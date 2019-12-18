В последнее время с киевским метро происходит что-то странное. Когда-то удобный вид транспорта, выручающий киевлян в любое время года и в любую погоду, вызывает все больше нареканий и негативных эмоций

В понедельник 16 декабря в Киеве в час пик — 17.00 по местному времени — в метро отказалась работать электронная система оплаты проезда. Разъяренные киевляне и гости украинской столицы на одной из станций метро — «Площадь Льва Толстого» и вовсе снесли турникеты и прорвались к эскалаторам на спуск.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что над этой станцией находится служба информационных технологий и связи Киевского метрополитена.

При этом среди киевлян наземный вход на станцию «Площадь Льва Толстого» известен как одно из мест сбора неформалов и хиппи — ЛТ. Но 16 декабря пришедшие на станцию были настроены отнюдь не благодушно и миролюбиво. Коллапс в киевском метро: произошел полный отказ систем пропуска © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это не первая проблема с системой оплаты проезда в метро, из-за которой путешествие в и так переполненной киевской подземке превращается в то еще приключение.

Лучше старенький жетон, чем хваленый электрон

Проезд в метро Киева можно оплатить картой киевлянина, контактной «зеленой картой», сервисом PayPass, электронным билетом или жетоном. Именно старый добрый жетон, с которым с упорством, достойным лучшего применения, боролась киевская власть, отчасти и выручил киевлян 16 декабря. Только по жетонам и можно было пройти через турникеты. А вот обладателей всей «электроники» сотрудники метрополитена из-за сбоя отказались пропускать бесплатно и попытались заставить приобрести жетоны, что и привело к бунту толпы на той же станции «Площадь Льва Толстого».

«Сбой в метро: нельзя расплатиться картой. По состоянию на 18.30 (19.30 по Москве — Ред.) представители КП никаких комментариев по этому поводу не дали. На данный момент люди могут только купить жетон за наличные, другие варианты оплаты проезда не работают. Киевляне, готовьте наличку», — предупреждало сообщество «Типичный Киев».

В комментарии к этой записи некоторые киевляне рассказали, что на станции метро «Дарница» догадливые сотрудники метрополитена пропускали их, стоило им просто показать проездной или бесконтактную карту.

Метро при этом убытки вряд ли понесло. Ведь ранее сбои при проходе в подземку с помощью электронных носителей приводили к тому, что с киевлян снимали деньги за поездки, которые те не совершали.

«Скажите, пожалуйста, почему на турникете мне написали «серверы недоступны», а деньги за поездку сняли? Это было 13 декабря в 21.27 (22.27 по Москве — Ред.). И это не первый раз», — писал украинец Максим Бахтеев на странице Киевского метрополитена в Facebook. Мужчина забросал стеклянными бутылками сотрудников метро в Киеве © РИА Новости, В. Павлов | Перейти в фотобанк

Судя по другим комментариям на этой странице, нечто подобное происходило и 16 декабря.

«Верните заграбастанные деньги, а тогда извиняйтесь», — заявил пользователь под псевдонимом Урус Шайтан.

В самой компании ранее уже извинились за произошедшее в понедельник.

«Друзья, мы приносим искренние извинения за неудобства. Работа е-билета (и карты киевлянина) почти восстановлена. Специалисты метрополитена и КП «ГИВЦ» (оператора е-билета) на месте перезапускают систему. Далее будут приняты все необходимые меры для избегания подобных случаем. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз приносим извинения за ваше испорченное настроение», — заявило коммунальное предприятие на своей странице в Facebook.

Однако анализируют ситуацию не только специалисты метрополитена, но и рядовые киевляне, которым обещали в ближайшем будущем перевести весь городской транспорт на бесконтактную оплату.

Дорогое удовольствие

Чтобы перевести весь киевский транспорт на е-билет, в украинской столице потратили уже более 1 млрд грн (около 2,6 млрд руб.). Однако официальный запуск проекта все откладывают — теперь до 1 апреля 2020 года.

«Вместо того чтобы в 2017 году подписать договор на установку е-билета с корейской компанией Korea Smart Card, которая успешно реализовала систему электронного билета в таких городах, как Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур и Абу-Даби, киевские власти решили делать все это своими силами. Хотя предложение корейцев было практически в два раза дешевле. Но такой ход событий явно не был выгоден тем, кто в первую очередь думает о своем материальном положении. А страдают в итоге киевляне», — цитируют украинские «Вести» первого замглавы комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Прохора Антоненко.

В свою очередь издание Dozorro проследило судьбу тендеров на внедрение e-билета.

«В 2018 году КП "ГИВЦ" впервые попытался купить 1500000 бесконтактных карточек Kyiv Smart Card, когда был объявлен тендер на 52 млн грн. В тендере приняли участие три предприятия. Компании «Поли-сервис» и «Пластик карта» к аукциону допустили, однако их тендерные предложения не отвечали требованиям тендерной документации. Тогда, по обращению общественной организации «Трансперенси Интернешнл Украина» коммунальщики были вынуждены отменить тендер. Второй раз закупить бесконтактные карточки КП "ГИВЦ" попытался в апреле 2019 года. Однако и этот тендер был отменен из-за допуска к оценке менее двух тендерных предложений. Только с третьей попытки, в сентябре 2019 года, КП «ГИВЦ» удалось купить билеты Kyiv Smart Card. По результатам аукциона с ценовым предложением 42,9 млн грн (около 114 млн руб. — Ред.) победила «Компания спекл», — описывает тендерные злоключения метрополитена журналист Ярослав Пилипенко в своей статье. «Страна в смартфоне» зависла в киевском метро — Кузьмин © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Были и другие тендеры. Так, в апреле 2019-го объявили тендер на изготовление аппаратной части автомата пополнения электронного билета ожидаемой стоимостью 310 млн грн (около 825 млн руб. — Ред.). При этом тендерная документация содержала ряд противоречивых и потенциально дискриминационных критериев. В итоге участники тендеров подали 77 требований и жалоб. В трех лотах КП «ГИВЦ» по непонятной причине не допустил к аукциону компании «СЭА Электроникс Украина». В итоге постоянно действующая коллегия Антимонопольного комитета Украины обязала заказчика отменить решение об отклонении тендерного предложения.

В итоге киевляне получили неработающую систему за бешеные деньги. А киевское метро превратилось из удобного вида транспорта в красноречивое свидетельство происходящего на Украине.