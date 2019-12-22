На минувшей неделе Западная Украина готовилась к выборам и к празднованию Рождества Христова, а также отмечала День Святого Николая в заимствованном у поляков формате

Однако началась неделя с «праздника непослушания» — протестов против принятия Верховной Радой Украины закона о распродаже сельскохозяйственных земель. Причём протестовали как аграрии — с уже привычным перекрытием дорог, так и местные депутаты. В частности, активисты «Всеукраинской аграрной рады» 17 декабря блокировали движение на трассе международного значения возле села Прибужское рядом с Хмельницким, и трассу Киев-Чоп под Львовом, а 19 декабря — перекрыли ту же трассу в Ровенской области, в районе села Федоровка Гощанского района. Механизм блокирования движения был традиционным: несколько сотен людей постоянно ходили по пешеходному переходу, пропуская только общественный транспорт и машины «Скорой помощи». Западная Украина с 9 по 13 декабря: объединение «Карпат», штурм сессии горсовета Львова и спор о Рождестве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутаты же Львовского и Тернопольского областного советов лично приняли участие в акциях протеста против продажи земли, проходивших 17-18 декабря под Верховной Радой в Киеве. Причём если Львовский облсовет 17 декабря был представлен делегацией из нескольких десятков депутатов, поездку которых организовал президиум представительского органа, то их коллеги из Тернополя на следующий день провели под стенами парламента выездное заседание своей двенадцатой сессии. На его рассмотрение был вынесен единственный вопрос: о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. В заседании приняли участие председатели Бережанского, Кременецкого, Тернопольского, Чертковского районных советов, мэры ряда городов области, а также представители местных СМИ.

Но главным вопросом, которым занимались облсоветы Западной Украины на минувшей неделе, были областные бюджеты на 2020 год. В подавляющем большинстве областей эти документы были приняты без проблем, а на Закарпатье депутаты ещё и утвердили Стратегию развития области на 2021-2027 годы (срок синхронизирован с бюджетом ЕС, откуда область и хочет получить гранты на своё развитие). Однако если деньги из Брюсселя в Ужгород и придут, то лишь после одобрения Будапешта, который имеет претензии к Закарпатью не только по вопросу национальных меньшинств. Так, на минувшей неделе в помещении Министерства сельского хозяйства Венгрии прошло заседания исполкома «Карпатской конвенции», на котором от Украины фактически потребовали отказаться от планов создания в Закарпатской области мега-курорта «Свидовец», который собирается построить Игорь Коломойский. Западная Украина со 2 по 6 декабря: Зеленский против Коломойского и Павлюка, СБУ против таможни, облсоветы готовятся к новому «Майдану» © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Единственная область Западной Украины, которая пока остаётся без бюджета на 2020 год, — Волынская, и сессия областного совета по этому вопросу оказалась скандальной не только из-за отказа рассматривать основной финансовый документ края. Во-первых, её демонстративно проигнорировал новый глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко, с которым продолжает конфликтовать «теневой губернатор» области, депутат ВР Игорь Палица. На сессии было прямо заявлено, что назначение луганчанина Погуляйко стало «самой большой стратегической ошибкой правительства». Во-вторых, Палица формализовал свой контроль над депутатским большинством в облсовете: там создано депутатское объединение «Только вместе» (33 депутата из 64) — именно так называется благотворительный фонд политика. Ну и «вишенка на торте»: было официально объявлено о прекращении существования в Волынском облсовете фракции «Солидарность», большинство депутатов которой создали новую фракцию — «Патриоты Волыни».

Собственно, местный патриотизм изо всех сил пытались изображать депутаты всех областных советов — ведь 22 декабря на территории большинства областей пройдут выборы в новых объединённых территориальных общинах (на Закарпатье и в Ровенской области — в девяти, в Ивано-Франковской области — в шести, в Хмельницкой и Тернопольской областях — в четырёх, на Волыни и Львовщине — в двух, на Буковине — в одной). А окончательное принятие Верховной Радой избирательного кодекса было воспринято на местах как неофициальный старт местной избирательной кампании, так что теперь все решения региональных политиков и властей стоит рассматривать в этом разрезе. Западная Украина с 25 по 29 ноября: новые назначения, конфликты из-за территориальной реформы и шантаж Ахметова © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

К примеру, сессия Черновицкого облсовета обратилась к парламенту с требованием отменить использование кассовых аппаратов малым бизнесом. А депутаты Тернопольского областного совета официально обратились к избирателям четырёх общин области с призывом не голосовать 22 декабря за кандидатов от «Слуги народа» — мол, нынешняя власть начала «антиукраинские процессы». «Согласно законам, которые были приняты действующим парламентом, был снят вопрос добровольности объединения общин, открыты для приватизации объекты государственной собственности (академии наук, в том числе и оборонной отрасли). В первом чтении принят закон о так называемом «рынке земли», а фактически — продаже земли олигархам, иностранцам и транснациональным корпорациям. Бюджет, предложенный «слугами народа», приведет к социальному и экономическому коллапсу» — сказано в обращении Тернопольского областного совета.

Однако как избиратели, так и власти на Западной Украине с каждым днём всё больше погружаются в атмосферу новогодних праздников. На минувшей неделе во всех городах региона зажглись рождественские ёлки, а 19 декабря, День Святого Николая, фактически открыл «украинский месяц Рамадан», который будет продолжаться до самого Крещения. При этом открытие ёлок и празднование дня Св.Николая не обошлись без привычных попыток разделить общество. Так, во время открытия Рождественской ёлки во Львове 18 декабря конферансье заявил, что Святой Николай в эту ночь придёт только к «учтивым галицким украинцам». Во многих городах Западной Украины из уст «активистов» звучали привычные заявления, что «правильные» подарки может дарить только Святой Николай, а Дед Мороз — изобретение «русского мира».

При этом не стоит забывать, что традиция дарить детям подарки в день Св.Николая поначалу была только польской. Ведь веками во всём христианском мире детей одаривали на Рождество Христово. Да, делал это Святой Николай (Санта Николаус, которого американцы сократили до Санта Клауса или просто Санты) — но в ночь с 24 на 25 декабря. Причём православные, которые продолжают использовать юлианский календарь, тут ничем не отличаются от католиков или протестантов: просто 7 января — это 25 декабря «по старому стилю». При этом 6 (19) декабря, собственно в день Святого Николая, у христиан — строгий пост, ведь это последние недели перед Рождеством Христовым. Но в Польше 6 декабря называют просто «Миколайки» (от польского имени Mikołaj), этот день для местных детей — главный день получения подарков в году. Западная Украина с 18 по 22 ноября: годовщина «Евромайдана» и подозрение мэру Львова Садовому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И карго-культом именно этого праздника является празднование «Дня Святого Мыколая» (не Николая и не Мыколы, заметьте), которое греко-католическая церковь ввела для русинов (позже переименованных в украинцев) на Галичине, даже во времена Австро-Венгрии остававшейся под польским влиянием. После 1918 года, когда Галичина и Волынь оказались в составе Польской республики, подарки на 19 декабря приобрели уже политический смысл. «Настоящая украинская семья» не имела права праздновать «Миколайки» с поляками, а учтивый украинский ребёнок мог получить подарок только 19-го, а ни в коем случае не 6 декабря (так что традиция борьбы украинских патриотов с «неправильными» дарителями — весьма длительная).

Продолжается на Западной Украине и борьба с «неправильными» памятниками. Так, в Тернополе памятник русскому поэту Александру Пушкину переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Инициаторы перевоплощения памятника не исключают, что их замысел может повлечь негативные публикации в российских СМИ. «Возможно, они начнут хайпить по этому поводу. Но мы не против, тогда наоборот больше туристов может заинтересоваться и приехать к нам», — отметил директор Туристически-информационного центра Тернополя Тарас Ковальчук.

В других городах ко Дню Святого Николая устанавливали различные рекорды. К примеру, в Шумске на Тернопольщине построили самую большую «ёлку» из круасанов (4 тысячи штук), которые потом раздали детям. В центре Ивано-Франковска более 2400 детей с фонариками совместно с детским хором исполнили песню «Ой, кто, кто Николая любит…» На Волыни в селе Боратын собралось 287 Николаев, Николаевичей и Николаевных — правда, без шулерства не обошлось: «рекорд» помогли установить военнослужащие из находящейся рядом части Национальной гвардии. А в субботу, 21 декабря, на территории туристического комплекса «Буковель» в Ивано-Франковской области, состоится массовый лыжный заезд Святых Николаев, Санта-Клаусов, Дедов Морозов и других косплей-героев.

При этом в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях продолжается кампания за празднование Рождества Христова исключительно 25 декабря, хотя доминирующая тут Украинская греко-католическая церковь пока своей позиции по этому поводу официально не высказала. А вот на Волыни Православная Церковь Украины будет праздновать Рождество Христово дважды. Отныне для этой конфессии оба дня — 25 декабря и 7 января — будут праздничными, и в храмах состоятся торжественные богослужения. По словам митрополита Волынского ПЦУ Михаила, «в Евангелии нигде не указано, когда именно родился Христос, известно лишь, что это было зимой».