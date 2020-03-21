Страны с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией ввели коронавирусный карантин. Для многих это стало радостью - появилась возможность больше времени провести с семьёй. Но для части людей нахождение с родственниками в одном помещении круглые сутки становится трудным испытанием

Развод на скорую руку Почему и как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь © REUTERS, Mykola Tys

Как пишет французская газета Le Figaro, в Китае по истечению карантина выросло количество желающих расторгнуть брак.

Только в городе Дачжоу провинции Сычуань с 24 февраля по 13 марта подано 300 заявлений. На развод подают и те, кто собирался это сделать до введения ограничений, и пары, разругавшиеся, находясь взаперти более месяца.

Из-за наплыва посетителей государственным учреждениям в нескольких районах страны пришлось ввести максимальное количество ежедневных приёмов. При этом, как рассказал служащий отдела записи актов гражданского состояния города Сиань провинции Шэньси, некоторые только что разведённые супруги осознают, что приняли решение сгоряча. И уже через несколько дней возвращаются, чтобы снова связать себя узами брака.

Жена тут, а любовница там

Помимо бытовых ссор некоторых изолированных волнует другая проблема — как поддерживать связь с любовником или любовницей, когда рядом дети и жена/муж.

Те, кто живёт неподалёку, готовы нарушать распоряжение властей не выходить на улицу ради встречи на нейтральной территории, но не у всех есть такая возможность. Французское издание Slate приводит слова одного из "пострадавших": «Поскольку мы живём на расстоянии 40 км друг от друга, я совершенно не вижу никакой возможности её увидеть. К сожалению, у меня нет собаки, чтобы прогуливаться с ней на расстоянии в 80 км». «Коронавирус и альфонс». Названа причина, по которой Лолита не может получить развод © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Автор статьи советует разлучённым проявить фантазию: вместо фраз «я тебя люблю» или «я хочу тебя» использовать в общении слова, понятные только им двоим, переписываться ими каждый день. Важно, чтобы придуманные слова и выражения напоминали о нежных чувствах. Еще один совет — читать одни и те же книги.

«Общение необязательно должно носить сексуальный характер, создавшаяся ситуация также может помочь в установлении более глубоких отношений. Если у вас есть возможность отправлять только одно сообщение в день, убедитесь, что оно наполнено смыслом и будет подпитывать вашу связь в течение следующих 24 часов. Независимо от того, посылаете ли вы свою улыбку или румянец, это создаст атмосферу, наполненную близостью, которую вы разделяете с этим человеком», — говорится в публикации.

Секс и коронавирус: можно или нельзя

И законных супругов, и находящихся на расстоянии любовников волнует, можно ли заниматься сексом в условиях карантина. Ответ на этот вопрос в статье британской The Guardian дают медицинские специалисты.

Лечащий врач отделения инфекционных заболеваний центра Ирвинга при Колумбийском университете Джессика Джастман и профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Карлос Родригес-Диас говорят, что заражение во время полового контакта не выявлено, однако вирус может передаваться через поцелуи и слюну. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Если у кого-то из партнёров диагностирован коронавирус, то от интимной близости лучше на время отказаться, а если ни у того, ни у другого никаких симптомов заболевания нет, секс может оказаться отличным способом развеяться, сохранить близость или снять беспокойство в это тревожное время.

Чтобы проще перенести период воздержания, Карлос Родригес-Диас советует: «Постарайтесь за эти пару недель прислушаться к себе и направить энергию в правильное русло — подумайте, кого или чего вы на самом деле ищете. Этим вы вполне сможете заняться в одиночестве. Это прекрасная возможность освоить другие способы взаимодействия с новыми сексуальными партнёрами, которых вы можете встретить в интернете, например, секс по переписке или видеозвонки. Допустимы другие формы эротического общения: эротическая литература и мастурбация».