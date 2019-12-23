В принадлежащем предыдущему президенту Украины Петру Порошенко спортклубе «5 элемент» обнаружили систему слежки за посетителями. Камеры и микрофоны были даже в раздевалках. На Украине эта новость вызвала шок: клуб был популярен среди элиты

Утром в пятницу 20 декабря сотрудники Государственного бюро расследований вместе с оперативниками Службы безопасности Украины нагрянули с обысками в офис партии «Европейская солидарность», а также в спортклуб «5 элемент» на Оболони. Конечным бенефициаром последнего является пятый президент Украины Петр Порошенко, а также его соратник, бывший народный депутат Игорь Кононенко. Результаты обысков в спортклубе шокировали украинское общество.

«По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе «5 элемент» были выявлены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба», — сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия находились в рабочем состоянии. Телеканал, фитнес-клуб, офис партии. Силовики ищут компромат на Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что к ним вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю», — указывалось в сообщении ГБР.

Новость об обнаружении прослушки в спортклубе, популярном в том числе и среди деловой и политической элиты, всколыхнула украинское общество.

Услышит каждого

Предшественник Порошенко на президентском посту — Виктор Янукович — в своей предвыборной кампании в 2010 году использовал лозунг «Почую кожного» — «Услышу каждого». Вряд ли он мог тогда предположить, что через четыре года бежит из страны, а тот, кто его прогнал, воплотит лозунг самого Януковича в жизнь. У российского художника Васи Ложкина есть картина «Родина слышит», на которой изображены два чекиста в наушниках и со стаканами чая в руках.

Она лучше всего подходит к описанию того, что творилось у Порошенко в спортклубе. Медведчук заявил, что его не пугают слежка и прослушка © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

«Спокойны могут быть лишь те спортсмены, которые уходили из спортклуба, не посещая раздевалку и душ. А у остальных есть небольшая проблема — в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках <…> Друзья, мы, конечно, не знаем, сам ли прослушивал потом Пётр Алексеевич эти разговоры и делал ли это в аудиорежиме или сразу в видеоформате, но это очень позорная история и прекрасная уголовная фабула. По такому делу фигурант ещё не проходил», — прокомментировал результаты обысков экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

Кто-то отнесся к ситуации с юмором.

«Рассказал картежникам про съемку в 5 Элементе. И что щас все опубликуют. Пошли каминг-ауты. — А я это. Один раз посцал в сауне. Неловкое молчание. — На печку?— А куда ж еще. Не бежать же в туалет. Если б мне пришло в голову установить камеры в Аквариуме, возможно, моя жизнь наполнилась бы новым смыслом. Но нет, влачу жалкое», — рассказал украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский.

А вот другим было не до смеха. Политолог Елена Дьяченко была неприятно удивлена обнаруженным сотрудниками ГБР.

«Сегодня узнала от ГБР, что мой спортклуб 15 лет меня незаконно прослушивал и просматривал на спецоборудовании. После такого, думаю, не только я, но и все клиенты спортклуба переосмыслили и свое там пребывание, и все сказанное в его стенах, в первую очередь на предмет оценки объемов незаконно собранной клубом персональной информации», — написала она в Facebook 21 декабря.

В общем, приятного мало. В том числе и для самого Порошенко.

Суды и недоверие

Некоторые из клиентов спортклуба Порошенко не просто шокированы новостями о прослушке, но готовы к самым активным действиям и не собираются спускать предыдущему главе государства это с рук.

«Я со своей семьей в "Пятый элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке, и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более женщин и детей. Это не то что неэтично, это по законодательству любой страны мира — уголовное дело. Снимать голых женщин и детей в раздевалке — это вообще в голове не укладывается. Это все идёт куда-то на сервер, плюс сидит ещё человек, наверное, мужчина, смотрит на них. Неизвестно, что с этими кадрами потом происходит, где они хранятся. Может, какой-то хакер взломает сервер и найдет эти снимки, а потом сольет их куда-то. В мире за такое не то что в суд бы подали. Их бы закрыли на следующий день. Это скандал», — заявил в комментарии украинскому изданию «Страна» вице-президент Euronews по региональному развитию Валид Арфуш. Труба засветился на вечеринке после публикации прослушки из его кабинета - СМИ © dbr.gov.ua | dbr.gov.ua | Перейти в фотобанк

По его словам, он, «мягко говоря, в ярости». При этом ему не нравится, что в клубе знали о слежке, но не говорили ничего посетителям.

«Один из учредителей клуба — Петр Порошенко. У меня такой вопрос: а ему было бы приятно, чтобы его с Мариной, детей, внуков тоже так снимали? За это также отвечают люди, которые знали об этом, но молчали. Например, руководство клуба, охранники, которые наблюдали за монитором, айтишники, которые хранили все это на серверах. Все об этом знали и молчали. Я сейчас консультируюсь с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников. В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято — уничтожено, хочу узнать цель, для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми», — негодует Арфуш.

По его словам, он рассматривает возможность взыскания с клуба €1 млн в качестве возмещения ущерба. В целом же, по мнению Арфуша, клуб нужно закрывать. Он особо подчеркивает, что среди посетителей клуба были дети. А значит, что со временем тех, кто организовал нелегальную съемку, по мнению Арфуша, за рубежом могут внести в базу педофилов.

При этом он указывает и на тот факт, что клиентом клуба был и нынешний глава государства Владимир Зеленский.

«Туда же ходили и известные политики, деятели культуры, ведущие. Кстати, наш президент Зеленский тоже ходил. Я его там пару раз видел», — рассказал Арфуш украинским журналистам.

В общем, Порошенко крупно влип. Одно дело — прослушка в кабинетах власти. В конце концов, после «пленок Мельниченко» ничему удивляться не стоит. Но вот прослушка и скрытая съемка в раздевалках характеризуют предыдущего украинского президента с еще одной, совсем уж позорной, стороны. И речь здесь не только об имидже Порошенко, но и об уголовной ответственности. В конце концов, неизвестно, что происходило с видео и куда оно потом попало.