На своей традиционной большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, как и в предыдущие разы, много внимания уделил Украине и Донбассу. Интерес и дружелюбие к Украине у российского лидера остались неизменными, однако пользователи соцсетей попытались найти новые нюансы отношения лидера РФ к Украине и украинцам

Безусловно, президента спросили о его впечатлениях от первого за три года саммита «нормандской четвёрки», прошедшего в Париже.

«Что касается "нормандского формата", Минских соглашений и так далее. Нет ничего, кроме Минских соглашений. И меня насторожили очень заявления президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полностью», — ожидаемо заявил Владимир Путин.

При этом президент напомнил, что без прямого диалога Киева с Донбассом разрешить данный кризис невозможно. Как выразился Путин, «в Донбассе живут гордые люди, и сломить их волю не получится», подкрепив свою мысль известной в этом шахтерском регионе присказкой — «Донбасс порожняк не гонит».

Путин выразил убежденность, что рано или поздно осознание необходимости прямых переговоров со своими гражданами придет и к руководству Украины.

Первая реакция пользователей соцсетей была вполне предсказуемой и больше эмоционально-оценочной.

Так, российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин отметил, что хотя общие посылы президента России Владимира Путина по Донбассу остались прежними, однако несколько новых деталей о переговорах в "нормандском формате" он рассказал. Юсин: Путин высказался о Донбассе в ожидаемом ключе, но добавил деталей © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Следующий саммит в «нормандском формате», теоретически намеченный на апрель, по словам Путина, «станет актуальным, если будут происходить позитивные изменения». Пока их немного. Даже обмен пленными (казалось бы, самый очевидный, самый легкий вопрос) застопорился. Да и планы Киева внести изменения в Минские соглашения, как следует из слов Путина, его отнюдь не радуют. Следовательно, проведение саммита в объявленные сроки отнюдь не гарантировано.

Интересная деталь о парижских переговорах с Владимиром Зеленским. По словам Путина, президент Украины «забыл» о том, что в ходе конфликта Киев (на первой стадии) применял авиацию против Донецка и Луганска. «Какая авиация?» — спросил Зеленский. «Применяли», — ответил Путин. Странно, что Зеленский не помнит (или делает вид, что не помнит), например, об обстреле центра Луганска украинским самолетом 2 июня», — написал на своей странице в Facebook.

При этом Юсин особо обратил внимание, что, говоря о военной технике, которая находится на вооружении корпусов ДНР и ЛНР, Путин не стал повторять нелепые утверждения некоторых экспертов.

«Он фактически признал, что осуществлялись военные поставки из России. Но сегодня, по словам Путина, «это их техника, а не иностранная». Следовательно, как он убежден, выводу с территории республик (если будут реализовываться Минские соглашения) не подлежит», — подчеркивает журналист.

Схожие оценки речи президента относительно Донбасса и Украины дает российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Путин говорит об Украине с явным личным вовлечением – Марков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Пока главная тема пресс-конференции — это Украина. Путин говорит о ней с явным личным вовлечением, энергично, много, возвращается все время к теме Украины. Это всем ответ на вопрос, не слишком ли много темы Украины на российском ТВ.

Эта тема — важнейшая для России. С этой темой связаны трагедии миллионов, чьи отношения оказались разорваны блокадой со стороны киевского режима. С этой темой связаны основные санкции против России. С этой темой связано возвращение России к нормальному состоянию великой державы», — напоминает он.

Как подтверждение вовлеченности российского общества в украинский вопрос, Марков привел данные "Яндекса" и "Гугла", согласно которым, по количеству запросов с территории России, Зеленского назвали человеком года, а выборы на Украине — событием года.

Несколько иной, но тоже вполне ожидаемой была реакция на высказывания президента России в Донбассе.

К примеру, донецкая журналистка, бывшая узница секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Елена Блоха отметила, что российский президент четко дал понять, что ни о каком «сдачи» Донбасса речи быть не может.

«Те, кто считает Донбасс сливают под Украину, пусть послушают, что по этому поводу говорит Владимир Владимирович Путин.

Что касается "Минска-2" и расформирования органов управления в республиках ДНР и ЛНР. Экс-президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А в ЛНР и ДНР отказывались это делать. Но Москва их все же уговорила. то есть Киев признал ДНР и ЛНР.

Кроме того, Путин напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. В-третьих, в Минских соглашениях прописано, на что республики могут претендовать — язык, собственные правоохранительные органы. Решать вопрос Донбасса надо в диалоге с людьми в не силой, сказал Путин», — написала на своей странице в соцсети Елена Блоха.

Она обратила внимание на то, что российский лидер впервые рассказал о закулисье минских переговоров в 2015 году. А тот факт, что бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на подписях лидеров ЛДНР под Минскими соглашениями, говорит о фактическом признании республик.

А представитель Министерства информации ДНР Алексей Акутин на своей странице в Facebook написал, что для жителей региона было крайне важно услышать слова президента России.

«Известная фраза «Донбасс порожняк не гонит!», она, конечно, такая хулиганская, бойцовская. Но она в душе у людей есть. Там живут гордые люди. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений», — процитировал он высказывание Путина.

То, что пользователи соцсетей так оперативно отреагировали на заявления президента России относительно Донбасса и Украины на большой пресс-конференции, лишний раз подтверждает, что именно от позиции российского лидера по большому счету зависит конфигурация мирного процесса.

И то, что Путин раз за разом возвращает Украину к тексту Минских соглашений, может свидетельствовать о том, что никакие «хитрые планы», вынашиваемые отдельными украинскими политиками, не имеют перспектив.