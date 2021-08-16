Стремительный захват городов движением «Талибан»* и коллапс афганского правительства привлекает внимание американских СМИ, выносящих на первые полосы связанные с этим события и мнения

Телекомпания «Си-Эн-Эн» разместила на сайте репортаж с бывшей военной базы США в провинции Газни, захваченной талибами.

«Стремясь продемонстрировать свои военные трофеи», они охотно пустили на базу корреспондента телеканала. «По словам талибов, афганские войска здесь капитулировали 3 недели назад, когда у них кончилось продовольствие, сдав оружие, боеприпасы и многое другое», — сообщает корреспондент. Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

Показывая ряды брошенных американских автомобилей, корреспондент говорит: «Проходя мимо того, что осталось от этих американских баз, задаёшься вопросом: "Какой вообще был в этом смысл?" Великий американский эксперимент по формированию государства рассыпался в прах», — невесело подводит итог двадцатилетней оккупации Афганистана США и НАТО журналист.

Местный командир движения, рассказав о том, как ранее воевал с американскими солдатами в окрестностях базы, пообещал, что «когда-нибудь исламский закон придёт не только в Афганистан, но и распространится на весь мир. Мы не торопимся. Джихад будет продолжаться».

Талибы спешат восстановить в Афганистане тот же фундаменталистский «эмират», разрушение которого было целью США, продолжает корреспондент. Мавлави Камил, новый губернатор провинции, заверяет корреспондента, что движение «Талибан» уже не то, каким оно было 20 лет назад, оно более опытное и дисциплинированное.

Отвечая на её вопрос о правах женщин при новой власти, губернатор говорит: «Ислам даёт женщинам права. Мы дадим им столько прав, сколько даёт им ислам». Это заявление, которое можно толковать очень по-разному, говорит корреспондент, и находит подтверждение этим словам, когда в местной школе на уроке для девочек учитель говорит, что они будут посещать только занятия по религии и никакие другие. Местные жители также заявили ей: «девочки в школу не ходят… талибы сказали, что это плохо».

Журнал «Ньюсуик» сообщает о том, что сенатор-республиканец Том Коттон призвал президента Байдена уничтожить всех боевиков «Талибана» в окрестностях Кабула с помощью авиации до завершения вывода войск, чтобы обеспечить безопасное возвращение всех американцев. Если он этого не сделает, то тем самым «ещё больше подтвердит миру свою беспомощность… Плохо спланированное отступление Джо Байдена унизило Америку и поставило под угрозу жизни тысяч американцев, остающихся в Кабуле», — заявил политик.

В той же статье приводятся слова лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти: «У Белого дома нет никакого видимого плана (эвакуации оставшихся в Афганистане американцев. — Ред.), кроме как умолять талибов. Неумелый вывод войск, напоминающий провальный вывод войск из Ирака, — позор для нашей страны».

В том же журнале сообщается о вызвавшем много эмоций заявлении в «Твиттере» сенатора из Республиканской партии Элизабет Чейни, которая обвинила в сложившейся ситуации как Байдена, так и Трампа. «Катастрофа Трампа/Байдена, разворачивающаяся в Афганистане, началась с того, что администрация Трампа провела переговоры с террористами, притворяясь, что они партнёры по мирному процессу, а заканчивается капитуляцией Америки, когда Байден сдаёт страну нашим врагам-террористам», — написала сенатор.

В ответ многие пользователи социальной сети напомнили ей, что именно её отец Ричард Чейни, вице-президент США во время правления Джорджа Буша-младшего, играл ключевую роль в выработке внешней политики США, и именно под его влиянием была начата война в Афганистане. Журналист Майкл Трейси написал: «Лиз Чейни никак не придёт в голову, что если любая попытка вывести США из 20-летнего конфликта обязательно «катастрофична», то, возможно, истинной катастрофой была сама миссия». Актёр Пол Теллер высказался короче: «Это катастрофа Чейни. Охренительно семейный бизнес, Лиз!» Однако некоторые выступили в защиту Чейни. Так, бывший губернатор штата Вермонт Говард Дин написал: «Я бы сказал, что первоначальное вторжение было необходимым и оправданным для защиты безопасности США. Затем четыре администрации подряд делали то, что мы всегда делаем — заключали сделки с коррумпированными афганскими политиками, о которых мы думали, что они нам будут служить».

Телеканал «Фокс Ньюс» рассказывает о радиоинтервью с американским генералом Дэвидом Петреусом, бывшим командующим американскими силами в Ираке, затем в Афганистане, затем директора ЦРУ, который описал нынешнюю ситуацию в Афганистане как «катастрофическую» не только для США, но и для всего мира. «Это огромная неудача в области национальной безопасности, и ситуация может стать намного хуже, если мы не решим предпринять действительно значительные действия», — заявил генерал в интервью, опубликованном в минувшую пятницу.

Тот же телеканал сообщает со ссылкой на американское посольство в Кабуле о «возможных военных преступлениях» талибов во время их наступления на афганские города, «во время которого они берут верх над неэффективными правительственными войсками».

«Боевики захватывают территорию с угрожающей скоростью, в то время как афганские правительственные войска и их союзные ополченцы не оказывают эффективного сопротивления — иногда они сдаются, даже не вступая в бой», — сообщает телеканал.

Посольство США в Кабуле заявило, что располагает информацией о казнях талибами сдавшихся афганских военнослужащих.

В этой связи телеканал также напоминает, что в интервью американской газете «Уолл-стрит джорнел» представитель талибов Забиулла Муджахид опровергал сообщения о казнях, а также о том, что талибы требуют от местных жителей на занятых ими территориях выдавать незамужних женщин за своих боевиков.

Журнал «Экономист» опубликовал статью «Ужасающий триумф талибов в Афганистане». Автор вспоминает сцены прошлых лет в Арге — президентском дворце Кабула, где афганские чиновники «потягивали латте в модном кафе, окружённом ухоженными садами, и обсуждали политику снаружи, в настоящем Афганистане». Во время его последнего посещения президентского дворца «официальные лица из Совета национальной безопасности объясняли, что они считают талибов слабыми. Единственная причина, по которой они ещё не были побеждены поддерживаемой США афганской армией, заключалась в том, что афганское правительство не хотело подвергать опасности гражданское население, переходя в наступление. «Они не смогут добиться военной победы», — сказал один чиновник. «Наш спецназ очень силён. Талибан может только ударить и убежать». 15 августа вертолёты эвакуировали из дворца Арг этих же чиновников», — пишет автор. Прошло чуть больше месяца после слов президента Байдена о том, что в Афганистане «людей не будут снимать с крыш», как в Сайгоне, и вертолёты вывозят дипломатов из американского посольства в аэропорт, говорится в статье.

«Афганское государство, которое два десятилетия создавали, потратив триллионы долларов, как будто в воздухе растворилось. Как могло случиться, что правительство, располагавшее 350 тысячами солдат, обученных и оснащённых лучшими армиями мира, рухнуло так быстро?» — продолжает журналист. Талибы, которых не более ста тысяч, заняли все города Афганистана чуть более чем за неделю, как правило, без большого сопротивления. Американские дипломаты надеялись, что на переговорах в Дохе талибы будут вынуждены пойти на раздел власти с правительством Гани. А повстанцы, очевидно, поняли, что выгоднее вести переговоры с подчинёнными Гани в одном городе за другим и таким образом просто выбить почву у него из-под ног, рассказывается в статье. В Герате Исмаил Хан тот самый полевой командир, который захватил город у талибов в 2001 году, сдался после нескольких дней борьбы. В Кандагаре губернатор передал власть своему преемнику, назначенному талибами. В Джелалабад они вошли без единого выстрела после того, как старейшины города договорились о сдаче. Мазари-Шариф, который когда-то был оплотом сопротивления талибам, тоже сдался, продолжает автор и говорит о моральном упадке в афганской армии, который усугубил финансовый кризис правительства, уже несколько месяцев не выплачивавшего зарплату ни чиновникам, ни военным. С другой стороны, уровень коррупции в афганском правительстве «приводил в бешенство». Кадры, на которых показаны талибы, разгуливающие по роскошным помещениям захваченного ими дома афганского военачальника и бывшего вице-президента страны Дустума, «подчеркнули степень разложения государства».

Будущее Афганистана выглядит мрачным, продолжает журналист. Хотя талибы и обещали быть милосердными в случае победы, мало кто в Афганистане им верит. В конце июля были сообщения о сотнях сторонников правительства, казнённых в Спин-Болдаке, одном из первых захваченных ими городов. В это же время в окрестностях Кандагара ими был убит популярный комик Назар Мохаммад. И даже если талибы решат проявить серьёзность по поводу своих обещаний, Афганистану угрожает гуманитарная катастрофа, потому что иссякнет зарубежная помощь, считает автор.

Унижение Америки и её западных союзников едва ли могло быть более тяжким. В конце 1990-х годов правительство талибов было признано лишь горсткой стран, а север Афганистана контролировался враждебными ему силами. Сейчас движение контролирует всю страну. Как только эвакуация граждан западных стран и тех немногих афганских сотрудников, которым повезёт, будет завершена, у западных правительств не будет иного выбора, кроме как признать власть талибов, полагает автор.

В начале июля газета «Крисчен Сайенс Монитор» опубликовала статью «Под покровом ночи: повредил ли вывод войск с базы в Афганистане ведущую роль США?», которая позволяет дать ещё один ответ на вопрос о столь быстром коллапсе афганской армии, поднятый автором «Экономист».

Американские военные ушли с базы ВВС в Баграме в темноте, не предупредив её нового афганского коменданта. Вывод войск вообще не был согласован с афганской армией, при этом были брошены тысячи автомобилей (многие из них без ключей), а сама база осталась без электричества. В результате «некоторые» афганцы почувствовали себя преданными, считает газета. Приведены слова бывшего афганского заместителя министра о том, что такой вывод войск был похож на уход от ответственности. «Да, они сделали огромные инвестиции в эту страну, и многие афганцы это ценят. Но то, как именно они ушли, вызывает огромное разочарование».

В статье упоминается также афганский солдат, сказавший агентству «Ассошиэйтед Пресс», что то, как ушли американские военные, перечеркнуло «всю их добрую волю за 20 лет». Афганцы задаются вопросом: «Чего боится единственная в мире сверхдержава?» — пишет газета.

Лоуренс Корб, бывший заместитель министра обороны США, в беседе с корреспондентом газеты заявил, что поспешный и беспорядочный вывод войск ставит под вопрос «американские ценности и приоритеты».

«Речь идёт уже не только об Афганистане, потому что это противоречит тому, что мы слышим. Была «Америка прежде всего», теперь «Америка вернулась» и готова стать ответственным мировым лидером. Но поведение американцев на прошлой неделе подорвало веру в это послание… Это ужасный урок для афганцев о том, что "на самом деле американцам наплевать на нас, что бы они ни говорили Гани в Белом доме"», — заявил отставной военный. Противники США, безусловно, будут рады подчеркнуть сомнительные действия этой страны, противоречащие её претензиям на моральное лидерство и этичное поведение, объяснил далее Корб и добавил: «Я не сомневаюсь, что Путин найдёт способ привлечь внимание всего мира к поведению США, которое можно справедливо охарактеризовать как постыдное и унизительное».

Генерал-лейтенант в отставке Дэвид Барно, командующий США в Афганистане с 2003 по 2005 год, согласился, что вывод войск означает для США «удар по своей военной репутации после 20-летней кампании, в ходе которой США не смогли победить это повстанческое движение». «Но это не должно заставлять давних военных союзников сомневаться в верности США», — говорит он. "Я не думаю, что афганцы и наши союзники по всему миру скажут, что мы друзья только в хорошую погоду. Миллиарды и миллиарды долларов и 20 лет — это неплохой вклад в войну в одной из самых бедных, самых отдалённых стран мира"», — цитирует газета слова генерала.

События последних дней наглядно показывают, насколько разрушительными для Афганистана стали те «миллиарды долларов и 20 лет», о которых говорит генерал Барно. И это — предупреждение тем странам, которые все еще надеются на финансовый и военный зонтик США.