Газовый вопрос в Стокгольме и другие обязательства Украины и России друг перед другом закулисно обсуждались гораздо шире, чем об этом Зеленский и Путин рассказали миру после совещания «нормандской четверки» 9-10 декабря. Самый насущный вопрос – транзит газа из России в Европу через территорию Украины

Тем временем в Вене «Газпром» и компания, которая станет вместо «Нафтогаза» независимым оператором украинской газо-транспортной системы, пытаются найти взаимовыгодный консенсус. Сейчас Украина выставляет крайне высокие тарифы за транзит.

К чему пришли и могут прийти стороны, размышляет Валентин Землянский — директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

Риски «Нафтогаза»

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа, установленный в марте 2013 года, а заодно и претендует на возмещение $12,5 млрд недополученной выгоды. Эта сумма, а также примерно $7 млрд штрафа, которые Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром», нереальны, полагает аналитик. Решение АМКУ не что иное, как форма политического давления на оппонента.

Кроме того, напомнил аналитик, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $3 млрд по транзиту газа согласно решению Стокгольмского арбитражного суда.

«Даже эти 3 миллиарда весьма спорны, так как арбитраж не принял по ним решение, а Шведский суд так и не вынес вердикт по апелляции «Газпрома» на решение по транзитной части», — подметил эксперт.

Правда, и руководство «Нафтогаза», и Зеленский готовы брать долги газом. Но в Стокгольме лежат и другие иски между газовыми компаниями. «Нафтогаз» признает, что все это несет определенные финансовые риски для компании в размере $2 млрд. По крайней мере, НАК пишет об этом в своих проспектах при размещении еврооблигаций. Так что в большом вопросе по транзиту было достаточное количество подвопросов и обсуждений нулевого и ненулевого вариантов», — проанализировал Землянский. В пятницу, 13-го. Новый раунд газовых переговоров между Украиной и Россией © Facebook, Нафтогаз України - Naftogaz | Перейти в фотобанк

Чтобы оценить масштаб взаимных долговых обязательств между Россией и Украиной, нельзя забывать и о том, что в Высоком суде Лондона лежит дело по украинскому займу в $3 млрд, взятому в 2013 году у России бежавшим из-за Майдана президентом Виктором Януковичем. Эти миллиарды ввиду просрочек по выплатам превратились в $4,5 млрд.

Глазами «Газпрома»

Владимир Зеленский заявил, что, скорее всего, новый транзитный контракт будет подписан до Нового года. Но Москва хочет его подписать на один год, а Киев — на 10 лет. Энергоэксперт предполагает, что будет выбран средний вариант, — 5 лет. Но тоже не факт. Если взглянуть на ситуацию глазами «Газпрома», становится ясно, что он все 10 лет имел постоянные проблемы с транзитом энергоресурса по украинскому трубопроводу.

«Для Российской Федерации это (заключение долгосрочного контракта. — Ред.) достаточно высокие экономические риски. Принимаемое решение будет носить сугубо политический характер и будет приниматься исключительно на уровне президента РФ. Так как «Газпром» и экономический блок правительства РФ категорически против подписания длинного соглашения», — уверен аналитик.

Тем не менее, полагает он, тупиковый вопрос сроков контракта и ставок по транзиту все-таки сдвинут с места. Объемы прокачки российского газа по украинской трубе — 40-60 млрд кубических метров, которые, вероятнее всего, будут пересмотрены.

Нет никакой европейской поддержки

При этом открытыми остаются условия: что будет происходить с оператором ГТС, кто будет выступать контрагентом «Газпрома», на каких условиях будет функционировать этот оператор, если будет консорциум, — кто в него войдет, и кто будет контролировать украинского оператора. Подозрительным выглядит отстранение Европейского Союза от вышеозначенных проблем и вопросов. Ведь о том, что ЕС готов закупать газ на восточной украинско-российской границе, говорит только Украина. Позиции самого Евросоюза по этому поводу до сих пор не озвучены.

«Никто из европейских компаний не обратился к «Газпрому» с желанием приобретать газ на восточной границе Украины. Это значит, что в принципе Европейский Союз устраивало прекращение транзита. Ни о какой европейской поддержке и речи быть не может», — видит Землянский. "У вас - газ, а у нас - Донбасс". Эксперты продолжают обсуждать итоги парижского саммита © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Вы сначала поработайте, а мы посмотрим

Именно «Газпром» несет ответственность за транзит голубого топлива потребителям ЕС. Почему? Компания «Укртрансгаз», занимающаяся транспортировкой, поставкой и хранением газа, получает газ на российско-украинской границе на российской территории — там находятся газоизмерительные станции, — а потом переправляет ресурс до западной границы Украины. В Ужгороде «Укртрансгаз» передает газ экспортеру от «Газпрома» «Газэкспорту». И уже он доставляет газ от Ужгорода до словацкого Вельке-Капушаны.

Киев же намерен перестроить эту схему и самому отвечать за поставки газа в Европу. Но, отмечает Валентин Землянский, никто из европотребителей не выразил готовность работать в подобном режиме. По умолчанию считается: мол, пусть Украина сначала создаст независимого оператора трубы, а мы посмотрим, как это все будет функционировать.

Транзит будет…

«Было бы логичным, если бы действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» был пролонгирован до начала работы оператора украинской газотранспортной системы, так называемой компании ОО «ОГТСУ». Именно она должна выступать подписантом контракта с «Газпромом», именно ее руководитель Сергей Макогон должен принимать участие в переговорах с Москвой, а не «Нафтогаз». Но г-на Макогона мы в составе делегации переговорщиков не видим», — отметил специалист.

Таким образом, вопрос транзита обостряется вопреки оптимизму Зеленского, которому создание «ОГТСУ» как раз и нужно, чтобы выбросить из процесса топ-менеджеров «Нафтогаза» Андрея Коболева и Юрия Витренко, которые давно показали, что вопрос транзита им неинтересен, и они с «Нафтогазом» будут зарабатывать другим путем. Кризис, не исключено, наступит аккурат под Новый год, когда транзит будет приостановлен.