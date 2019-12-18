Православная церковь Украины отмечает первую годовщину с момента создания. Настроение празднующих непраздничное. И виновата в этом не только совсем не новогодняя погода. Самое частое поздравление – с тем, что церковь просуществовала целый год и не потеряла томос

Основания для обеспокоенности есть — предстоятели Иерусалимской и Албанской церквей и ряд других иерархов требуют созыва Всеправославного собора, в частности, для решения вопроса ПЦУ. Да и ещё в мае этого года говорилось о том, что ПЦУ может потерять томос, если не сохранит целостность.

Ах, да. О целостности. Архиерейский собор ПЦУ призвал к «примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почётного Патриарха» Филарета. Если УАПЦ спокойно самоликвидировалась, продемонстрировав определённый разрыв шаблона — на Украине при объединении двух партий обычно получается три, то УПЦ КП продолжает борьбу за свою самостоятельность.

Одной из проблем при создании автокефальной украинской церкви под контролем Фанара, ещё в первый заход, при Ющенко, были амбиции Филарета. Он непременно желал быть предстоятелем новой церкви и именно в статусе патриарха. Ну а патриарх Варфоломей хотел, чтобы украинская церковь оставалась зависимой от него персонально. Такой сильный и самостоятельный политик, как Филарет, во главе этой церкви его совершенно не устраивал.

Порошенко, в отличие от Ющенко, сам является сильным политиком. Он смог уговорить Филарета урезать свои амбиции и остаться сопредстоятелем со званием почётного патриарха. Филарету, собственно, не привыкать к абсурдным должностям и званиям. До этого он, например, был заместителем патриарха. Более того, при этом его жена была «матушкой»… Ну не обращает человек внимания на все эти условности.

Так или иначе, но всё было сделано как надо. Филарет согласился пригасить амбиции, ПЦУ была создана и получила томос… Но потом всё пошло, как всегда. «Кот из дома — мыши в пляс». Порошенко, не получив от ПЦУ никакой рейтинговой пользы, из проекта вышел. Филарет тут же воспрял, тем более что ожидаемого результата от создания ПЦУ не было.

Смысл уступок, которые сделал Филарет, состоят в том, чтобы приличия ради потерпеть, пока церковь не признают, а потом бороться за то, чтобы стать единым руководителем и настоящим, а не самопровозглашённым, патриархом. Но всё пошло не так.

Во-первых, ПЦУ так и не получила признания со стороны большинства православных церквей. Признали её всего три церкви, причём на предстоятелей Элладской и Александрийской церквей их иерархи оказывают давление, считая позицию в отношении ПЦУ неправильной.

Во-вторых, никакого массового перехода в ПЦУ из УПЦ не случилось. Правда, руководство ПЦУ рассчитывало на переход вследствие признания мирового православия и поддержки государства, которое готовилось поставить рейдерский захват приходов на промышленную основу. Но в первом вопросе подвёл Варфоломей, а во втором — Порошенко.

Филарет, убедившись, что ждать признания и притока новых верующих можно ещё долго, а ему уже 90 лет, из ПЦУ вышел и восстановил УПЦ КП. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний тут же заявил, что за Филаретом — «рука Кремля».

Очень характерный для всей украинской политики штрих. Понятно, что люди в принципе редко признают свою вину, предпочитая обвинять кого-то. В случае с Украиной универсальным «кем-то» является Россия. Так и в этом случае.

Вообще такой вариант выбирается чисто инстинктивно, но Епифаний даже доказательства искал, хотя вмешательство Кремля доказательств не требует. Ибо "весь мир — ФСБ, а люди в нём агенты". Для того чтобы доказать приверженность Филарета идеям «русского мира», достаточно вспомнить, что он был местоблюстителем патриаршего престола и кандидатом на пост Патриарха Московского и всея Руси.

Кстати, почти наверняка, став патриархом, Филарет был бы последовательным и активным сторонником «русского мира». Как до этого, будучи патриаршим экзархом Украины, он железной рукой пресекал все рассуждения о самостоятельности УПЦ. Другое дело, нужны ли «русскому миру» столь беспринципные союзники?

На самом деле, если кто-то в этой ситуации и виноват, то не Кремль и не Филарет, а сам Епифаний. Он ведь по своей воле принял рукоположение от расстриженного анафемы Филарета. Последний, кстати, этого своего статуса не только не скрывает, но даже им бравирует, показывая своё подлинное отношение и к Епифанию, и к Варфоломею. Ну, господа, вы знали, с кем связались…

В общем, у иерархов ПЦУ есть основания беспокоиться. И радоваться остаётся ровно тому, что они выжили хотя бы этот год. И даже поддержка со стороны Госдепа положения ПЦУ отнюдь не облегчает.