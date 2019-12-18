Во вторник, 17 декабря, в Киеве началось очередное политическое обострение, завершившееся к ночи арестом 26 радикалов и ранением 17 полицейских. Радикалы утверждают, что один из их сторонников погиб (по другим сведениям умер в результате сердечного приступа). События отчасти напоминают начала Евромайдана с "онижедетьми". Возможен ли госпереворот?

На самом деле вопрос для президента Зеленского не праздный. В конце концов, у Владимира Александровича много врагов, которые бы хотели как минимум воспользоваться его просчётами, а как максимум — заставить его поделиться властью. Возможно, даже всей. То, что в основе нынешних акций протеста лежит борьба за власть, кажется очевидным.

Угроза падения

Массовые акции 17 декабря, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, могут привести к падению власти Зеленского. Во всяком случае внешние признаки не исключают именно такого развития событий.

Вот, например, объединение мирных протестующих с агрессивными националистами — плохой знак. Это значит, что мирные протестующие (независимо от того — проплаченные они или нет) сами по себе толерантно относятся к националистам и готовы принять их помощь.

Высокий рейтинг Зеленского, в котором обычно видят препятствие для организаторов переворота, вполне может столкнуться с высоким же антирейтингом земельной реформы. Победит, конечно, рейтинг Зеленского, но не без потерь. Это не говоря о том, что организаторы переворота внимания на мнение т.н. «избирателей» обращать не будут.

То, что смерть одного из митингующих не подтверждена и вообще, кажется, никак не связана с событиями около Рады, тоже ни о чём не говорит. В конце концов, после 30 ноября 2014 года в Киеве ("онижедети"), равно как и после 17 ноября 1989 года в Праге, «убитые студенты» тоже выразили живейшее недоумение в связи со своей скоропостижной кончиной, однако на дальнейших последствиях печальных для Виктора Януковича и Густава Гусака это никак не отразилось.

Отсутствие поддержки митингующих со стороны США тоже особого значения не имеет. На момент событий 30.11-01.12.14 для Госдепа всё развивалось по плану, а план предполагал проведение очередного майдана во время президентских выборов 2015 года. Собственно, демонстрация 1 декабря сыграла решающую роль в переносе сроков переворота с 15-го года на 13-14-ый, и только.

Шансы на сохранение

В то же время угроза Зеленскому не так существенна, как для Януковича.

Во-первых, у Зеленского более высокий рейтинг. По данным декабрьского, 2013 года, исследования «Рейтинга» и «Социса», за Януковича собирались голосовать 29% активных избирателей, а за Кличко — 26%. По данным ноябрьского, этого года, исследования группы «Рейтинг», за партию «Слуга народа» собираются голосовать 45% избирателей, а за ближайшего конкурента, «Оппозиционную платформу», всего 13%. Разница, как видим, в одном случае 3% (и проигрыш во втором туре, который определяли все социологи), а в другом — три с половиной раза.

Во-вторых, США настроены на сохранение стабильности действующего демократического движения на Украине. Правда, более значимо то, что сейчас Америка переживает внутренний кризис и никому реально помочь не в состоянии.

В-третьих, акции протеста вряд ли получат однозначную поддержку СМИ. С одной стороны, позиция собственников СМИ не столь однозначна. В 2013 году существовал олигархический консенсус относительно необходимости «наказать» Януковича, а сейчас ничего такого нет. С другой стороны, относительное большинство журналистов, воспитанных на курсах фонда Сороса, безусловно, являются сторонниками рынка земли, а многие из них — в команде главы государства (у Януковича все было как раз наоборот: "соросята", организовашие Евромайдана были его врагами).

В-четвёртых, сама по себе тема, хотя крайне важна, но всё же не столь важна, как тема евроинтеграции. Евроинтеграция — стратегический, цивилизационный выбор, в то время как земля — важный, но не столь политически главный для все вопрос. вопрос.

Кстати, по социологическим данным, отношение граждан к этим вопросам однопорядковое. Например, в июле 2013 года, по данным опроса IFAK, за подписание соглашения об ассоциации выступало 55% опрошенных, а в ноябре 2019-го, по данным Группы «Рейтинг», против рынка земли было 59%.

Расстановка политических сил

Чтобы оценить степень риска нынешних событий для президента, необходимо вспомнить, что события ноября-декабря 2013 года не были в принципе направлены на свержение Януковича. Там вообще была другая тема — заставить президента считаться с интересами других олигархов. В общем, это удалось, но тут управление Майданом перехватили США и все пошло совсем по другому сценарию, завершившемуся госпереворотом…

Так же и сейчас у субъектов Майдана нет цели свергать президента, но, в отличие от 2013 года, перехват управления со стороны США выглядит маловероятным. Кстати, а кто субъекты-то?

Во-первых, это, очевидно, та часть бизнес-элиты, которая по каким-то причинам выступает против предлагаемой Зеленским модели введения рынка земли.

На уровне слухов известно, что свою модель (с рядом ограничений, включая запрет иностранцам покупать землю как на первичном, так и на вторичном рынке) предлагал Игорь Коломойский. Разумеется, не потому, что он опасается захвата земель иностранцами, а потому, что у него для этой модели уже готова схема маленького гешефта (купить все самому, а потом перепродать иностранцам, но уже много дороже), а вот для нынешней модели то ли гешефт совсем уж маленький, то ли и самой схемы нет.

Во-вторых, это личный интерес Арсена Авакова, который, как считается, борется сейчас за пост премьер-министра. Наблюдатели обращают внимание, что сейчас около Верховной Рады сражаются представители силовых структур, подконтрольных главе МВД, с радикальными группировками, так же ему подконтрольных (чего он ранее, до весны нынешнего года, не просто не скрывал, а все время подчеркивал).

В-третьих, это интерес Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, которым важно поддержать своё реноме оппозиционеров и сохранить (по возможности — повысить) рейтинг.

В общем, такая против Зеленского собирается политико-бизнесовая коалиция, которая может ему сильно повредить и через пару-тройку месяцев, когда неминуемо просядет его рейтинг, устроить ему эвакуацию с Украины. Куда, это уже другой вопрос.