В последние дни 2019 года Киев и Москва вплотную подошли к подписанию контракта на транзит, а США ввели санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток – 2". На Украине стали трубить о «великой победе» над "Газпромом". Издание Украина.ру разбиралось, насколько выгодны условия транзита и сможет ли Россия завершить строительство СП-2

Украинский транзит

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных претензий. Новый контракт на транзит будет подписан до Нового года сроком на 5 лет и с возможностью продления после 2024 года. По условиям контракта, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров газа. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Кроме того, стороны договорились, что Россия заплатит Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года. После выплаты Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту. Речь идет об иске в почти 12 млрд долларов как компенсации за отсутствие транзита с 2020 года и штрафе Антимонопольного комитета Украины от 5 октября 2016 года в размере около 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание протокола по транзиту российского газа через украинскую территорию. По словам Шефчовича, документ, который он подписал вместе с председателем Минэнерго Украины Алексеем Оржелем и главой Минэнерго РФ Александром Новаком, является выгодным для всех сторон. Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" подписан. Кому досталась победа? © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

Санкции против СП-2

Не успели отгреметь победные фанфары в честь прорыва в газовых переговорах, как президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие исполнить такие работы. Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов компаний, попавших под санкции, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в США. В документе сказано, что эти меры приняты для обеспечения энергобезопасности Европы.

Реакция Европы не заставила себя ждать. В Берлине назвали санкции "вмешательством", но подчеркнули, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям. В Еврокомиссии отметили, что в целом Брюссель не признает санкции против европейских компаний, которые занимаются "легитимным бизнесом".

В Москве санкции раскритиковали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook выступила с осуждением мер США, заявив, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак заявил журналистам, что Минфин США и европейские партнеры проекта обсудят санкции в отношении газопровода. По его словам, консультации должны помочь понять, что означают введенные ограничения для европейских компаний, участвующих в реализации проекта: "Они сформулированы недостаточно четко. После того как закончатся консультации, мы поймем суть этих санкций: когда они наступают, в каком объеме".

Будет достроен

Тем не менее, сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas, трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», заявила о приостановке деятельности. А затем вывела свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.

Allseas связана с американскими нефтегазовыми проектами в Мексиканском заливе, и попасть под санкционный пресс Вашингтона ей крайне невыгодно. Компания обратилась за юридическими, техническими и экологическими консультациями по поводу сворачивания своей деятельности на российском проекте.

Санкции не были неожиданностью, именно поэтому "Северный поток-2" после получения разрешения от Дании строился ускоренными темпами. Длина недостроенного участка (учитывая две нитки газопровода) составляет около 130-150 км. Эксперты уверены, что полностью остановить строительство не удастся, только затормозить, поскольку Россия в кратчайшие сроки не сможет заменить судно Pioneering Spirit. Россия могла бы использовать собственное трубоукладочное судно Fortuna, которое принадлежит «Межрегионтрубопроводстрою». Но действующим разрешением датского регулятора к строительству трубопровода в водах Дании допущены только суда с системой динамического позиционирования, которой на трубоукладчике Fortuna нет. Такая система есть на газпромовском трубоукладочном судне «Академик Черский». Но оно сейчас находится на Дальнем Востоке и сможет прибыть на место работ минимум через месяц, максимум — через два.

«Очевидно, что трубопровод, построенный на 95%, никто бросать не будет. Первый вариант — после того как будут оценены юридические последствия, суда вернутся и достроят. Второй — Россия имеет соответствующие мощности, которые позволяют с меньшей скоростью все это достроить. По всей видимости, трубопровод будет достроен и запущен к лету будущего года, как и говорил представитель российского правительства», — сказал в комментарии Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Запоздавшие санкции

Киев приветствовал санкции США против "Северного потока — 2". Там рассчитывали, что они помогут не допустить запуска газопровода. Еще в начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины. Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что введенные санкции усиливают позиции страны в переговорах с РФ о транзите газа и "играют ключевую роль в предотвращении любых монополий на энергетическом рынке ЕС".

По мнению экспертов, американские санкции против СП-2 не повлияли на условия контракта по транзиту российского газа через территорию Украины, как об этом говорят в Киеве.

«Конечно, то, что "Газпром" согласился заплатить 3 млрд долларов сразу, — это весьма показательно. Но я бы не связывал это с "Северным потоком — 2". То есть если в РФ пошли на уступки Украине, почему тогда США ввели санкции? Поэтому в данном случае следует отметить, что Россия в принципе была готова работать по украинскому маршруту. Речь шла о позициях украинской стороны, и, как только появились точки соприкосновения и возможность компромисса, все сложилось. Введение санкций — дело рук демократов, которые, в отличие от республиканцев, явно недоговороспособны. Они пытаются сохранять зону нестабильности, но это может сыграть против них, поскольку к военному бюджету США есть очень много вопросов не только у России: там и Турция, и Китай, и Ближний Восток. Соединённые Штаты рискуют оказаться в изоляции. Пока они еще могут влиять экономически, но решения, которые были приняты, явно недальновидные», — сказал в комментарии Украина.ру эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Дмитрий Марунич также не видит особых усилений позиций украинской стороны в переговорах о транзите.

«Та договоренность, которая была достигнута, объективно нужна "Газпрому". "Северный поток — 2" так быстро бы не запустился, все равно была бы нужда в украинской ГТС, в 60 миллиардах кубометрах в следующем году. Это очевидные и простые вещи. Построили бы СП-2 за 20 дней или построят за 90 — это, если и повлияет, то несущественно. Иначе откуда взялись в условиях контракта 40 млрд кубов в последующие годы? Только потому, что "Газпрому" удобно транспортировать в отдельные страны Европы газ через Украину. Это выгоднее логистически, экономически, плюс пришлось бы менять точки передачи, переподписывать контракты, возможны штрафные санкции. Зачем? Только чтобы просто «задавить» Киев? В этом нет логики. Тем более что все равно все трубопроводы будут построены, и Киев будет «задавлен» тем или иным способом, просто это произойдет несколько позже», — пояснил Дмитрий Марунич.

Пиррова победа

Действительно, в ближайшие годы ожидается падение объемов транзита газа через территорию Украины более чем в два раза. А если сравнивать с потенциалом прокачки — то в четыре. Лишь в первый год заполняемость украинской ГТС сократится примерно в 1,5 раза, и параметры транзита могут сократиться "всего" на 30 млрд куб. м. С введением в эксплуатацию "Северного потока — 2" зависимость "Газпрома" от украинского логистического коридора заметно ослабнет — именно этим и объясняется падение минимальных показателей транзита в 2021-2024 годах до исторического минимума в 40 млрд кубов.

«Транзит газа в объеме 40 млрд куб. м не дает шансов на длительную работу ГТС Украины. В перспективе до 2030 года только 13 тыс. км из ныне действующих 22 тыс. км магистральных газопроводов будут эффективно использоваться. Также из 72 компрессорных станций останутся рабочими 30-35. Соответственно численность работников будет сокращена с 28 тыс. до 12 тыс. К 2030 году будет закрыт один из трех ключевых магистральных газопроводов, по которым транзитируется газ из России в ЕС. А к 2040 году — еще один. И останется только одна труба», — подвел неутешительный итог достигнутым договоренностям эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.