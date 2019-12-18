В понедельник, 16 декабря, в бывшем кампусе университета Сороса в Будапеште мэры столиц стран Вышеградской четвёрки фактически выступили против властей своих государств и подписали «Пакт Вольных городов»

Англоязычная пресса сообщила об этом событии практически под одинаковым заголовком: «Либеральные мэры Вышеградской четвёрки объединяются, чтобы бросить вызов своим правительствам». Как отметила Financial Times, лидеры стран Вышеградской четвёрки (в это объединение, сокращённо именуемое V4, входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) давно объединились против Брюсселя по таким вопросам, как иммиграция, изменение климата и верховенство закона, но теперь они столкнутся с новым видом внутренней оппозиции: мэрами своих столиц.

Чтобы подчеркнуть свою оппозиционность центральным властям, мэры Братиславы, Будапешта, Варшавы и Праги встретились в столице Венгрии, в бывшем кампусе Центрально-Европейского университета. Этот университет был основан в 1993 году американским миллиардером и филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом, и его закрытия премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добился ровно год назад. Но к Соросу есть претензии и в других странах V4: к примеру, в ноябре минувшего года экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Фонд Сороса в противодействии главным целям польской внешней политики.

«Вопрос в том, сможет ли Европа выйти из своей тени и осуществлять проекты напрямую», — заявил на встрече Гергель Карачонь, лидер «зелёной» партии «Диалог за Венгрию». Его победа как кандидата от объединённой оппозиции на выборах мэра Будапешта в октябре 2019-го пошатнула многолетнее доминирование консервативной партии ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана в венгерской политике. Собственно, именно Карачонь был инициатором подписания «Пакта Вольных городов», сразу же после своей победы предложив эту идею мэру столицы Польши.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски на встрече сказал, что города создают значительную часть валового продукта своих стран, но при этом имеют огромный «углеродный след». «Конечно, мы должны выделять деньги более бедным регионам, чтобы они навёрстывали упущенное, но именно города являются двигателями роста. Правительства, которые по политическим причинам отнимают деньги у городов, наносят ущерб всему региону», — подчеркнул мэр столицы Польши, являющийся членом оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа».

Зденек Гржиб, мэр Праги, которая занимает седьмое место среди регионов Европы по уровню богатства, подчеркнул необходимость пересмотреть показатели, согласно которым более богатые регионы получают меньше помощи из бюджета ЕС, и учесть такие факторы, как социальное развитие. Примечательно, что Гржиб на муниципальных выборах в минувшем году был лидером списка эпатажной «Пиратской партии», и городской совет Праги избрал его мэром столицы Чехии вместо выдвиженца партии премьера страны Андрея Бабиша.

Но если Карачонь, Тшасковски и Гржиб, до того как возглавить столицы, несколько лет занимались политикой на национальном или местном уровне, то мэр Братиславы Матуш Валло — настоящий неформал. Этот архитектор и музыкант, хотя и был много лет активистом и лидером различных общественных организаций, впервые был выдвинут на выборах только в 2018-м, как независимый кандидат, — и сразу же победил, набрав 36,5% голосов жителей столицы Словакии. «Мы являемся свидетелями того, что наш регион определённым образом закрывается от влияния свободного западного мира», — сказал Валло на встрече в Будапеште. «Тем не менее, в наших четырёх столицах мы видим наибольшую концентрацию разнообразия. Социального, религиозного, политического, этнического и национального», — подчеркнул он.

Собственно, под это разнообразие, а также на «поддержку основ демократии, свободы, социальной справедливости, равенства, верховенства права и прав человека» мэры столиц V4 и попытаются получить деньги из Брюсселя. Именно на это направлен подписанный ими «Пакт Вольных городов», в котором ЕС призывают сделать общеевропейские фонды более доступными для общин, минуя центральные правительства, утверждая, что города могут тратить деньги более эффективно. Мэры заявили, что они будут координировать усилия для того, чтобы в секторальных политиках ЕС, особенно в политике сплоченности, появились решения в области охраны окружающей среды, изменения климата, энергетики, транспорта и экономического развития, подготовленные в разрезе городов.

Причём речь идёт о весьма значительных средствах. Как подчеркнул мэр Варшавы, когда речь заходит о привлечении прямых фондов ЕС для городов, конкретные предложения уже существуют. «Это предложение уже «на столе», чтобы небольшая часть дотаций ЕС — 8% — использовалась непосредственно городами, и эта поправка уже на рассмотрении Европарламента. Подавляющее большинство средств — свыше 90% — останутся в руках правительств государств-членов», — сказал Тшасковски. Он добавил, что в течение нескольких месяцев лоббирование этого предложения проводилось как Ассоциацией городов Eurocities, так и через Комитет регионов ЕС, и альянс столиц V4 станет дополнительной формулой. Учитывая тот факт, что в нынешнем проекте бюджета ЕС на 2021-2027 годы по линии политики сплочённости только Польше предлагается выделить 72 миллиарда евро, речь идёт о претензиях городов на миллиарды евро (а суммы по этой статье ещё вполне могут вырасти, как вообще, так и в разрезе конкретных стран).

«Конечно, четыре столицы, которые лоббируют этот вопрос, могут быть эффективными, тем более что мы хотим открыть эту инициативу для других городов, которые захотят присоединиться к нам. Мы общались, к примеру, с мэром Берлина, с мэрами других крупных городов и европейских столиц, и, безусловно, есть заинтересованность в сотрудничестве», — заявил мэр Варшавы в комментарии Польскому агентству прессы.

Политики от правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС), которые не могут простить Тшасковскому убедительной победы над кандидатом от ПиС в 2018-м, выдвинули мэру Варшавы привычное для многих жителей Украины обвинение — в сепаратизме. К примеру, близкая соратница лидера партии Ярослава Качиньского, ранее многолетний депутат Сейма, а ныне судья Конституционного Суда Польши Кристина Павлович процитировала в Твиттере ст. 3 Конституции этой страны («Польская Республика является унитарным государством») и добавила от себя: «Поэтому Польша не является конфедерацией или федерацией «вольных городов» или поветов».

Польские пользователи социальных сетей также отметили, что название «Пакта» отсылает к названию «Вольный город Гданьск», точнее — Freie Stadt Danzig, именно так назывался этот ныне польский город в 1920-1939 годах, когда он находился формально под международным, а де-факто — под немецким управлением. «Какие города представляют эти сепаратисты? Знают ли они, кто и почему провозгласил «Вольный город Гданьск»? От чего или от кого эти города свободны, включая столицу Польши? Отреагирует ли Сейм на эти действия?» — задаётся вопросом один из демонстративно патриотичных пользователей Твиттера с ником Aga Rozwaga. Но больше всего обвинений, причём от вполне реальных жителей Варшавы, касались того, что мэр должен заниматься коммунальным хозяйством, а не изменениями климата — тем более, что в столице Польше 11 декабря произошла крупная авария теплосети, и сотни домов несколько дней оставались без тепла.

Однако, похоже, мэрам-оппозиционерам «Вольных городов» просто скучно заниматься такими прозаичными делами. Их общий подход к действительности хорошо описывают слова мэра Будапешта Гергели Карачоня на встрече в понедельник: «Города могут творить чудеса в области изменения климата и инноваций». Особенно если чудить предполагается не за свои, а за европейские средства.