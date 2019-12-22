В среду, 18 декабря, в Москве был представлен доклад Центра изучения украинской политики «Итоги 2019 года для российско-украинских отношений: время упущенных возможностей». Рецензентами доклада были доцент ВШЭ Андрей Суздальцев и доцент РГГУ Александр Гущин

Доклад сравнительно небольшой. Его авторы, проанализировав развитие ситуации в сферах мирного урегулирования, языковой и религиозной политики, пришли к неутешительному выводу: «Базовым мы считаем инерционный сценарий развития российско-украинских отношений в 2020 году, при котором сохранится сложившаяся при президенте Порошенко линия на затягивание мирных переговоров и разрыв культурных связей с Россией».

В общем, сам по себе доклад, безусловно, качественный, показывающий серьёзное отношение авторов к проблеме, но не демонстрирует ни эксклюзивности информации, ни глубины выводов.

Нас, однако, больше заинтересовал сам центр и его сотрудники. И тут нас ждала неожиданность. Оказалось, что ЦИУП представляет собой неформальную группу, а авторы доклада — аспиранты Высшей школы экономики родом с Украины, занимавшиеся работой над ним в свободное время. Просто потому, что им интересно.

Корреспондент издания Украина.ру побеседовал с киевлянином Максимом Семёновым, одесситом Александром Непогодиным и уроженкой Донбасса Викторией Иванченко. Ребята занимаются вопросами внешней политики (Иванченко, например, работает в неправительственной организации «Креативная дипломатия»).

Группа сформировалась через знакомства на различных мероприятиях и в социальных сетях (хотя учатся все трое во ВШЭ).

Александр Непогодин: «Расскажу интересную историю о знакомстве с Максимом. Несколько лет назад я прочёл статью на сайте РСМД (Российский совет по международным делам. — Авт.) и понял, что не то что со всеми выводами даже, а буквально с каждой строчкой — согласен. Как будто я сам писал эту статью. И пришлось искать [ее автора] в социальных сетях. Нашёл».

Сейчас это неформальная группа, пока что из трёх человек. Она пользуется поддержкой только двух преподавателей московских вузов и политического украинского эксперта Руслана Бортника, давших докладу благожелательные отзывы. Финансирования со стороны каких-то фондов или просто моральной поддержки от хотя бы администрации ВШЭ у них нет. Помещение для презентации, кстати, не имело отношения к этому вузу, который, по словам Максима, «осторожно относится к украинской проблематике».

Впрочем, ребята собираются расширяться и уже присматриваются к учащимся российских вузов, которые приехали с Украины. К сожалению, диалог возможен не со всеми — многие просто боятся. Кроме того, среди украинских студентов много таких, которые нелояльно относятся к России, что, впрочем, не мешает им пользоваться всеми преимуществами жизни в Москве (на родине они, вероятно, рассказывают ужасы о непрерывной слежке со стороны ФСБ). Забавно, что некоторые из них уже получили образование в европейских вузах, но, видимо, не до конца удовлетворены его качеством.

Планы ЦИУП также довольно широки. В следующий доклад молодые учёные намерены включить разделы об экономическом сотрудничестве и деятельности Института национальной памяти. Отдельно планируется отчёт о нарушении прав человека на Украине в 2019 году, доклад о нарушениях свободы слова и препятствовании деятельности СМИ, доклад об элитных группировках на Украине.

В общем, эта небольшая группа производит приятное впечатление настоящим интересом к теме развития Украины и развития украинско-российского диалога. И это действительно проявление того, что называется «гражданским обществом» — общественная инициатива, никем не подталкиваемая. Просто на основе самоорганизации.

Хочется надеяться, что будущее украинско-российских отношений именно в руках этих ребят, и они смогут залечить раны, нанесённые в последние пять лет, а может, и сшить те разрывы, которые образовались раньше.