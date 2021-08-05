Западные СМИ опубликовали обширные комментарии по поводу гибели белорусского оппозиционера Виталия Шишова, произошедшей в Киеве 2 августа. Американские «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Си-Эн-Эн» и «Фокс-Ньюс», британские «Би-би-си» и «Гардиан», испанские «Паис» и «Мундо» опубликовали материалы, посвящённые его неожиданной смерти

В статье газеты «Вашингтон Пост» Шишов назван «известным активистом». Этими же словами

охарактеризовал его корреспондент Си-Эн-Эн в Киеве Мэттью Чэнс. О том, что в действительности и сам молодой человек, и созданная им организация «Белорусский дом в Украине» (БДУ) были малоизвестными, ни одно из вышеупомянутых СМИ не сообщает. Как и то, что при жизни о немЮ практически никто ничего не писал и только гибель оппозиционера, как это не печально звучит, прославила Шишова…

«Пока ещё непонятно, связан ли режим Лукашенко со смертью Шишова», — пишет «Вашингтон Пост», — «однако в последние месяцы Лукашенко стал более агрессивным, проводя кампанию против критиков за рубежом». Двуликое само(убийство). Кто виновен в смерти главы «Белорусского дома»? © REUTERS, Gleb Garanich

Далее газета отмечает, что Украина в последние годы стала популярным местом убежища для российских и белорусских оппозиционеров, «но многие задаются вопросом, безопасна ли она от агентов государственной безопасности, которые ранее находились под одним и тем же советским зонтиком. За последние пять лет двое российских критиков Кремля были убиты в Киеве», — пишет газета, рассказывая затем об убийствах Вороненкова и Шеремета. «В обоих случаях украинское правительство заявляло о российском участии, среди других выдвигаемых версий», — пишет газета, предпочитая умалчивать о том, кому в действительности были предъявлены обвинения в убийстве Шеремета и кем был убийца Вороненкова, застреленный его охранником. В обоих случаях, как извечстно, обвинения были выдвинуты участникам АТО, явно выступавшим против России и ее политики в регионе.

Об убийстве Шеремета упоминает и «Паис».

«Друзья и коллеги подозревают, что на Шишова напали из-за его оппозиции правительству Александра Лукашенко», — сообщает «Гардиан», хотя в статье имеется оговорка о том, что эта смерть пока что рассматривается киевской полицией как «возможное» убийство.

«Хотя обстоятельства смерти г-на Шишова оставались неясными, критики г-на Лукашенко сразу же указали на его авторитарный режим», — информирует «Нью-Йорк Таймс». Коллеги Шишова «заявили, что он считал, что за ним следят, и что его сторонники в Белоруссии предупреждали его о возможной угрозе жизни», — пишет газета, а затем цитирует заявление БДУ: «нет сомнений в том, что это была организованная шпионская операция по ликвидации белоруса, который представлял реальную опасность для режима». Лукашенко и его женщины. Сменили «х» на «м», а переворот все равно не получается

Газета «Мундо» со ссылкой на «друзей Шишова» сообщает, что за ним следили. Подобную информацию размещают и другие СМИ, однако «Би-би-си» и «Паис» утверждают, что украинские власти опровергли заявления БДУ о том, что Шишов обращался к ним за защитой.

Все вышеупомянутые СМИ в материалах, посвящённых гибели Шишова, рассказывают также о скандале с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио, объединяя таким образом два, вроде бы, совершенно не связанных друг с другом события.

Видимо, на фоне угроз жизни Шишову, про которые якобы было известно до его смерти, «угрозы», о которых сообщала Тимановская, можно, при должном воображении, представить особенно зловещими. Дальше всех пошла газета «Паис», которая написала, что члены белорусской команды «угрожали смертью» Тимановской, «если она не вернётся в свою страну».

С другой стороны, «Паис» — единственное из вышеупомянутых СМИ, рассказывающее об отношениях между Шишовым и неонацистами. БДУ «связывается белорусскими СМИ с членом ультраправого формирования «Азов» — одного из украинских добровольческих батальонов на войне в Донбассе. Его призывы к мобилизации в стиле украинского Майдана, а также его критика оппозиционного лидера Светланы Тихановской вызвали тревогу у некоторых белорусов, которые опасаются возможного возникновения радикализма внутри оппозиции», — замечает газета.

Прочие западные СМИ предпочли проигнорировать информацию о связях Шишова с неонацистами Родионом Батулиным и Сергеем Коротких, которая, как минимум, позволяет выдвинуть ещё одну версию по поводу смерти оппозиционера. Известно, что сторонники неонацизма довольно часто оказываются замешанными в убийствах как своих политических противников, так и союзников и единомышленников. При этом акции по ликвидации единомышленников, как правило, направлены на радикализацию дальнейших действий или оправдание такой радикализации. Но, видимо, в схеиы, которые выситроены в западных СМИЮ такая версия убийства Шишова не укладывается или они просто предпочитают этого не видеть.