Как сообщают СМИ, Вашингтон в ближайшие дни может назначить руководителем американской дипмиссии в Киеве бывшего посла США в Македонии Филипа Рикера, участвовавшего в переговорах по Косово, или старшего советника США по обороне на Украине Кита Дейтона, который, по имеющейся информации, в 2008 году консультировал Михаила Саакашвили

На прошлой неделе, 16 декабря, газета Politico опубликовала статью, в которой говорится, что Белый дом предпринимает шаги по стабилизации американо-украинских отношений, серьёзно пострадавших на фоне Украинагейта, более того, помощники президента занимаются поиском нового посла США на Украине, и уже есть два кандидата.

Карьерный дипломат Филип Рикер

Выпускник престижного Йельского университета и Тандербердской школы глобального менеджмента Филип Рикер пришёл в Госдепартамент в 1992 году и за это время успел поработать как в центральном аппарате ведомства в Вашингтоне, так и за рубежом: сотрудником пресс-служб американских посольств в Венгрии и Македонии, директором по связям со СМИ в Госдепартаменте, заместителем помощника госсекретаря по связям с общественностью, заместителем посла США в Венгрии, генеральным консулом США в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии (специализировался на вопросах Балкан, Центральной Европы и Холокоста), послом США в Македонии, гражданским заместителем командующего Европейского командования Вооружённых сил США (USEUCOM) и внешнеполитической программы США POLAD, направленной на координацию сотрудничества между Госдепартаментом и Пентагоном. 18 марта 2019 года Рикер назначен и. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Трамп хочет импичмента немедленно, но демократы не спешат его свергать © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Рикера называют «балканским ястребом» за его работу в регионе. В 1999 году в качестве представителя посла США в Македонии и спецпредставителя США по Косово Кристофера Хилла участвовал в мирных переговорах, которые завершились подписанием мирного соглашения между Союзной Республикой Югославией и делегацией, представляющей албанское большинство населения Косово. 20 лет спустя американский дипломат сыграл важную роль в переименовании Республики Македония в Северную Македонию, после чего многолетний этимологический спор с Грецией был исчерпан, и Скопье получил право претендовать на членство в НАТО.

4 декабря 2019 года, то есть за пять дней до первого за последние три года саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне, Рикер совершил визит в Киев, где встретился с американскими дипломатами, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой, представителями Нацбанка и гражданского общества, с которыми, как сам сказал, обсуждал предстоящий в январе 2020 года визит госсекретаря Майкла Помпео. Оттуда Рикер вылетел в Словакию в качестве главы делегации США на министерской встрече ОБСЕ. Во время выступления на мероприятии в Братиславе он обвинил Россию в развязывании конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Донбассе, призвав её к выполнению Минских соглашений и «сдерживанию ничем не спровоцированной агрессии против мирного соседа».

«С 2014 года жертвами продолжающейся российской агрессии стали более 13 тысяч граждан Украины, более миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома», — заявил Рикер.

При этом Рикер, как и другие западные многие политики и дипломаты, целенаправленно игнорирует тот факт, что именно Россия и ее руководство активно участвуют в поиске мирного пути урегулирования вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, а присутствие российских войск, о чём регулярно твердит Киев, ОБСЕ не подтверждает.

Как и любой другой американский чиновник, Рикер считает переход Крыма в состав РФ незаконным и в одном из выступлений сказал: «Мы прояснили, что не может быть возврата к нормальным отношениям, пока не произойдёт конструктивных изменений в российских действиях, в действиях Владимира Путина и его режима, который не придерживается норм международного права и международных обязательств».

Хотя, что касается Крыма, право народа на самоопределение прописано в Уставе ООН — центрального элемента международного права.

Про интересы России на Балканах дипломат говорит так: «Россия не фактор. Я бы сказал, что она с её реакциями для меня не существует». В нынешней международной ситуации это странно, потому что отрицать влияние Москвы в регионе невозможно, хотя бы из-за того, что Сербия отказывается присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже из-за угрозы отказа стране во вступлении в Евросоюз.

Исходя из статьи Politico, Белый дом хочет восстановить отношения с Украиной после обнародования в ходе процедуры импичмента президента США Дональда Трампа некоторых нелицеприятных для Киева подробностей, и потому вряд ли Рикер станет послом США на Украине. Он сам, несмотря на запрет Госдепартамента, давал показания в Палате представителей в закрытом режиме, причём его заявления шли в разрез с позицией администрации президента. Дипломат встал на сторону досрочно отозванной из Киева с должности руководителя дипмиссии Мари Йованович и заявил, что не может вспомнить другого случая, когда посол подвергался несправедливым нападкам.

«Рикер также сообщил, что первоначально его рассматривали в качестве замены Йованович зимой 2018 года, но в конечном итоге всё развалилось, и вместо этого Уильям Тейлор был избран на временной основе», — пишет Politico.

Военный высокого полёта Кит Дейтон

Как сообщают американские СМИ, президенту Трампу больше нравится в качестве посла в Киеве кандидатура генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, который с 2010 года, когда вышел в отставку, возглавляет Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла, расположенный в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Этот центр связан с Пентагоном и проводит обучение свыше 14 тысяч чиновников из 156 государств по вопросам, связанным с международной безопасностью, обороной и иностранными делами. Совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины в июне 2019 года представители центра провели семинар «Осуществление трансформации командования и управления» для офицеров и гражданских представителей правительства, на котором эксперты из США, Канады и Литвы рассказали о внедрении стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и принципах командования в Североатлантическом Альянсе.

Дейтон учился в колледже Вильгельма и Марии в Уильямсберге, штат Вирджиния, Кембриджском университете (магистр истории), университете Южной Калифорнии (магистр по международным отношениям), Гарвардском университете (по стипендиальной программе для высшего состава командования), а также Российском институте армии США в Гармиш-Пантеркирхене в Германии, который специализировался на подготовке специалистов по русскому языку, культуре, советской идеологии, экономике и вооруженным силам для армии, Пентагона и Госдепа. Этим и объясняется тот факт, что Дейтон свободно владеет русским языком, а также немного немецким (Рикер говорит на македонском, венгерском и немецком).

Военная карьера кандидата в послы США на Украине насчитывает почти 40 лет. Он возглавлял Управление стратегии, планирования и политики министерства Сухопутных войск; агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции «Иракская свобода», которая завершилась свержением президента Саддама Хусейна, ложно обвинённого в производстве оружия массового поражения. Кроме того, Дейтон имеет опыт работы в России — в качестве военного атташе США, а также на Ближнем Востоке — координатор безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. Путин: Западные политики считали Саакашвили сумасшедшим © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ноябре 2018 года Джеймс Мэттис, будучи главой Пентагона, назначил отставного военного старшим советником США по обороне на Украине. Незадолго до этого, в конце сентября, Дейтон встретился с Мари Йованович и Степаном Полтораком, которые тогда занимали посты посла США на Украине и министра обороны Украины соответственно, и заявил: «Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов НАТО. Я буду очень предан делу и хочу найти решение для внедрения этих норм. В условиях военного положения проводятся мероприятия по повышению уровня готовности ВСУ к отражению внешней агрессии. Сюда входит обеспечение подготовки всех министерств и ведомств страны к любому возможному развитию событий». Американца включили в состав комитета реформ при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

По информации из открытых источников, во время пятидневной войны 2008 года Дейтон выполнял роль негласного советника тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и помогал ему разработать стратегию, как «победить Россию». Однако, как известно, после того, как Грузия открыла огонь по Цхинвалу и попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии, по указу Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, который руководит американским посольством с июня, как сообщают американские СМИ, вернётся в Штаты 2 января 2020 года, то есть за день до визита в Киев Майка Помпео. Безусловно, одним из ключевых пунктов поездки станет согласование с украинской стороной кандидатуры нового посла. Затем его должен утвердить Сенат, а президент — подписать соответствующий указ, поэтому процесс может затянуться на несколько месяцев.

Выводы

Как видно из анализа биографии и взглядов двух (во всяком случае пока) предложенных фигур, Украина может получить послом США либо воинственно настроенного дипломата (Филипа Рикера), который "не хочет видеть Россию", либо военного с некоторым дипломатическим и разведывательным опытом (Кита Дейтона), который уже имеет, хотя и опосредованный и совсем неудачный, опыт военного противодействия России в Грузии. И хотя по международным традициям посол государства представляет государство, а не себя лично, все-таки подобные назначения происходят, как правило, мотивированно, то есть с учетом личного опыта и идеологических взглядов кандидата. В этом смысле оба кандидата будут (если это не будет изменено в Госдепе) поддерживать на Украине антироссийскую истерию, скорее всего, будут сторонниками негласного, но продолжающегося вооруженного конфликта на Востоке и расширения антироссийских санкций. Таким образом, исходя из личных качеств обоих кандидатов, можно говорить о новом витке противостояния между Украиной, ставшей в 2014 году сателлитом США, и Россией.