфликта с Россией (37%) и участия Украины в операциях НАТО (32%)», — гласят результаты опроса.

Что может дать Украина остальным странам-членам альянса? Опыт участия в гибридной войне (37%), опыт ведения оборонительных военных действий в новых условиях и при новых технологиях и формирования безопасной буферной зоны между Востоком и Западом (по 28%).

Сначала добейтесь

Отрицать результаты этого соцопроса было бы нелепо. Однако стоит напомнить, что в прифронтовых и контролируемых Украиной территориях созданы военно-гражданские администрации. Эти зоны АТО/ООС наводнены армейцами и разведчиками. И не исключено, что за счет этого мог быть создан рост поддержки украинцами НАТО. Ведь данные показывают, что Донбасс плюс юг, как всегда, меньше всего проникается симпатией к этому военно-политическому блоку.

Вдобавок уже не первый генсек НАТО заявляет украинским правителям: сначала приведите свою армию к нашим стандартам, а потом подавайте на вступление. Тогда как Украина надеется (что и показывают результаты социсследований) сначала внедриться в этот клуб, а потом за его счет модернизировать свою армию. В очередной раз этот тезис озвучил нынешний генсек блока Йенс Столтенберг, особо акцентировав на нем внимание.

При этом Столтенберг объявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным. И это после того, как президент США Дональд Трамп недвусмысленно намекнул, что встреча руководителя альянса и российского лидера была бы как раз кстати. Трамп и Путин, очевидно, ладят. Это можно было явно наблюдать на сентябрьской встрече Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которому было сказано прямо: пора налаживать мосты с Россией.

«…Когда я говорю о «работе», я имею в виду деньги. Мы вложили много денег. Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама посылал вам подушки и простыни. Многие люди не хотели это делать, но я это сделал. И я действительно верю, что Россия, потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать — что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему», — сказал Трамп.

Пока что деньги утекают на совместные украино-натовские комиссии, круглые столы и социологические исследования. То есть просто проедаются. Украине до НАТОвских норм еще далеко: ВСУ разъедает коррупция, разбегаются кадры, и ВПК работает кое-как и по-старому. Что говорить о технике и оружии, если в ВСУ в мирное время в казармах принятие ежедневного душа — это фантастика. А вообще же не только рядовые и офицеры живут в спартанских условиях без воды, особенно горячей. Даже «на гражданке» кое-где имеются постоянные перебои с водоснабжением.