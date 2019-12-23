В ближайшее время, как утверждают украинские СМИ, ВСУ получит для тренировок учебный город. Описание здешнего учебного процесса напоминает голливудские боевики, при этом подобные тренировочные комплексы широко используются армиями мира для обучения военнослужащих боям в городских условиях и являются весьма эффективным средством подготовки к войне

«Об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск — заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, — сообщило 17 декабря официальное информационное агентство Министерства обороны Украины. — По его словам, комплекс на Львовщине, где украинских военных учат ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен… Как утверждает Владислав Пономарев, начальник Генштаба согласовал продолжение финансирования учебного комплекса «Действия в урбанизированной местности». На сегодня он представляет собой поселок городского типа, а в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО (станцией технического обслуживания. — Авт.), банком и тому подобное».

Подробностей ноль, а фотографий и подавно нет. Попробуем понять, о чем же речь?

Очевидно, что, говоря о Львовской области, Пономарев имел в виду Яворовский военный полигон, он же Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного. Кто и как готовит «Азов» по стандартам НАТО для войны в Донбассе © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Именно этот полигон уже с середины 1990-х годов преимущественно используется для совместных маневров украинской армии и НАТО, имея своеобразный «передовой статус» для ВСУ. Что неудивительно — как отмечалось в статье старшего научного сотрудника Центра региональной военной политики Института США и Канады РАН Натальи Дьяковой «Роль совместных учений вооруженных сил Украины и НАТО в региональной военной политике США», опубликованной в 2010 году в электронном научном журнале «Россия и Америка в XXI веке»: «Равного этому полигону по возможностям проведения военных маневров и характеристикам инфраструктуры нет во всей Восточной Европе».

Впрочем, по меркам НАТО инфраструктура Яворовского военного полигона далеко не нова и не совершенна, поэтому в последнее время в комплекс активно вкладываются средства в ее модернизацию и доведение до западных стандартов.

«В частности, в учебном центре в Яворове в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 млн долл.», — сообщил, если верить данным СМИ, 29 августа 2017 года во время посещения учебного центра Сил специальных операций ВСУ тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак.

Однако, хотя «тысячи квадратных метров» имеют некую «магию больших цифр», 3,5 тыс. кв. м — это совсем немного. Например, это площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса в подмосковном Красногорске.

И это совсем не упомянутая выше модель настоящего поселка. Синхронно с заявлением Полторака были опубликованы фотографии из этого Центра имитационного моделирования, по которым можно понять, что это одно большое здание с набором разнообразных учебных тренажеров (например, по управлению бронемашиной в бою).

По сути это подтвердил затем сам Полторак, заявивший 11 августа 2017 года в Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного: «До конца августа центр… будет готов к работе… Уже завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самих тренажеров».

Правда, 11 августа 2017 года Полторак назвал совсем иные цифры финансирования данного Центра, судя по всему, более близкие к реальности (видимо, с предыдущим пресс-релизом журналисты что-то напутали): «На строительство сверхсовременного центра Министерство обороны Украины (не Штаты! — Авт.) выделило более 22 млн гривен (не долларов! — Авт.), а наши зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого, стоимостью 1,5 млн долл. США, уже поставлена».

Наконец, есть и видеорепортаж с открытия Центра имитационного моделирования, состоявшегося 15 сентября 2017 года. Там видно, что этот комплекс действительно представляет собой здание с большим количеством учебных тренажеров.

Кстати говоря, сейчас подобных центров в ВСУ уже гораздо больше — называется цифра 15.

9 декабря 2019 года «Военное телевидение Украины» опубликовано видеоролик о начале работы «современных учебных комплексов по стандартам НАТО», один из которых — также отдельно стоящее здание (причем не такое уж большое), в котором оборудованы коридоры и комнаты для отработки стрельбы в закрытых помещениях.

Многие журналисты и пользователи блогов и соцсетей как-то нездорово возбудились на сленговое название kill house, принятое на Западе для подобных учебных комплексов, но это несколько странно. Военные на то и военные, что готовятся воевать, то есть убивать.

В подобных комплексах со специальной обивкой стен, благодаря которой пули не рикошетят, можно отрабатывать «зачистку» зданий максимально безопасно и продуктивно (с высокой плотностью и скоростью огня) для тренирующихся.

Но опять-таки это не упомянутая модель населенного пункта в полную величину. Не тянут на таковую и отдельно стоящие здания без окон и дверей, которые еще в сентябре этого года штурмовали на Яворовском военном полигоне в ходе международных учений Rapid Trident-2019 военнослужащие из разных стран, отрабатывая в том числе окружение и «зачистку» населенных пунктов.

По крайней мере, на фотографиях Министерства обороны Украины и в видеорепортажах «Военного телевидения Украины» ничего похожего на копию целого поселка на Яворовском военном полигоне не присутствует. Возможно, он еще в процессе постройки.

Вообще в этой связи я вспомнил интересное интервью, которое месяц назад главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов сделал с ротным командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Семеном Салатенко, прошедшим в этом году курсы командиров пехотных взводов на базе Форт Бэннинг (США, штат Джорджия). Я уже делал обзор этого текста.

Во-первых, Салатенко обращает внимание на обилие тренажеров, используемых при подготовке американских военных: «Сначала стрельба была в электронном тире… Электронный тир приблизительно такой как огромный кинотеатр, где тебе дают электронный муляж этой винтовки, он полностью до мельчайших подробностей совпадает с ней, до того, что там тоже передергивается затвор, вставляется магазин, даже отдача у нее есть. Стреляется на огромнейший экран, который как бы моделирует твое зрение, и такие же самые мишени встают. Это нужно для пристрелки, чтобы ты (новое оружие. — Авт.) почувствовал. У них все на «черновом» (предварительном. — Авт.) уровне сначала отрабатывается в электронном тире… Они так расширяют опции боевой подготовки. Так ты можешь 2 раза выстрелить (на стрельбище. — Авт.), а так — 20».

На других подобных тренажерах отрабатывается командование минометным расчетом и т.д. Это к вопросу о тренажерах в Центре имитационного моделирования.

Позже Салатенко рассказывает о том, где отрабатываются городские операции: «Специально построенные несколько симуляторов городов — кстати, европейских городов, там были католические костелы — с гостиницами, одноэтажные, многоэтажные здания, пожарная часть, гаражи, банк, полицейский участок, бетонные дороги, уличное освещение, канализация, в каждой комнате свет проведен, в некоторых комнатах даже мебель. Хочу сказать, что по уровню инфраструктуры некоторые из этих учебных городов превосходили наши некоторые районные центры, по крайней мере по уровню освещения превосходили точно. Трава там подстрижена, абсолютно жилой город. И ты отрабатываешь его штурм, зачистку, или наоборот, защиту… Различные задачи. Против тебя взаимодействуют группы других сержантов или других курсантов с других курсов, или специальные замы, которые имитируют действия противника».

Видеозаписи тренировок американских военных в подобных учебных городах в Форт Беннинг можно найти, правда, они официально именуются все же поселками городского типа (urban village). Например, в таком учебном городке МакКенна около 15 зданий, построенных на площади в 200 кв. м. Среди них, кстати, церковь, достаточно похожая внешне на европейский католический костел, так что, возможно, Салатенко был как раз там. Опять же строить и содержать настоящие учебные города вроде тех, что показаны в фильме «Неудержимые-2», было бы чрезмерно затратно.

В других штатах не первый год существуют аналогичные учебные городки масштаба деревни, имитирующие типичные населенные пункты, — например, в пустыне Мохаве в штате Калифорния американские военные отрабатывают действия в Афганистане и т.д.

Возможно, нечто такое же компактное строится при участии американских инженеров и военных строителей (как это было с морским оперативным центром на военной базе в Очакове) на Яворовском военном полигоне. Но четкой информации об этом нет.