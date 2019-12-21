Ноги выше головы и труба с газом. Украинская неделя (14-20 декабря) в фотографиях

Минувшая неделя была в политическом смысле для Украины горячей, а в метеорологическом теплой. Огня в политику добавили радикалы, организовашие протесты и обещание Майдана. А вот природа смилостивилась, и, несмотря на декабрь, держит в Украине теплые мягкие дни

Как власть превратила "героев" в убийц

Бывшие неприкасаемые "герои АТО" теперь — за решеткой, их подозревают в убийстве в 2016 году известного журналиста Павла Шеремета. Однако для многочисленных радикалов и "правых активистов" арест их единомышленников — как красная тряпка для быка, сигнал, что "власть атакует наших". А значит, такую власть нужно атаковать.

На фото — Бывший военнослужащий украинской армии Андрей Антоненко общается с журналистами и блогерами во время слушания в киевском районном суде 13 декабря 2019 года.

Ноги вверх: раз…

Выше головы ноги поднять с разными целями, демонстрируют украинцы. Вот Мисс Украина Маргарита Паша выступает во время финала конкурса Мисс Мира 2019 на арене ExCel в Лондоне 14 декабря 2019 года. Показывает, какая она гибкая и талантливая…



…И два

А вот другой пример. В центре Киева 17 декабря столкнулись активисты "Национального корпуса" с Национальной же полицией. Пострадали больше 20 силовиков, радикалов задержали, но в тот же вечер под давлением улицы отпустили. Формально радикалы выступали против продажи земли, хотя эксперты считают, что такими действиями "одна рука министра внутренних дел Авакова напала на другую": всё это спектакль, чтобы показать Зеленскому, насколько ему нужен Аваков.

Зеленский и аграрии

Зеленский точно намерен продавить введение рынка земли, даже несмотря на мощные протесты в Раде и на улице. На фото он общается с аграриями в селе Красная Слободка Киевской области. Однако убедить пока не получается: по соцопросам, большинство украинцев — против того, чтобы делать землю товаром.



Аномальное тепло в Киеве

В середине недели в Киеве пришла весна. Температура поднималась до +12 по Цельсию, а местные жители говорили, что тепло "даже не как в октябре, а как в апреле". Киевляне теплом воспользовались и стали чаще выходить на улицу. Там же — перекусывали.

Украинцы на пресс-конференции Путина

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин давал традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. Традиционно же на неё пришел Роман Цымбалюк из украинского информагентства "УНИАН". Пришел и задал вопрос про Донбасс, Украину и "российские войска". Путин в ответ обрисовал своё видение "украинской проблемы" и оценил украинские танки.



Транзиту — быть

Украина, Россия и Еврокомиссия всё же договорились о продлении контракта на транзит газа из России через Украину. Об этом поздно в четверг сообщили мировые СМИ. Однако договорённость пока общая: всех деталей не согласовали, работа продолжится. Но транзит точно будет — и это хорошая новость.