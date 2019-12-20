Прошедшая неделя для политиков Украины была далеко не праздничной. Чем ближе Новый год, тем ожесточеннее идет борьба за трактовку закона о земле, к тому же незаметно наступивший бюджетный кризис показал, что кроме продажи чернозема других резервов у новой власти нет. Именно на это обратили внимание пользователи украинского сегмента Facebook

Экономический оптимизм, который захлестывал ряд украинских экспертов летом (особенно после оглушительного успеха «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах), с наступлением отопительного сезона начал быстро сходить на нет.

Кроме того, неопределенность по газовому транзиту и печальная статистика по промышленному производству рискуют нивелировать последние «драйверы» роста молодой команды реформаторов Алексея Гончарука. Финансовая пирамида ОГВЗ, выдаваемая Кабмином за небывалые иностранные инвестиции, в любой момент рискует рухнуть, ведь спекулянты так подвержены панике, а вызвать ее может любая негативная для Украины информация.

Так что на фоне, как «неожиданно» выяснилось, не выполненного по доходам бюджета с новой ожесточенностью развернулись бои за выгодную для команды Владимира Зеленского редакцию закона о земле.

Дело дошло до ночных боев в Аграрном комитете, в которых сошлись все — и "Батьвивщина", и "Оппоплатформа", и все прочие. Пока власть вынужденно отступила, но это, безусловно, временное поражение. Ибо в битве за украинский чернозем — победитель если и не получает все, то по крайней мере будет «сыт и доволен».

Пользователи соцсетей отлично разобрались в этих нехитрых экономико-политических раскладах и поэтому давали весьма хлесткие оценки участникам «битвы за землю и бюджет».

Так, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с полным основанием считает, что оппозиционным депутатам удалось вернуть ситуацию с обсуждением закона о земле в правовое русло. Бойко: Нам удалось остановить ночной шабаш в Аграрном комитете © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Вчера нам удалось остановить ночной шабаш, когда под покровом ночи пытались убрать все поправки и протащить законопроект об открытии рынка земли в зал.

Мы насчитали с десяток нарушений — начиная с исчезновения половины поправок к законопроекту, заканчивая тем, что сам Комитет проходил незаконно. Вся эта ситуация, которая была порождена руководством Аграрного комитета и парламента, могла привести к серьезными политическими потрясениями в стране.

Сегодня процесс удалось вернуть в законное русло. Единственный возможный путь рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли — это компромисс с обществом и проведение референдума», — написал на своей странице в Facebook политик.

Его соратник, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук был более конкретен и обратил внимание на ценовой дисбаланс в оценке украинских черноземов. Медведчук поразился оценочной стоимости украинских черноземов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Цена украинских черноземов сейчас $1‒1,5‒2 тыс. за гектар. В Словакии, Польше, Венгрии, Румынии ‒ от $12‒18 тыс. Надо сначала навести порядок в земельных отношениях, а потом вводить рынок, а не практически даром отдать землю в угоду фонду Сороса и МВФ». — подчеркнул он.

Не оставил без комментария потасовки в Аграрном комитете Рады, украинский политолог Дмитрий Корнейчук, который отметил:

«Когда в Раде продолжают проталкивать продажу земли, а президент Зеленский на Банковой пьёт с детьми чай и с ними же звонит «по приколу» Гончаруку с Бакановым.

Что за балаган, спросите вы? Да все просто. Зеленский же играет роль президента. А олигархи от его имени «пилят» страну. Поэтому Зе хозяева разрешают только чаевничать с детьми на камеру. Но не лезть в важные вопросы».

Корнейчук высказался и о бюджетном кризисе:

«У власти один выход — опять обвалить курс гривны».

В другом своем посте он пояснил, что неопределенность с законом о продаже земли накладывается на существенные бюджетные проблемы, которые стали очевидны в конце года.

При этом политолог напоминает, что корни сегодняшнего кризиса нужно искать в экономической политике команды Порошенко-Яценюка-Гройсмана. Корнейчук о бюджетном кризисе: «У власти один выход — опять обвалить курс гривны» © скриншот с видео UKRLIFE.TV

«Тут все банально. За пять лет Порошенко и Ко «убили» украинскую экономику, вытянули последние деньги из карманов украинцев ценами и тарифами, максимально уменьшив покупательную способность народа.

А наполнение бюджета в условиях «мертвой» экономики обеспечивалось именно за счет обвала в три раза курса гривны. И, соответственно, заоблачными ценами, обеспечивающими необходимый НДС в бюджет. Стоило на полгода чуть опуститься курсу доллара — и сразу резко уменьшились поступления в бюджет. И начался бюджетный кризис.

Ясное дело, что «фунт» Гончарук понятия вообще не имеет, как работает экономика. И лихорадочно мечется в поисках денег. Поэтому у власти один выход — опять обвалить курс гривны. Одновременно «заморозив» половину бюджетных программ», — поясняет Корнейчук.

А вот журналист Иван Лизан взглянул на проблемы гончаруковского Кабмина с бюджетом под другим углом. Он решил сравнить собираемость и эффективность использования бюджетных средств в России и Украине. Лизан рассказал, чем различаются бюджетные проблемы России и Украины © Facebook, Иван Лизан

«Уровень исполнения расходов федерального бюджета России на реализацию нацпроектов оценивается Счетной палатой (по состоянию на 1 декабря) в 71,4%.

А Государственная казначейская служба Украины отчиталась о том, что состоянием на 18 декабря бюджет Украины выполнен по доходам на 89,8%. Поэтому Кабмин Украины принял решение финансировать только защищённые статьи бюджета — всё остальное останется без денег. Пострадают и субвенции местным бюджетам, за счёт которых выплачиваются заработные платы медикам. Последний раз подобная ситуация на Украине была в 2008/09 гг. во время кризиса. Вот только тогда у Украины были Крым, Донбасс и много ещё чего было.

В общем, Россия и Украина — две сестры. У одной полно денег, но хромает бюджетная дисциплина, а у второй нет ни денег, ни бюджетной дисциплины», — делает вывод Лизан.

Кроме того журналист признает, что если для России задача эффективного использования средств вполне решаема за счет укрепления административной дисциплины, то для Украины проблемы практически не решаемы.

«Ключевыми доходными статьями (для украинского бюджета — ред.) являются акцизы (табак, алкоголь и топливо), а также таможенные пошлины — украинская таможня в этом году из-за укрепления гривны и кадровой чехарды не смогла перечислить в бюджет 38 плановых млрд гривен», — написал Лизан на своей странице в соцсети.

И здесь он делает тот же вывод, к которому приходят и другие пользователи соцсетей.

«В следующем году, полагаю, деньги закончатся ещё раньше, если только не удастся запустить рынок земли — спиртовые заводы уже разрешили приватизировать. В общем, впору украинской власти составлять бюджет на полгода — годовое планирование ей уже явно не под силу, не говоря уже о принятом в более-менее развитых странах трёхлетнем планировании», — подытожил Иван Лизан.

С ним вполне согласен политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий, который полагает, что решение правительства о повышении цен на сигареты не увеличит налоговые сборы, зато приведет к усилению социальной напряженности в стране. Песецкий: «Зеленский может дождаться еще и табачного Майдана» © Facebook, Валерий Песецкий

«Зеленский подготовил еще один сюрприз для украинцев «под елочку».

С 1 января на 40% вырастут цены на сигареты!!! Пачка будет стоить дороже бутылки водки! И это притом что политика взвинчивания акцизов на табак привела к тому, что сборы упали за первые полгода на 10 млрд гривен.

Склады табачных фабрик забиты продукцией под завязку. Нет реализации. А тем временем повсюду открываются точки по торговле левыми сигаретами. Так и до табачного Майдана недалече… Хотя на самом деле Зе и его Слуги делают все, чтобы обозлить рядовых украинцев по самое не могу…» — заметил политолог.

Пользователи соцсетей уверены, что налицо все элементы надвигающегося системного экономического кризиса. По крайней мере, удручающие показатели украинского бюджета свидетельствуют о том, что вопрос быстрой продажи земли для команды Зеленского становится вопросом выживания. Следовательно, без существенной финансовой подпитки Украине не обойтись.

Такую инъекцию может дать только массовая распродажа имеющихся активов, а во время распродажи, как известно, о цене не особо торгуются.