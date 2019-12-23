Выводы 2019 года: «Украину надо менять»

Главный вывод минувшего года - политика президента Зеленского принципиально ничем не отличается от курса, проводимого Порошенко, при этом управление страной осуществляется извне и не в интересах украинского народа

Об этом говорили российские и украинские политики и эксперты на состоявшейся в пятницу, 20 декабря, пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Зеленский убил мечту

Уходящий, 2019-й, год разделён на два этапа: 6 месяцев — Порошенко, 6 месяцев — Зеленский, но существенной разница между ними нет, отметил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Говорим Порошенко — подразумеваем Зеленский. Два сапога пара. Есть нюансы, есть небольшие отличия, но принципиальной разницы не вижу. Результат такой: говорили-балакали, сели — и заплакали», — констатировал политик. Он напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский говорил Порошенко: «Я ваш приговор». Сейчас, судя по всему, этот приговор можно считать оправдательным, а не обвинительным.

Зеленский пришел в политику не на своей программе, а используя образ честного президента Голобородько из своего сериала «Слуга народа», но сегодня можно наблюдать процесс «удушения» Голобородько. «Скоро можно будет писать Госбюро расследований (ГБР) заявление о том, что Зеленский убил Голобородько… Убил мечту, потому что люди так его воспринимали», — добавил экс-депутат.

Олейник подчеркнул, что, несмотря на обнародование новых материалов, не расследуются расстрелы на Майдане, не расследуется трагедия 2 мая в Одессе, Зеленский молчит о том, что во время конфликта погибли дети на Донбассе.

Надежды на реализацию Минских соглашений тоже не оправдались. Саммит в Париже был, скорее, не про Донбасс, а про газ, отметил Олейник. По мнению политика, закон о децентрализации, когда будет принят, только отдалит реализацию «Минска-2». Скачко рассказал, почему на самом деле Зеленский «не помнит» об авиаударах по Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина

Что до экономических итогов и прогнозов, то Олейник выразил их кратко: «жили плохо, будем жить ещё хуже». Он отметил, что уже сегодня приостановили действие всех программ, денег в казне нет, хотят продать землю — «известно каким образом». При этом всем уже понятно, что Украина управляется извне. По мнению политика, тенденция плохая: страна идёт к развалу.

С такой оценкой согласился модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, отметивший, что при этом идеологи украинского национализма и антироссийского направления в политике всерьёз призывают «окопаться» и дожидаться, пока развалится Россия. На что Олейник заметил: «глубоко придётся окапываться».

Напрасные надежды

Крупнейшим событием 2019 года на Украине была президентская избирательная кампания, которая привела к провалу Порошенко и породила надежды на то, что вердикт избирателей будет воспринят политической элитой, а новый президент Зеленский выполнит свои обещания, и страна перейдёт от войны к миру, отметил депутат Госдумы Константин Затулин.

Он добавил, что Зеленский достаточно ловко воспользовался ростом общественных ожиданий, распустив Верховную Раду и обеспечив себе конституционное большинство в новом парламенте. Однако надежды избирателей на то, что теперь будет проводиться политика в интересах большинства населения, не оправдались, в результате рейтинг Зеленского быстро тает, подчеркнул депутат ГД. Он добавил, что отношение украинской политики к Донбассу изменилось лишь по форме, на деле «старый курс далеко никуда не ушёл». По мнению Затулина, Зеленский рассчитывает каким-то образом убедить Россию как-то изменить Минские соглашения, опираясь на поддержку Запада, но из этого ничего не выйдет. Конфликт, скорее всего, будет заморожен, а Украину на этом фоне ждёт борьба за землю…

«Нет никаких оснований думать, что власть Украины на высоте того запроса, который сформулирован большинством на Украине, — сказал Затулин. — Украину надо менять. Она в таком виде существовать не сможет». Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит» — видео © Скриншот из видео Украина.ру

В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что даже если конфликт на Донбассе новая власть заморозит и отодвинет на задний план, то всё равно столкнётся с внутренними проблемами, решать которые она не может: «очень тяжёлые времена ждут Украину».

Украина платит своими детьми

Ожидания украинцев на изменения не оправдались, новая команда ведёт себя хуже старой. 2019 год стал годом пустых ожиданий, разбитых надежд и инфантильности украинского общества, считает экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко.

По её словам, новая власть состоит из «порохоботов», «команды Зеленского» и «соросят», но они всё равно являются сейчас одной политической командой, и впервые за все годы украинской независимости одна команда получила абсолютную власть в стране. Впрочем, ничего хорошего от этой всевластной команды ждать не приходится: происходит быстрая деконструкция социального государства, продолжается отток населения — за пять лет выехали 10 миллионов человек. Единственный положительный момент уходящего года заключается в том, что началось развенчание мифов о Майдане, считает политик.

Елена Бондаренко также отметила, что при Зеленском в отношении Донбасса продолжается прежний курс «ни войны, ни мира», что конфликт не урегулирован и война продолжается.

«Эта война, к сожалению, жрет украинских детей, и мы платим нашими детьми, нашей украинской кровью, налог за бездумное поведение политиков и за украинский политический кризис», — сказала Бондаренко. При этом, по ее словам, на фоне курса «ни войны, ни мира» происходит грабеж страны, происходит падение национальной экономики, остановить которое нынешнее руководство страны не сможет. И если раньше говорилось о колоссальном падении в области машиностроения, то следующей отраслью, которая может рухнуть, будет металлургия, добавила Бондаренко. Вакарчук призвал заменить Минские соглашения новым планом «деоккупации» Донбасса © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В сфере внешней политики, заключила экс-депутат, продолжится курс на закрепление колониального статуса Украины, и новая власть продолжит вымывание всех ресурсов страны в пользу Джорджа Сороса под лозунги о глобализации.

Переписать «Минск»? Нужны гарантии

Зеленский попытается и в дальнейшем убеждать участников переговорного процесса по Донбассу переписать некоторые пункты Минских соглашений, в частности, пункт о контроле над границей, предположила заместитель председателя Общественной палаты ДНР и поэтесса Анна Ревякина. Однако, по её словам, это нарушит всю логику документа: «о границе можно говорить, только когда будут соблюдены гарантии прав и свобод жителей Донбасса.

Ревякина отметила, что «домашнее задание» Украины на следующие четыре месяца до очередного «нормандского саммита» состоит в том, чтобы предоставить подобные гарантии Донбассу и партнерам по переговорам и убедить их в том, что эти гарантии будут выполнены.

По мнению Ревякиной, определённые положительные сдвиги в процессе урегулирования всё-таки есть: разведение сил, обмен пленными, к тому же наметилась какая-то тенденция к потеплению отношений между Украиной и Россией. Она также напомнила, что, в соответствии с докладом ООН о ситуации с правами человека на Украине, за 2019 год среди гражданского населения в Донбассе зарегистрированы 162 жертвы, из которых 26 погибших и 136 раненых, это стало наименьшим числом за все годы конфликта. Киев подготовит изменения в Минские соглашения до следующего «нормандского саммита» © Андрей Лубенский

Однако, подчеркнула Ревякина, Зеленский, как и Порошенко, не разговаривает с Донбассом, его заявления «рассчитаны на то, чтобы их заметил Запад».

А что же Запад? Если говорить о США, то они выстраивают новый миропорядок, руководствуясь при этом максимально своими собственными интересами, отметил президент Центра глобальных интересов Николай Злобин. «Поэтому, если на Украине кто-то думает, что в США есть большой интерес к Украине, то это глубокое заблуждение, — сказал он. — Америку интересуют не страны, но проблемы, из решения которых можно извлечь пользу».

Курс на дерусификацию

Главные итоги года на Украине — избрание президента Зеленского, а также курс на масштабные изменения в законодательстве, которые отражаются в принятии в первом чтении закона о продаже земли и задекларированном курсе на большую приватизацию. Об этом сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, те процессы, которые были заложены при Порошенко, продолжаются: углубляется церковный раскол, продолжается дискриминация русского языка, судя по некоторым заявлениям, курс на дерусификацию может даже усилиться. Вернется ли русский язык на Украину? © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

При этом Украина продолжает пытаться рвать связи с РФ, свидетельством чему является запрет для граждан страны посещать Россию без загранпаспортов, отметил Безпалько. Он добавил, что обычно эта практика устанавливается другими государствами, но в данном случае «Украина дискриминирует своих собственных граждан, затрудняя им въезд на территорию РФ» — всё это в рамках той же политики, которую проводил Порошенко. Эксперт отметил, что такие шаги хотя бы частично, но перенаправят миграционные потоки из Украины в сторону Европы.

Экономическая политика Украины тоже не подверглась изменениям, подчеркнул Безпалько, пояснив: Киев по-прежнему сотрудничает с МВФ — и продажа земли, и масштабная приватизация — «всё это проходит под влиянием и при участии международных финансовых структур, в том числе МВФ». По мнению эксперта, такая политика продолжится и в 2020 году, а значит, и результаты следующего года «будут примерно такими же».