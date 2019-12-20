Под украинским флагом, но с Россией в душе. Первенцу сталинских пятилеток - 85

20 декабря 1934 года был пущен в строй последний по проекту пятилетней давности цех гиганта Первой пятилетки – Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Отечественное машиностроение, особенно тяжелое, получило возможность не только обеспечивать своей продукцией горняков и металлургов, но и конкурировать с ведущими мировыми державами

От Москвы до Бреста

Сегодня, когда едешь из Краматорска в Славянск вдоль бесконечно тянущихся вдоль дороги заводских корпусов и зданий НИИ, не верится, что громадная корпорация ужалась за последнюю четверть века в несколько раз. Нынче тут работают 8800 человек, а к моменту прихода сюда «независимой» Украины коллектив предприятия насчитывал почти 40 000 высококвалифицированных рабочих и классных инженеров. Кадры для НКМЗ готовил специально выстроенный тут в пятидесятых индустриальный институт и целый ряд техникумов и профучилищ. Сегодня от всего этого остались осколки былой мощи.

А ведь она была нешуточной. Всего через три года после запуска НКМЗ вместе с американскими специалистами и под их присмотром завод создал громадные прессы для прокатчиков Запорожского металлургического комбината. После этого в дело пошли уже почти исключительно свои разработки и проекты. В предвоенные годы машиностроители молодого города-завода (он был заложен за два года до рождения самого гиганта) успели зарекомендовать себя масштабом и качеством своей работы. Да, основным потребителем продукции НКМЗ оставались металлурги, но вот пример из другой области — именно краматорчане построили знаменитый Крымский мост в Москве. Вернее сделали все металлические части моста. «Врать не будем, — улыбаются при разговоре на эту тему жители Краматорска старшего возраста, — бетонные быки моста это не мы, не наш профиль». Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Их профиль» — это качественный металл, который на НКМЗ в ту пору получали с соседнего Старокраматорского металлургического дешево! До сих пор во всей столице Крымский мост — единственный висячий мост через Москву-реку. Причем полностью металлический. Протяженность моста 671 метр, ширина — 33, длина пролета — около 100 метров.

Мне доводилось много лет назад разговаривать со старым кадровым токарем с НКМЗ, который вспоминал, как однажды к ним привезли экскурсию из Франции, в которой была одна старушка из эмигрантов. Когда экскурсантов подвели к одному из трехэтажных кузнечных прессов, которыми так гордился Краматорск, старушка спросила вдруг, из какого металла сделана эта чудо-машина? Ей ответили, мол, из отечественного, русского металла. «Нет, отрезала старушка, я знаю русский металл, вы обманываете, это шведское качество».

Слава НКМЗ: от ближних сел до самых до окраин

А качество у НКМЗ всегда было непревзойденное. И тогда, когда машиностроители из Донбасса делали оборудование для проходки тоннелей московского метрополитена, и тогда, когда изготавливали гигантские шагающие экскаваторы для угольных разрезов Сибири, Китая, Австралии и Африки, и в те дни, когда кропотливо работали над проектом по изготовлению оборудования для космических стартов. Кстати, когда вы видите старые кадры вывоза космических ракет на старт в Байконуре, знайте, что специальный электровоз, который тянет конструкцию с этой махиной, тоже краматорского производства.

Вокруг НКМЗ всегда лепилось два десятка «ящиков» — небольших производств, занимающихся заказами Минобороны СССР. Утренние электрички везли работяг со всей округи — из Красного Лимана, Славянска, Артемовска, Часов Яра, Дружковки. В этих городах и на своих предприятиях работы хватало, но НКМЗ всегда отличала не только высокая зарплата, но и принадлежность к корпорации, марка которой ценилась во всем мире. А ведь не хлебом единым жив человек. В «золотой век» Новокраматорского машиностроительного это хорошо понимали.

Даже жилье для работников НКМЗ, а вслед за ними и для их соседей с других гигантов индустрии вроде Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС), строили отдельно от старого Краматорска, где в долине местной речки Торец густо дымил Старокраматорский металлургический завод и сыпал цементной пылью комбинат «Пушка». Для машиностроителей выше, прямо в чистой степи, поставили «Соцгородок». Примечательно, что после прихода в Краматорск в июле 2014 года украинских нацистов в рамках «декоммунизации» здесь убрали все советские названия улиц и площадей, а вот «Соцгородок» убрать не удается — это ведь название не официальное, так в народе говорят. А народ в Краматорске упрямый, от памяти предков отказываться не хочет.

Краматорску нужна Россия

Да и как ему отказываться, если градообразующее предприятие, НКМЗ, а с ним и сам город в девяностые после мощного удара по индустрии Донбасса выжили исключительно благодаря российским заказам и российским связям. И НКМЗ, и КЗТС, и ещё один монстр машиностроительной отрасли, рождённый в СССР, завод «Энергомашспецсталь», всю жизнь изготавливающий валы и гребные лопасти для атомных ледоколов российской Арктики, дорожат связями с заказчиками из РФ. Помнится, после первого Майдана гендиректор НКМЗ Георгий Скударь неустанно твердил журналистам: нельзя рвать с Россией, мы ее порождение, от нее зависим. И приводил пример: когда у НКМЗ, делавшего машину непрерывной разливки стали (они у него чудо как хороши) для Новолипецкого металлургического комбината, заказ из-под носа увели австрийские конкуренты, россияне подстраховались. Русскость, пророссийскость Краматорска — она прагматична и замешана не только на исторической памяти о тех тысячах русских крестьян, которые строили местные заводы, но и на реальном положении дел на рынке тяжелого машиностроения. Да, НКМЗ и сегодня поставляет свою продукцию в 79 стран мира, но более половины всех заказов — из России. Здесь все знают — не станет заказов российских, не станет и жизни в городе. Потому что Краматорск — это НКМЗ в большей части своих урбанистических проявлений. Донбасс рванул в будущее. И заграница ему поможет © oddr.info

Сегодня в той части Донбасса, которая находится под контролем ВСУ, нет возможности открыто говорить такие вещи. Но и власти вынуждены мириться с тем, что, отказавшись от пророссийской риторики, НКМЗ не отказался от российского вектора развития. И не случайно вектор этот крепнет все последние годы, несмотря на войну. Не глядя на нее, НКМЗ так же, как и коллеги с КЗТС, и в нынешнем году участвовал в 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве. Надо сказать, что вообще-то, несмотря на все политические «взбрыки» официального Киева, в этом форуме приняли участие десятки украинских промышленников. От Украины в Москву приехали представители 10 компаний: 7 — из Днепропетровска, 2 — из Краматорска и одна — из ДНР.

НКМЗ в сердце Москвы: не только Крымский мост

О чем думает руководство НКМЗ сегодня? По понятным причинам всей правды оно сегодня не скажет. Ни про Украину, ни про ее промышленную политику, ведущую компании к банкротству, города в разорение, а людей в нищету. Промышленники Краматорска молчат и делают свое дело.

А дело у них в России. Любой желающий может найти в центре Москвы, в самом начале 3-й улицы Ямского поля, рядом с Белорусским вокзалом, офис НПО «Механосервис-НКМЗ». Это представительство Новокраматорского завода в РФ. Там могут рассказать о том, что только за последние пару лет Краматорск поставил свои машины компаниям «Алданзолото», «Алдан Полюс», «Первенец», «Южуралзолото». Все эти золотодобывающие компании предпочитают машины НКМЗ.

А сам Новокраматорский машиностроительный завод, встречая свое 85-летие, очень и очень надеется, что вернутся былые времена, когда в одной большой стране у них было столько заказов, что просто душа пела. Она ведь по завету классика «обязана трудиться».