В четверг, 19 декабря, Верховная Рада пошла навстречу владельцам «евроблях». Депутаты приняли во втором чтении законопроект об отсрочке увеличения штрафа за ввоз автомобилей с европейской регистрацией. За законопроект проголосовали 285 депутатов

Согласно документу, с 22 августа до 21 декабря 2019 года не взимаются штрафы до 170 тысяч гривен (около 400 тысяч рублей) за такие нарушения, как опоздание с растаможкой машины на еврономерах.

Если транспорт временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок, повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года. За перечисленные нарушения будут взимать штраф в объеме 8500 грн (около 20,4 тысячи рублей).

Угрозы «евробляхеров»

18 декабря владельцы автомобилей с европейскими номерами передали президенту Владимиру Зеленскому обращение с требованием решить вопрос о налогах до Нового года.

Медики вышли майданить с «евробляхерами», радикалами и аграриями в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Председатель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич призвал всех водителей автомобилей на европейских номерах приехать на международные пункты пропуска на Украине, если вопрос с растаможиванием не будет решен до завтра.

В тот же день «евробляхеры» решили провести митинг возле дома президента Зеленского.

«Я предлагаю идти к дому президента, если он проигнорировал наше прошение. Подождем его дома и будем задавать вопросы там, раз он тут постеснялся с нами говорить», — заявил Ярошевич.

Он отметил, что, вероятно, митингующие будут ночевать возле дома Зеленского. Также отмечается, что дом, где живет президент, находится рядом с Радой и Мариинским парком.

Армия «евроводителей»

«Евробляхерами» на Украине называют владельцев «евроблях» — подержаных автомобилей с европейскими номерами, которые завозятся из Европы, обычно из Польши, Литвы, Латвии, и не растаможиваются.

Машина остается зарегистрированной на юридическое или физическое лицо в Европе, а владелец ездит по доверенности или «купчей», которая часто оказывается поддельной. Таким образом, можно ездить на Украине на хорошей машине по европейской цене.

«Евробляхеры» обнародовали адрес Зеленского и пошли пикетировать его квартиру © Украина.Ру

Для соблюдения видимости законности нужно раз в полгода на машине выезжать из Украины, хотя есть возможности «порешать» и без выезда. Выгода очевидна.

К тому же фактический владелец никак юридически не привязан к автомобилю. Бывали случаи, когда после ДТП владельцы просто бросали машину, поскольку они не несли за нее ответственность.

Этот «аттракцион невиданной щедрости» не мог не раздражать власть, мимо которой утекали огромные суммы. С лета 2018 года звучали разговоры о том, что планируется урегулирование рынка «евроблях». Эксперты говорили, что так тогдашний президент Пётр Порошенко хотел наполнить свой «серый» предвыборный фонд, когда готовился к выборам президента.

Зеленский обещал и выполнил



Летом 2018 года новый президент Украины Зеленский подготовил законопроект, которым предложил парламенту отстрочить штрафы за нерастаможивание пригнанных из Европы автомобилей до конца 2019 года.

12 сентября Рада приняла закон, отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто за таможенную территорию Украины. Авторы законопроекта подчеркивали, что эта отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев «евроблях» от штрафов.

Офис Зеленского остановил протесты «евробляхеров» катком © Украина.ру/Стрингер

При этом 22 августа 2019 года завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать. По самым скромным оценкам, на Украине остается более 300 тысяч таких транспортных средств.

Также сообщалось, что санкции указанных правонарушений не изменились. За превышение установленного статьей 95 Таможенного Кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток — 8500 грн (22095 руб.).

За превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток — штраф 17 тысяч грн (44191 руб.).