Старые традиции празднования Нового года постепенно уходят. Частично связано это с объективными обстоятельствами (например, советская традиция празднования с мандаринами была связана со сроками урожая в Грузии), а частично – с влиянием пропаганды. Изменения можно заметить по результатам социологических исследований

Результаты исследования, посвящённого новогодним праздникам, 18 декабря опубликовала Социологическая группа «Рейтинг». 5-8 декабря социологи опросили 2000 респондентов.

76% опрошенных сообщили, что в их семье есть традиция дарить подарки в День св. Николая (19 декабря). С 2011 года доля людей, соблюдающих такую традицию, увеличилась на 12%. Самая высокая доля, разумеется, на Западе страны (87%), самая низкая — на Востоке (64%).

«Традиция» эта была навязана за последние 25-30 лет через СМИ и детские заведения. У нас на глазах дети, возвращаясь из детских садов и школ, спрашивали у родителей, как в их детстве праздновался День св. Николая. И взрослые, казалось бы, люди из самых лучших побуждений рассказывали, как они его праздновали… Для справки: никак — подобно большинству религиозных праздников в советское время о самом его существовании помнили только очень воцерковлённые люди.

Эти выводы подтверждает практическое отсутствие различий в возрастных группах. В возрасте до 30 лет указывают на существование такой традиции 77%, а в возрасте свыше 60 лет — 73% (поверили!). Интересна и незначительная разница между селом (81%) и городом (74%). Можно предположить, что доля людей, в чьих семьях действительно праздновался День св. Николая до 1991 года, несколько больше разница между этими двумя показателями (7%).

Кстати, интересно было бы выяснить, сколько именно хранителей традиции подарков 19 декабря знают, что св. Николай и Санта-Клаус — одно лицо?

Ещё один забавный момент — на каком-то этапе во время новогодних представлений кроме Деда Мороза на сценах начал появляться и св. Николай. Хотя Дед Мороз — обобщённый персонаж, вобравший основные черты именно св. Николая (языческий зимний бог был, разумеется, злым).

Следующий вопрос поистине потрясает воображение. Респондентов спросили, верят ли они в Деда Мороза (31%) и в св. Николая (52%).

Мы вообще представить себе не могли, что треть населения страны верит в персонажа сказок (к тому же современных: персонаж сам по себе известен со второй половины XIX века, а активно начал внедряться вместо св. Николая в 1930-х годах). Часть опрошенных, безусловно, шутили. Что до остальных, то ответ на этот вопрос отчасти может объяснять абсурдные результаты выборов последнего времени… Человек, верящий в Деда Мороза, может проголосовать не только за свадебного фотографа.

А вот что до св. Николая, то тут вопрос на самом деле довольно простой. Это ведь не новогодний персонаж, подкладывающий подарки детям, а святой, почитаемый всеми христианами, а потому ответ о вере в него идентичен вопросу о христианской вере. По данным ноябрьского исследования Центра им. Разумкова, христианами считают себя 85% опрошенных. Правда, 8% из них это «просто христиане», без соотнесения себя с какой-то деноминацией, но 77% всё равно существенно больше 52%.

Кстати, очень показательно, что в св. Николая больше верят на Западе (58%) и в сёлах (56%), в то время как в Деда Мороза преимущественно на Юге (38%) и в городах (33%).

И ещё о традициях. Из всех новогодних праздников больше всего украинцы предпочитают Новый год (43%) — праздник светский, введённый Петром I и навязываемый в качестве единственного зимнего. То, что 40% опрошенных предпочитают Рождество, выглядит несколько сомнительным. Весьма предсказуемы низкие показатели Дня св. Николая (удивительно, что его результат — 7% — совпал с минимальной долей людей, праздновавших его до 1991 года, предположенной нами выше) и Старого Нового года (3%, хотя празднуют его значительно большее число людей, но он по умолчанию является «зеркалом» собственно Нового года).

40% опрошенных собираются ставить дома живую ёлку, 38% — искусственную, 11% ограничатся «новогодней композицией», а 11% не будут ставить ничего. Вероятно, было бы интересно посмотреть на количество людей, которые плетут на Рождество дидухи, — их культ в последние годы также интенсивно навязывается официальной пропагандой.

P.S.: В целом во возвращении традиций ничего плохого нет. Плохо то, что возвращение традиций сопровождается общим регрессом общественных отношений. В традиционном марксизме считается, что производительные силы определяют культурную надстройку, у нас же произошло наоборот — сначала вспомнили Рождество и св. Николая, а потом уже конструкторы самолётов и ракет переквалифицировались в сборщиков польской клубники. Но прямой связи тут, разумеется, нет.

P.P.S.: Во многих случаях результаты опроса являются, по удачному термину академика Бориса Грушина, реакцией карандаша на бумагу — некоторые опрошенные, может, и не вспомнили бы о св. Николае, если бы их не спросили.