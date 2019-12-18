Посольство США осудило нападения на полицию и журналистов в ходе протестов против закона о земле во вторник, 17 декабря. Это калька с протестов 2013-2014 гг., так что многие посмеялись. Столкновения в Киеве - театр, в котором сотрудникам МВД противостояли тихари СБУ. Это не «майдан» и тем более не попытка госпереворота. Это война ведомств

Тридцать лет спустя

Ситуация, когда силовые структуры Украины конфликтуют и соперничают, была заложена еще во времена товарища Сталина, который, справедливо опасаясь заговоров, сделал ведомства конкурентами. Тайные войны милиции и КГБ никогда не прекращались. А так как МВД и СБУ — внучатые структуры, ведущие род от «старших майоров» НКВД и комиссаров ОГПУ, их противостояние было неизбежно. Находясь в исключительном положении вне правового поля, абсолютно закрытые структуры с громадными полномочиями и ресурсами МВД и КГБ УССР тридцать лет назад получили в подарок целую страну с 50 миллионами населения, многообразием экономических ландшафтов и форм жизни. Того, что потенциально приносит прибыль, на Украине было очень много, а наименования объектов наследства СССР не поддавалось счету — от крымских санаториев до атомных станций. Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Государственный строй Украины совсем не изменился со времен УССР — это государственно-бюрократический капитализм, в котором чиновники и условно выбираемые политики получают ренту от субъектов хозяйствования. Но без правящей, единой политической партии все они становились низшим звеном в пищевой цепочке, над которой возвышались только спецслужбы. С этого момента конкуренция МВД и СБУ стала носить чисто экономическую борьбу за контроль над чиновниками, политиками и источниками ренты. Легко обойдясь без пресловутых «европейских стандартов», система выстроила сама себя так, что коррупция из разъедающей ржавчины превратилась в структурный элемент. Бороться с коррупцией на Украине бессмысленно. Она с самого верха и до самого основания регулирует экономические отношения, сама себе рынок, а силовики, как хищная стая волков, служат «санитарами», выгрызая слабые звенья. Политический кризис на Украине давно стал перманентным, оттого что соискатели знают: попав во власть, они сразу же становятся рантье. Отсюда и растут майданы.

Два царя

МВД и СБУ — это волки, живущие от стада. Они его хранители и «санитары». Руководители силовиков обладают директивными функциями и формулируют если не задачи, то уж точно условия в зоне обитания. Здесь нет никакой конспирологии. Это не тайные правители: ну какие из Луценко или Авакова тайные правители? Это зиц-председатели, которые получают ренту за обязанность быть «лицами», которым при необходимости придется бежать или сидеть. Юрий Луценко сидел, а теперь бежал. Никаких тайных рычагов управления Украиной нет — все рычаги прописаны в Конституции. А раз так, то большая часть финансовых потоков и активов напрямую контролируются или МВД, или СБУ. А то, над чем по закону властны крупные бизнесмены уровня Пинчука или Ахметова, все равно принадлежит спецслужбам. Чему свидетельством стало опубликованная «подписка» о сотрудничестве с КГБ, собственноручно написанная в 1987 году будущим олигархом Виктором Пинчуком. Принадлежность к спецслужбе обеспечило ему все, что у него есть, вплоть до родства со вторым президентом Украины, а сегодня присутствие в офисе шестого. И слухи об отставке главы СБУ Ивана Баканова распускает именно группа влияния Коломойского-Авакова в МВД в ходе конкурентной борьбы против группы влияния «Квартал-95» Пинчука-Сороса. Конструкт власти после избрания Зеленского быстро достиг равновесия, и любые кадровые перестановки могут нарушить его.

В этой схеме все олигархи уровня Коломойского, Пинчука и Ахметова являются теми же чиновниками, только с другой формой ренты. На примере судьбы «Привата» мы видим, что в любой момент собственность и активы могут быть отчуждены и перейти под прямой контроль системы. Данная схема исключает единоначалие на верхнем уровне. Слишком много слишком разных регионов, которые формируют кадровый резерв. Единственный субъект, принимающий решения, делает систему слишком зависимой от него, а потому крайне неэффективной и неустойчивой. Именно поэтому Кравчук тихо ретировался с поста президента. А Кучма с подачи СБУ пропустил два мяча в свои ворота: «кассетный скандал» и «оранжевую революцию». И одно, и другое — работа спецслужб. «Смешко клялся мне, что ничего не знал!» — сказал Леонид Данилович в интервью журналисту Максиму Равребе в ответ на вопрос, почему СБУ не реагировала на тренинги уличных протестов с активистами «Поры», в полевых лагерях на деньги Сороса в 2003-2004 гг. А сегодня экс-глава СБУ в 2003-2005 гг. Игорь Петрович Смешко без всяких клятв рассказывает о том, что именно благодаря ему и стала возможной «оранжевая революция». Но мы усомнимся в его сверхспособностях. Глава СБУ на Украине всего лишь болван, представляющий работу верхнего уровня принятия решений, который распределен по группе или даже группам глав.

Эталонный образец

И вот уже ясно, почему во главе МВД мог быть Юрий Луценко, почему его потом посадили, как воришку, с какого перепуга во главе СБУ были Турчинов и Хорошковский — генерал армии, не служивший в армии. В сравнении с ними министр МВД Виталий Юрьевич Захарченко и глава СБУ Александр Григорьевич Якименко выглядят куда убедительнее — они служили, и даже по профилю. Но именно при них и совершился государственный переворот, ставший прямым последствием деятельности на соответствующих постах. В первой половине 2013 года было очень много грозных предзнаменований, на которые Захарченко и Якименко подозрительно не реагировали. 18 мая в Киеве во время параллельных акций правящей Партии регионов и оппозиции случился инцидент между охранником провластного митинга Вадимом Титушко и оппозиционными журналистами (супругами) Ольгой Сницарчук и Владиславом Соделем. Чисто театральный конфликт был раздут до «репрессий Януковича против журналистов», общество было потрясено, и многие тогда перешли в оппозицию. Потом оказалось, что избиения не было. «Я никогда не говорила, что меня избивали. Это придумали вы!» — сказала Ольга Сницарчук коллеге, который под зданием суда спросил, почему в приговоре нет слов «избиение». С тех пор всех спортсменов-наемников стали называть «титушки». Карьерная дистанция министра. Зачем Аваков решил помочь Зеленскому разгромить добровольцев? © Yulia Babych | Yulia Babych | Перейти в фотобанк

На этом историческом полотне — картина маслом. Провокация 18.05.2013-го была важным этапом пропагандистской подготовки Евромайдана. Цель — государственный переворот. Все роли были расписаны, актеры их выучили. И Титушко, и Содель, и Сницарчук были одной командой, нанятой СБУ для дискредитации главы МВД Захарченко. В свою очередь СБУ следила за накачкой очередного майдана, знала всех ключевых участников и их бэкграунд, сметала с пути все препятствия, которые могли бы установить конкуренты из МВД. СБУ была участником подготовки государственного переворота. А ее глава Якименко, может, и поклялся бы, что «ничего не знал», но кто ж сегодня его спросит, да и поди найди его в бескрайней России, куда он бежал, ничего так и не сделав, чтобы ликвидировать гнездо мятежников в самом центре Киева.

Что касается Януковича, то и с ним произошла та же история, о которой он рассказал в декабре 2015 года в интервью журналисту Захару Виноградову. По его словам, СБУ до начала событий утверждало, что полностью контролирует радикальные группировки, проходящие тренинги в Западной Украине. А вот когда настал момент "Ч", то есть в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года именно СБУ подвело к Януковичу своего "агента" с Майдана, который убедил президента, что утром его придут убивать 50 тысяч человек, разделенные на группы и что именно это окончательно убедило тогдашнего президента Украины бежать из Киева в Харьков. Сбежавший тогда из Киева президент просто всем развязал руки — и оппозиции, и радикалам, и своему ближайшему окружению, которое, ссылаясь на его "предательство", смогло спокойно, не теряя лица, перейти в лагерь своих противников…

Так что именно СБУ стояло в той или иной степени за всеми пограничными политическими событиями на Украине. Даже грузинские снайперы смогли нелегально попасть в Украину в феврале 2014 года именно благодаря одному из высших чинов СБУ.

Цирк остается, клоуны уезжают

Сегодня, благодаря экономическому коллапсу и слишком уж большому количеству привлеченных внешних участников механизмы системы обнажены, все могут их видеть. Это будет длиться недолго, если системе удастся сохранить единство Украины. В этом случае «окно возможностей» быстро захлопнется. Если распад, то система воспроизведет сама себя в новообразованных государствах на месте бывшей Украины. Но не стоит сомневаться: МВД и СБУ обладают ресурсами и квалификацией для осуществления прямого управления субъектами экономики, а значит, и всем, что есть. Они вооружены, сильны и опасны. Любую форму реальной оппозиции подавит отдел «Т» в СБУ — это его задача. Любую форму уличного протеста организует МВД. Все публичные лица — волонтеры и пропагандисты — сотрудники МВД или СБУ. Дмитрий Корчинский, Андрей Билецкий, Юрий Бирюков, Дмитрий Тымчук, Дмитрий Гордон — агенты «избушки». Никто их не арестует и не посадит, что бы они ни вытворяли на улицах, что бы ни болтали в эфире, кого бы ни взорвали или иным образом убрали — Бузину или Шеремета. Они действуют по сценарию СБУ или МВД, выполняют их прямые приказы как сотрудники. Глупо думать, что парочка, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко, алкоголики и наркоманы, сумели спланировать и провести целую спецоперацию по ликвидации Шеремета.

Их мрачным прообразом стала операция 18 мая 2013 года с участием такой же парочки — Ольги Сницарчук и Святослава Соделя. Это почерк СБУ. Как и тогда, операция была направлена не против законности и тем более Шеремета. Это была конкурентная операция против конкурирующей фирмы — МВД. В которой зиц-председатель Арсен Аваков служит болваном (есть такой термин в преферансе, когда два игрока играют с отсутствующим третьим "вслепую"). Тем более "болван" нынешний глава СБУ Иван Баканов, который, как Валерий Хорошковский, даже в армии не служил. Система живет своей жизнью, она делает только то, что умеет делать, и никакого отношения ее деятельность к вашей реальности не имеет. Чтобы понять логику, которая обязательно присутствует, нужно быть частью системы. А для этого, как говорилось в еще советской присказке: «чтобы быть генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта». А кто будет во глава МВД: Аваков, Баканов или казак Гаврилюк — в этом раскладе меньше всего важно.