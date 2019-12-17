Пользователи соцсетей небезосновательно заметили, что на Украине все чаще разгораются громкие международные скандалы по причине полной неадекватности власти и главных носителей постмайданной идеологии – откровенных неонацистов, на которых, впрочем, эта власть и опирается

Основными действующими лицами двух последних скандалов стали украинский наци, по совместительству футболист, Роман Зозуля и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследующий по просьбе американского президента коррупционные дела высших украинских чиновников в разрезе их взаимодействия с администрацией Барака Обамы и в целом с Демократической партией США.

Весьма показательно, что украинский общественный дискурс постмайданных лет основан как раз на декларировании бескомпромиссной борьбы с коррупцией и полном отрицании самого факта наличия украинского неонацизма.

Два скандала последних дней со всей определенностью показали, что отрицание какого-то явления вовсе не означает, что проблемы нет.

Про говорящие цифры и пишущего президента

Теперь по порядку, поздно вечером в воскресенье 15 декабря в Мадриде игрался матч второй лиги чемпионата Испании по футболу между местным клубом «Райо Вальекано» и «Альбасете» из одноименного города. Встреча продолжалась лишь 45 минут вместо положенных 90, и виной тому стал украинский футболист, выступающий за команду гостей Роман Зозуля.

Местные болельщики, «буканерос» (исп. "пираты"), фанатская группировка «Райо», настолько активно протестовали против присутствия на поле Зозули, что судье пришлось остановить матч.

Этот инцидент мог так и остаться лишь неприятным моментом для украинских радикалов, если бы в дело зачем-то не вмешался президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook, по всей видимости желая доказать, что он для радикалов «не лох», Зеленский решил горячо поддержать Зозулю.

Пользователи соцсетей не оценили такого идеологического «прогиба» в сторону неонацистов и напомнили Зеленскому, что его все-таки избирали люди с несколько иными взглядами.

А экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обратила внимание — украинский футболист Роман Зозуля неспроста на многих фото делает акцент на цифрах 14/88, что, собственно, доказывает его принадлежность к нацистским группировкам. Лукаш: 14/88 — это не просто сочетание чисел, а способ нацистской идентификации © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

«14/88. Что же значат цифры, которым улыбается Зозуля и на которые указывает?

14/88 — это не просто сочетание чисел и слэша, часто употребляющееся людьми, исповедующими фашизм/нацизм. Это — маркер нацистов…

14/88 — одно из проявлений любви современных нацистов/фашистов к аббревиатурам и способ идентификации нацистами друг друга.

А Зеленский поддержал Зозулю. 14/88. Я не забуду», — написала экс-министр на своей странице в соцсети.

Крайне возмущен словами Владимира Зеленского и общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, который подчеркнул, что заявление президента о том, что вся страна поддерживает футболиста-нациста Романа Зозулю. Скубченко Зеленскому: В следующий раз думайте, когда всю страну записываете в сторонники нацистов © Facebook, Александр Скубченко

«Даже Зеленского не поддерживает вся Украина. Даже не все те, кто поддерживает Зеленского, поддерживают то, что Зеленский поддерживает нациста и расиста Зозулю.

В следующий раз головой думайте, когда в сторонников нацистов всю страну записывать будете. Или пишите: вся Украина, кроме Скубченко», — подчеркнул он.

Эту мысль развивает украинский журналист Вячеслав Чечило, который убежден, что Владимир Зеленский все больше сближается с националистами, потому что его основной электорат представлен аполитичной русскоязычной массой. Чечило: Зеленский заигрывает с массовым избирателем и с нацистами © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Зеленский заигрывает с массовым избирателем и с нацистами. С нами он не заигрывает. Почему? Ну, наверное, не считает нужным.

Мы слишком увлеклись, натягивая 73% на наш уютный «ватный» фейсбучек. На самом деле, среди тех, кто голосовал за Зеленского, «идейные» противники Майдана и национализма не составляют большинства. Еще меньше среди нас тех, кто голосовал за Зе сознательно, а не как за меньшее зло. Мы — не его избиратель.

Зеленского выбирала аполитичная русскоязычная масса. На языке вся ее «ватность» и заканчивается. Этой массе противостояли «патриоты» со светлыми лицами и прочие нацисты. Это — две ведущие политические силы в стране. «Ватники», «адекватники» и прочий маргинес — вишенка на электоральном торте. Без которой Зеленский все равно стал бы президентом. И которой, собственно, никто ничего и не обещал», — утверждает журналист.

Иной аспект проблемы украинского неонацизма — которого, по официальным заверениям, в стране нет — рассматривает журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук. Манчук: Зозуля — очередной пример шизофренического двоемыслия патриотов

Он останавливается как раз на том факте, что сознательная ложь в постмайданные годы стала характерной чертой украинского политического класса, а циничное игнорирование неонацистской идеологии национал-патриотов — удобной привычкой.

«История с Зозулей — очередной пример шизофренического двоемыслия патриотов.

Они возмущаются напоказ обвинениями в адрес футболиста — никакой он-де не националист, украинских нацистов не существует, это все российская пропаганда. А потом, хитро перемигиваясь между собой, постят в бложиках бандеровскую символику вместе с рунами и свастонами.

То же самое с добробатовцем Антоненко, обвиняемым в убийстве Павла Шеремета. Сначала нам говорят, что он чуть ли не еврей (с набитым на груди коловратом и фоточкой Гитлера в фейсбуке), и якобы не мог выступать за «идеи величия арийской расы». А потом делают из этой фразы мемасик и добавляют: «как будто эти идеи — что-то плохое», — считает Манчук.

Он поясняет, что ложь себе и другим вошла в плоть и кровь украинского политического класса, стала удобной привычкой и способом жизни. По его словам, ее просто не замечают, или считают необходимым качеством настоящего патриота, обязанного скрестить за спиной пальцы, обманув всех и вся во имя высших целей национального дела.

Прозрение Трампа через Джулиани

Вторым ударом по имиджу постмайданной Украины стали разоблачения адвоката президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который заявил, что у него есть доказательства причастности сына экс-вице президента Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов, а также того, что импичмент Трампа призван скрыть этот факт.

Джулиани обнародовал выводы из своей поездки на Украину, а также в Вену и Будапешт, и его заявления были как для прошлой, так и для действующей власти крайне неприятны.

Пользователи соцсетей подметили, что это может серьезно осложнить жизнь всему украинскому политикуму. К примеру, российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что по мере получения информации о сотрудничестве США и властей Украины после 2014 года последние будут все более токсичны для западных политиков. Джулиани сам изумлен итогами своего украинского расследования — Марков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Рудольф Джулиани после нескольких дней встреч с украинскими политиками дал изумленное интервью. Он заявил:

1. Обама и Порошенко украли на Украине с 2014 года миллиарды долларов из бюджета США. Он говорит о 100 млрд (даже я не думал, что так много. И правда, до сих пор я не уверен, что Обама к этому причастен).

2. 70% украденных на Украине американских денег были присвоены именно американскими гражданами.

3. Семья Байденов украла минимум 3 млн долларов.

4. Посол США Йованович лично участвовала в расхищении денег и укрывательстве массового воровства.

5. Посол США Йованович минимум 3 раза врала под присягой на слушаниях в конгрессе США, пытаясь скрыть преступления свои и подельников.

6. Было организовано серьезное вмешательство в выборы США с участием Украины с целью не дать народу США выбрать президентом Трампа.

7. Расследование будет продолжено. Джулиани реально изумлен итогами своего расследования», — подчеркнул политолог.

А вот лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга напомнил, что адвоката президента США Рудольфа Джулиани сказал о коррупции на Украине, то о чем оппозиционные политики говорят уже несколько лет. «Молодец Руди, как и обещал» - Волга о разоблачениях Джулиани © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Молодец Руди, как и обещал.

Мы-то здесь, на Украине, всё, о чем сегодня начал писать на своей странице в Твиттере бывший мэр Нью-Йорка, а нынче адвокат Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, уже шесть лет ощущаем всей своей шкурой.

Тарифы, цены, безработица, дороговизна, нищета.

Джулиани утверждает, что Порошенко, вместе с американской камарильей под руководством их афроамериканского президента Барака Обамы, украл из украинской государственной казны более 100 млрд долларов!

По утверждению Джулиани именно грабеж и был основным содержанием «революции гидности». Т.е. грабили не только «патриоты» на улицах, уничтожая Киев, Одессу и Донбасс, грабили по-крупному «наши партнеры». Оказывается, «весь мир с нами» стоит 100 миллиардов долларов!» — сыронизировал политик.

Куда более конкретен в своих предложениях экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин. Он считает, что НАБУ обязано в ближайшее время проверить и дать правовую оценку информации Рудольфа Джулиани о коррупции высших должностных лиц прошлой американской администрации и экс-президента Украины Петра Порошенко. Кузьмин ждет уголовно-правовой оценки действий Обамы, Байдена и Порошенко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«По вчерашней публикации Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины «Оппозиционной платформой — За жизнь» в НАБУ направлено соответствующее заявление о преступлении. Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры.

Правоохранительные органы должны дать правовую оценку событиям 2014 года в Украине, включая организацию антиконституционного захвата власти в Киеве группой заговорщиков, установить их истинные мотивы, размер причиненного их действиями ущерба. И если заявления Джулиани найдут свое подтверждение в ходе следствия, то украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на Майдане и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной», — подчеркивает он.

Пользователи соцсетей приходят к выводу, что столь показательные скандалы вполне закономерны, поскольку отражают общую усталость Запада от украинской коррупции и неприкрытой симпатии властных структур к неонацистским идеям.

Кроме того, можно точно сказать, что оба инцидента будут иметь долговременные последствия для страны в целом, поскольку практически наверняка будут использованы для давления на украинскую власть. При этом эффект накопления негативного фона от Украины в последние годы будет только усиливаться, а Зеленский, пытаясь угодить националистам и вывернуться из американского внутриполитического конфликта, ввиду своей неопытности, усугубляет проблемы страны, делает одну ошибку за другой.