Накануне первой годовщины вступления в должность президента Украины ряд иностранных изданий провели критический анализ действий Владимира Зеленского за прошедший год

В частности, немецкий журнал Der Spiegel пишет, что прошлой весной без видимых усилий "телевизионный комик" Владимир Зеленский выиграл с огромным перевесом президентские выборы, "как будто страна только его и ждала".

То, что у него не было программы, партии и опыта, украинцев не смущало — они хорошо знали его по телеэкрану. Или думали, что знали: несколько лет он играл президента в популярном телесериале. Но главное, граждане точно знали, чего они не хотят: предыдущего президента Петра Порошенко или других дискредитировавших себя политиков.

Если рассматривать прошедший год с точки зрения телевизионной развлекательности, то можно сказать, что он был забавным. Но была ли столь же успешной политика Зеленского?

Как бы то ни было, сорокадвухлетний Зеленский не стал марионеткой в руках одного из олигархов, как опасались многие. В стране, где администрация, парламент, партии, телеканалы и суды контролируются кучкой супербогатых людей, это немало.

Зеленский считался зависимым от Игоря Коломойского, чей обанкротившийся банк национализировали и спасали государственными деньгами. Коломойский из-за границы занимался свержением Порошенко в надежде вернуть себе банк. Зеленский и пустота © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

Этой надежды Зеленский его лишил. Новый закон, прозванный «антиколомойским», исключает возврат банка. Но случилось это не потому, что Зеленский порвал с Коломойским по убеждениям или из чувства справедливости. Дело в том, что Украина зависит от помощи Международного валютного фонда, а фонд требует гарантий в форме законов.

Мир на востоке Украины был одним из немногих конкретных предвыборных обещаний Зеленского. Из его достижений — обмен пленными и реанимация саммитов в нормандском формате. Вероятно, это именно то, чего можно было достичь без больших уступок.

Вообще Зеленский проявил себя во внешней политике лучше, чем ожидалось. Сразу после вступления в должность он чуть было не угодил в водоворот политики США: президент Дональд Трамп, да и его противники мечтали заполучить Зеленского в качестве главного свидетеля обвинения в деле об импичменте. Речь шла о подозрительных сделках сына оппонента Трампа Джо Байдена на Украине. Но Зеленский сумел ловко вывернуться, считает автор.

Год спустя после вступления в должность политика Зеленского переживает кризис, парализовавший его реформаторский пыл. При этом возможностей у Зеленского было предостаточно. Зеленский на пресс-конференции. О чем президент не сказал, но мы подумали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чего ему не хватает, так это терпения, стратегии и дееспособной команды. О растерянности Зеленского свидетельствует то, насколько часто в Киеве происходят новые назначения. В начале марте президент отправил в отставку всего лишь полгода назад сформированное правительство. В конце марта вновь были уволены первые из вновь назначенных министров. В разгар пандемии коронавируса несколько раз сменилось руководство Министерства здравоохранения.

С одной стороны, он нанимает бывшего президента Грузии и "политического авантюриста" Михаила Саакашвили, чтобы дать импульс реформам, с другой — увольняет "явных реформаторов" и назначает на их место "уже дискредитировавшие себя фигуры".

Если раньше были опасения, что будут назначаться люди из "мутного окружения Коломойского", то теперь приходят люди из мутного окружения других олигархов, в том числе Рината Ахметова, самого богатого человека на Украине. Система не меняется, меняются только лица, подчеркивает издание.

Политическая борьба как бы переместилась из парламента в собственную голову Зеленского. А там, судя по всему, царит такой же хаос, как и в Раде: идеи и мысли противоречат друг другу, и никто не может навести в них порядок. Поэтому Зеленский так зависит от своих ближайших советников. Их влияние пугающе растет: бывший адвокат Андрей Ермак превратился в своеобразного серого кардинала государства. Украина хочет пригласить переселенцев на следующие заседания Контактной группы — Ермак © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Вообще украинская политика напоминает картину в стиле сюрреализма, отмечает, в свою очередь, испанская газета La Vanguardia. Когда украинцы голосовали за Владимира Зеленского, они надеялись на то, что переквалифицировавшийся в политика комик наведет в стране порядок. Тем не менее, на сегодняшний день никаких изменений не наблюдается. И, видимо, в ближайшем будущем по разным причинам никаких изменений не предвидится.

Во-первых, Зеленский должен был восстановить мир на востоке страны. Для этого необходимо вести прямой диалог с лидерами непризнанных республик и прежде всего с Москвой. Вне зависимости от того, нравятся ли правительству такие меры или нет, они необходимы для восстановления жизнеспособности Украины и воцарения в стране мира и стабильности.

Во-вторых, необходимо провести шоковую политику, чтобы наконец искоренить коррупцию в стране. С тех пор, как Украина вышла из состава СССР, политическая и экономическая элиты ничего не сделали для блага страны. Пока они набивали себе карманы, в стране росло число бедного населения.

Страна также начала терять территории: сначала это был Крым, сейчас же страна рискует потерять восточные регионы. И если они продолжат в том же духе, они могут остаться еще и без Одессы, пишет La Vanguardia. Глава МИД рассказал, как Украина будет возвращать Крым © Никита Рассказов, Украина.ру

Верховная Рада уже приняла закон, разрешающий продажу земельных участков сельхозназначения иностранным транснациональным компаниям. Хотя украинские политики и придерживаются патриотической риторики, на деле они попросту распродают родину с молотка. Европа об этом знает, но не придает этому значения; ей гораздо важнее геополитические интересы, которые за этим кроются.

Исходя из политической линии Зеленского, выбранной им самим или навязанной извне, очевидно, что президент намерен продолжать конфронтацию с Москвой: члены его правительства продолжают говорить о возвращении Крыма и сохранении американской повестки дня на Украине.

Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

Всё указывает на то, что Зеленский хочет придерживаться старой политики, почти ничего в ней не меняя, отмечает автор. Конечно, его стиль правления менее жесткий, чем стиль Порошенко, но при этом он не хочет ничем рисковать, дабы не усложнять себе жизнь. Поэтому он продолжает разрешать олигархам распродавать страну на запчасти и все еще противостоит Москве.

Некоторые считают, что изменения наступят лишь тогда, когда украинцы решат отстранить политиков, которые управляют страной. Хотя возможно, что, когда наступит этот день, будет уже слишком поздно, подытоживает издание.

При подготовке материала использовались переводы сайта inosmi.ru