Министр внутренних дел показывает свою важность и нужность Зеленскому, украинцы всё еще надеются, что новый президент станет миротворцем, а успешные переговоры по газу могут стать началом разрешения политического кризиса

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Аваков режиссирует протесты

Во вторник, 17 декабря, в Киеве под зданием Верховной Рады радикалы из «Национального корпуса» жестко схлестнулись с Национальной полицией. Во время драки пострадали 23 полицейских, 17 силовиков доставили в больницы.

26 членов «Нацкорпуса» задержали, но уже ночью их всех выпустили — после того как их «побратимы» взяли в осаду ОВД Печерского района Киева.

Фактически акция стала возвращением в большую политическую активность «Нацкорпуса» и его лидера Андрея Билецкого. Теперь радикалы протестуют против закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

Примечательно, что значительное влияние на атаковавший Нацполицию «Нацкорпус» приписывают министру внутренних дел Арсену Авакова. Однако нападали радикалы на полицейских, руководит которыми… тот же Аваков.

Майдан Авакова. Всесильный министр берёт Украину в заложники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленском и продемонстрировать свои возможности — «как возможности для штурма государственных зданий или блокирования государственных зданий, так и возможности разгона этих штурмовиков». Так считает политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

Политический эксперт Даниил Богатырёв также считает, что это была срежиссированная акция. По его словам, таким образом глава МВД пытается показать президенту свою полезность.

«В чём состояла идея? Скорее всего, в том, чтобы дискредитировать так называемые земельные протесты. Мы знаем, что основным их организатором выступает Юлия Тимошенко. Земельная тема сейчас для Зеленского наиболее токсична, потому что свыше 60% не поддерживают открытие рынка земли в принципе, ни в каком виде. И, конечно, тимошенковцы пытаются на этом паразитировать. Ну а Аваков таким образом хотел показать, что протестуют какие-то маргинальные радикалы, вовсе не аграрии», — рассказал эксперт.

Однако в целом эта затея не удалась, считает Богатырёв. Всё равно большинство сельского населения центральных и южных областей, самых аграрных, не поддерживает рынок земли и потенциально может поддержать эти протесты.

«Это просто борьба за электорат. После принятия во втором чтении закона о рынке земли от Зеленского, скорее всего, будет отваливаться электорат, и вопрос в том, кто его подберёт. Хочет подобрать Тимошенко, поэтому именно она инициирует протесты. Они пока немногочисленные, скорее всего проплаченные, но свою картинку они дают», — заявил политолог.

Зеленский снова становится миротворцем?

Гужва: Встреча с Путиным обеспечила Зеленскому рост рейтинга © Андрей Лубенский Владимира Зеленского вырос на 9% после «нормандского саммита» и встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующие результаты соцопроса опубликованы группой «Рейтинг» в четверг, 19 декабря.

«За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33 до 25%», — говорится в сообщении.

Рост рейтинга — это эмоциональная реакция общества на саммит в «нормандском формате», считает эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Логика здесь такая: «ничего такого не было при Порошенко, при Зеленском такой саммит стал возможен, значит, он такой крутой, способен к диалогу, в том числе и с Путиным».

«С другой стороны, это результат неопределенности этого саммита, потому что у общества нет четкого взгляда на урегулирование, и, не сделав на этом саммите каких-то однозначных шагов, а лишь подтвердив приверженность дипломатическому пути, Зеленский ничего не проиграл и позволил широким слоям общества по-разному понимать свою позицию», — сказал эксперт.

Подобная ситуация — следствие такой же неопределенности позиции по ключевым вопросам, с которой Зеленский выиграл выборы, добавил Попов.

В свою очередь Кость Бондаренко считает: рейтинг вырос, потому что электорат, который голосовал за Зеленского и хотел видеть в нём миротворца, увидел в президенте миротворца.

Украинское общество положительно восприняло итоги «нормандского саммита», потому что спрос на установление мира большой, отмечает Даниил Богатырёв.

«Отрицательный эффект от открытия рынка земли может компенсировать только установление мира или, по крайней мере, полная военная деэскалация конфликта. Я не говорю сейчас о политическом урегулировании, потому что его, скорее всего, не произойдёт», — спрогнозировал эксперт.

Транзит газа будет. Наверняка

«Нужен вменяемый глава государства». Марунич рассказал, как остановить «газовую войну» Украины и России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Алексей Попов называет успех переговоров безусловным прогрессом.

«Причём здесь роль сыграло новое руководство Украины, как на уровне президента, так и на уровне профильного министра, потому что именно с их стороны следовали заявления, которые показывали готовность достигнуть согласия, а со стороны «Нафтогаза», что ничего не будет», — пояснил Попов.

Он считает, что с учётом санкций, которые приняты Конгрессом США относительно «Северного потока — 2», России нужно показать европейцам, что РФ готова к компромиссам, чтобы в Европе не усиливалось течение против «Северного потока — 2».

«То же самое, большую готовность, должна была проявить Украина, потому что желание жестко настаивать на своих условиях создавало бы в Брюсселе подозрение, что Украина просто выполняет американский заказ и является агентом американской политики в Европе», — сказал политолог.

В целом же ситуация объективно является нелогичной, добавляет Попов: Украина на разных уровнях продолжает заявлять о российской агрессии и настаивать на транзите со стороны «агрессора».

В ситуации с газом Украина пошла навстречу России, потому что «Россия была больше заинтересована в транзите газа, чем Украина», говорит Кость Бондаренко.

«Теперь, я думаю, следующий шаг должна сделать Россия. В Москве должны оценить жест Украины, показывающий готовность к компромиссу», — добавил политолог.

А Даниил Богатырёв сообщил, что Зеленский выступает за то, чтобы заключить это соглашение, и его люди говорят о том же.

«Но у нас есть мощное руководство «Нафтогаза», которое лоббирует свои собственные интересы и всячески саботирует подписание этого контракта. Есть версия, что Коболев и Витренко просто хотят подготовить украинскую трубу к приватизации американскими компаниями за бесценок.

Честно говоря, я не понимаю, по какой причине он не может снять управленцев «Нафтогаза», времени было достаточно, и все юридические моменты можно было соблюсти спокойно», — сказал эксперт.