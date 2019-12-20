Первые события после Парижского саммита в «нормандском формате» наталкивали на мысли, что в стране начались быстрые перемены, причём именно в смысле либерализации системы. Впрочем, как и подсказывал здравый смысл, перемены как начались, так и закончились. Националистическая повестка и давление улицы слишком довлеют над Зеленским

Впрочем, даже откат был не так чтобы совсем уж откатный. Да, российских журналистов частью выслали, частью не пустили на Украину. Зато пресс-конференция Путина транслировалась сразу по нескольким украинским каналам, включая «1+1» и «Прямой». Так что Украина после Парижа всё же поменялась.

Выполнение Минских соглашений

Пока что вопрос о выполнении достигнутых в Париже соглашений находится в подвешенном состоянии.

Переговоры относительно обмена пленными удерживаемыми лицами пока ни к чему не привели. Проблема, традиционно, в позиции украинской стороны, которая хочет обменивать только осуждённых, которые составляют меньшинство содержащихся в заключении. Правда, есть основания полагать, что проблема ещё и в том, что из процесса исключён Виктор Медведчук. Российская сторона как бы не против того, чтобы обойтись без него, но… обойтись без него не получается.

Не удалось пока что достичь соглашения относительно следующих трёх точек, где должно быть осуществлено разведение сил.

Президент Зеленский подал в Раду конституционный законопроект о децентрализации, но в нём нет никаких упоминаний о статусе ОРДЛО. Т.о., этот проект никак не соотносится с выполнением Минских соглашений.

Своеобразный итог метаниям киевской власти подвёл Путин, в чьём выступлении содержалось два принципиально важных сигнала. Парижский саммит: о чём удалось договориться © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Во-первых, он отметил, что Москва ждёт от Киева решений об обмене и разводе. Хотя из контекста парижского саммита можно было сделать вывод о том, что следующая встреча на высшем уровне произойдёт в любом случае, российский президент дал понять, что это не так, — предварительные условия всё же есть.

Во-вторых, он сообщил, что на подписях представителей ЛДНР под минским протоколом настояли Порошенко, Меркель и Олланд. Это заявление в значительной степени меняет вообще всю архитектуру минского процесса. Раньше представительство ЛДНР от имени ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) выглядело навязанным Россией, теперь же это они имеют вид структур, легитимность которых установлена именно Украиной, Германией и Францией. А если ЛДНР=ОРДЛО, то Россия имеет право требовать не только прямых переговоров Украины с республиками, но и сохранения их после реализации Минских соглашений.

Впрочем, последний момент для Украины неприемлем и скорее усложняет процесс переговоров. Правда, Путин также намекнул, что территории Новороссии (в том числе Донбасса) принадлежат Украине не совсем по праву, а только волей Ленина…

Газовые переговоры

Всю неделю шли переговоры относительно газового транзита и поставок, но договориться не удалось, хотя вечером 19 декабря даже сообщалось о подготовке столов для подписания соглашений. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия достигли на переговорах в Берлине принципиального соглашения по газу, но подписано оно будет позже. Суть достигнутого компромисса не раскрывается (возможно, он ещё не достигнут, раз подписание отложено).

Путин на пресс-конференции заявил, что:

— Россия заинтересована в украинском маршруте транзита;

— Россия рассчитывает пользоваться этим маршрутом ещё долго;

— Россия предлагает Украине покупать газ и предоставляет скидку.

Борьба за землю

Принятие решения об открытии рынка земли была основной темой прошедшей недели. Однако до принятия решения дело не дошло.

Пока что в сухом остатке:

— активное противостояние в аграрном комитете Рады (дело доходило до потасовок);

— активное противостояние на улице (17 декабря в ходе столкновений полиции с фермерами и «Нацкорпусом» пострадали 17 полицейских, 26 человек задержаны).

В ходе событий 17 декабря один из участников противостояния с полицией скончался от сердечного приступа. Сам по себе этот факт мог бы послужить причиной для резкого обострения обстановки, но последующие события показали, что речь шла о случайности, а не о продуманной провокации, — ни СМИ, ни общественность не были готовы к появлению «сакральных жертв». После этого события острота противостояния даже снизилась. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на всю остроту противостояния, можно всё же говорить о некотором консенсусе.

Так или иначе мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения будет снят. Правда, нет гарантий того, что это произойдёт в текущем году. Торг вокруг очертаний реформы всё ещё ведётся.

В конечной версии закона иностранцы будут лишены права покупать украинскую землю. Вообще же этот вопрос будет вынесен на референдум. Зеленский довольно легко обвёл вокруг пальца своих избирателей — он-то обещал (и они ожидали) референдума о самом по себе рынке.

«Батькивщина» и «Оппозиционная платформа» это понимают, потому их задача не сорвать введение рынка земли, а закрепиться в качестве главных оппонентов этого решения.

Работа Верховной Рады

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, определила механизм привлечения депутатов к ответственности после отмены неприкосновенности и изменила регулирование добычи янтаря. В то же время законопроект о легализации азартных игр был отправлен на повторное первое чтение.

1. 19 декабря Верховная Рада 330 голосами депутатов из всех фракций приняла Избирательный кодекс с поправками президента, подготовленный ещё в прошлом составе Рады с участием Андрея Парубия. Президентские правки, правда, существенно поменяли этот документ.

Впрочем, самое существенное нововведение осталось без изменений — на выборах Верховной Рады (а также облсоветов и крупных горсоветов) вводится пропорциональная система с 5%-ным барьером и региональными списками. Проголосовав за партию, избиратель может проголосовать и за отдельного кандидата из списка. Критики этой модели, опираясь на опыт стран, где она используется, указывают, что это пустая формальность — обычно такой возможностью пользуются менее 5% избирателей. Президентские правки ещё более усугубили ситуацию, поскольку теперь для продвижения по списку нужно собрать не менее 25% избирательной квоты (8-12 тыс. голосов). Фактически это даёт выигрыш кандидатам, которые будут работать по традиционным «мажоритарным» схемам, а большая часть списков будет закрытой.

Следует ожидать, что потенциально сильные мажоритарщики, наученные горьким опытом выборов 2019 года, начнут сейчас выбирать для себя проходные партии. Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

2. Рада 291 голосом внесла изменения в регламент и в Уголовно-процессуальный кодекс относительно реализации депутатской «прикосновенности».

По сути депутаты всё равно остаются на особых условиях.

Во-первых, дело против них может быть инициировано прокурором не ниже областного.

Во-вторых, судебные ходатайства следователей (например, на обыск или изъятие каких-либо документов) должны обязательно рассматриваться в присутствии подозреваемого (а он, соответственно, не являясь на заседание, может блокировать следствие).

В общем, депутатам удалось нивелировать отмену неприкосновенности (некоторые эксперты говорят даже, что она усилилась).

3. За «янтарный» законопроект проголосовали 279 депутатов (в основном СН и «Голос»). Это правительственный проект, предполагающий довольно существенное изменение законодательства. В частности:

— усиливается ответственность за незаконную добычу янтаря;

— органы регионального самоуправления лишаются права на согласование предоставления недр в пользование с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых;

— право на разведку и разработку месторождений предоставляется на конкурсах.

Вопрос тут на настоящий момент состоит не в регулировании, а в способности органов власти ликвидировать «янтарные республики». Сейчас они, как считается, находятся под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова, т.е. он опять должен будет бороться сам с собой. Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня» © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Рост рейтинга Зеленского

19 декабря Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные исследования, проведённого 13-17 декабря (опрошено 2,5 тыс. человек).

По сравнению с предыдущим опросом, осуществлённым в ноябре, вырос и уровень социального оптимизма, и доверие президенту Зеленскому.

Число тех граждан, которые считают, что страна развивается в правильном направлении, вновь превысило число тех, которые считают наоборот. Месяц назад соотношение оптимистов и пессимистов составляло 33% к 48%, сейчас же — 40% к 38%.

Уровень доверия президенту вырос с 59% до 67% (на 8%). До сентябрьского рекорда (76%) президенту ещё далеко, но он вплотную приблизился к майскому результату (69%).

Безусловно, это результат встречи в «нормандском формате».

Кстати, считают себя информированными об этом событии 66% опрошенных, причём 37% из информированных (31% от массива) считают встречу успехом Зеленского.

Кстати, на 4% сократилось количество тех, кто выступает за решение конфликта военным путём (с 20% до 16%).

Собственно, подтверждается очевидный факт, что вопрос мира сейчас ключевой и продвижение в этом вопросе перебивает негативный эффект от других действий власти.