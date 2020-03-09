Украинское правительство спустя всего полгода после начала работы коренным образом преобразовано

Алексей Гончарук, вступивший в должность премьера 29 августа 2019 года, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, был отправлен в отставку, пишет германская газета Süddeutsche Zeitung. Другие ключевые министры, например, министры иностранных дел, финансов, обороны, а также имеющий на Украине невероятный вес генпрокурор, были отстранены от должностей. Кадровые перестановки происходят на фоне стремительного падения рейтинга президента Владимира Зеленского и роста влияния украинских олигархов.

Еще в сентябре 2019 года, по данным киевского Центра Разумкова, президенту Зеленскому доверяли 79% украинцев, сегодня — всего 51%. У падения рейтинга несколько причин: война на востоке Украины не окончена, роста экономики не наблюдается. Нет успехов и в борьбе с повсеместной коррупцией.

В качестве пробного камня, как для украинцев, так и для МВФ, от многомиллиардных кредитов которого зависит находящаяся в крайне стесненных условиях страна, фигурирует персона Игоря Коломойского.

Миллиардера и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в многомиллиардных хищениях в принадлежавшем им ранее ПриватБанке, который был национализирован в 2016 году. Оба олигарха отрицают все обвинения. Однако ведущий против них расследование лондонский судья уже нашел доказательства «мошенничества эпического масштаба».

На Украине обвинение против Коломойского до сих пор не выдвинуто. Олигарх при помощи коррумпированных судов и «своих» депутатов в парламенте препятствует принятию нежелательных для него законов и инициатив. Олигарх поддерживает регулярные контакты с президентом Зеленским. Ежедневная газета «Зеркало недели» сообщила, что отставка премьер-министра Гончарука произошла после конфликта с Зеленским из-за Коломойского.

На прошлой неделе премьер распорядился уволить связанных с олигархом менеджеров госкомпаний энергетического сектора. После этого Зеленский вызвал премьера и сказал, что Коломойский очень недоволен. В ответ на это Гончарук предложил свою отставку и через четыре дня подал соответствующее прошение. Гончарук согласился тихо уйти с должности из-за шантажа — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Команда Зеленского препятствовала принятию закона, который исключает возвращение олигарху национализированного в 2016 году банка — это основное условие предоставление кредита МВФ, который по этой причине пока не выдан.

Коломойский, по всей видимости, хочет также предотвратить уголовное преследование в свой адрес. Два депутата из его окружения ходатайствовали в парламенте об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки, считающегося инициатором реформ, а также руководителя Антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Будущий премьер Денис Шмыгаль, как и его предшественник, — технократ, который не имеет серьезного политического веса. Экономист по образованию из западноукраинского Львова был предпринимателем, а также работал на госслужбе. С 2017 по 2019 год он был менеджером в энергетических компаниях Рината Ахметова, еще одного олигарха и самого богатого человека Украины. Летом 2019 года президент Зеленский назначил Шмыгаля, зарекомендовавшего себя как хорошего организатора, главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. В феврале 2020 года он был назначен вице-премьером, отвечающем за реформы в регионах. Сейчас он становится премьер-министром, одобрение его кандидатуры парламентом — чистая формальность, считает журналист. Возможность продажи земли иностранцам должна обсуждаться на всеукраинском референдуме - Шмыгаль © Facebook Денис Шмыгаль

Свой вариант причин и возможных последствий перемен в исполнительной власти Украины предлагает своим читателям британская газета The Guardian. По ее мнению, в результате кадровых изменений могут усилиться позиции чиновников, связанных с предыдущими украинскими властями и с крупными предпринимателями.

Украинский президент Владимир Зеленский устроил масштабные перестановки в правительстве и отправил в отставку премьер-министра на фоне снижающихся рейтингов и, предположительно, зашедших в тупик реформ.

35-летний Алексей Гончарук был снят с должности в среду по результатам голосования в Верховной раде. На посту премьер-министра Гончарук пробыл меньше шести месяцев. Это время ознаменовалось рядом политических скандалов, в частности публикацией секретной записи, на которой он назвал понимание экономики Зеленским «примитивным».

Зеленский предложил ему на смену 44-летнего Дениса Шмигаля — малоизвестного бизнесмена и чиновника с Западной Украины. В результате ротации кадров могут усилиться позиции других чиновников, связанных с предыдущими правительствами и крупным бизнесом. «Сейчас ситуация в Киеве выглядит очень мрачно», — пишет Мелинда Харлинг из Атлантического совета. Несмотря на первоначальные успехи в проведении реформ, теперь Зеленский будет иметь дело с непокорным парламентом и с сопротивлением своим попыткам очистить правоохранительные органы.

Ожидаемый кредит от МВФ объемом в 5,5 млрд долларов может быть задержан. Внешняя политика президента также столкнулась с проблемами: переговоры о прекращении войны на Юго-Востоке зашли в тупик, и вдобавок Украина оказалась замешана в скандале с импичментом в США. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако ключевым фактором остается внутриполитическая повестка. «Я уверен, любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи: память, слух и зрение, — заявил Зеленский в парламенте. — Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать людей и перестает видеть необходимость изменений».

Зеленский, бывший комик и телепродюсер, одержал в прошлом году безоговорочную победу на выборах, пообещав бороться с коррупцией и покончить с войной на юго-востоке Украины. Его партия «Слуга народа» завоевала в том же году большинство мест в Раде, принеся в украинский парламент целую волну новых лиц, завершает газета.

О том, что на Украине происходят серьезные глубинные изменения, как во внутренней политике, так и в общественном сознании, свидетельствует интервью, опубликованное в чешской газете MF DNES. В нем украинский адвокат Валентин Рыбин прямо называет Евромайдан государственным переворотом, а вооруженный конфликт на востоке страны — гражданской войной.

В 2013—2014 годах, напомнил он, вся Европа могла буквально в прямом эфире следить за насильственным государственным переворотом, в ходе которого от власти отстранили законно избранного президента Виктора Януковича. Майдановцы бросали в представителей сил правопорядка камни и бутылки с зажигательной смесью, стреляли в них. Тот факт, что это был государственный переворот, в частности, доказывается тем, что первым делом те, кто совершил переворот, потребовали принятия закона об амнистии. Он амнистировал 50 типов преступлений, в том числе похищение людей, нанесение тяжких телесных повреждений, свержение конституционных органов и насильственный захват власти.

В перевороте активное участие принимали радикальные националистические организации. Их финансировали украинские олигархи, а после переворота средства поступали и из государственного бюджета, и из-за рубежа. Источников финансирования несколько, но максимальные вложения делал и продолжает делать Джордж Сорос, заявил юрист. Скубченко: Теперь Сорос нас будет грабить как владелец «Нафтогаза» © Facebook, Александр Скубченко

Цель таких людей, как Сорос, считает он, не в продвижении общечеловеческих ценностей на Украине. В первую очередь, он стремится к изменению режима в России, и господин Сорос поддерживает все, что может создать ей проблемы. Он хочет вернуть политическую ситуацию в России в 90-е, когда она устраивала США, либеральные элиты и самого Сороса.

От переворота, прежде всего, выиграли Соединенные Штаты. У нас есть ряд доказательств, подтверждающих деятельность тогдашней администрации Обамы. Демонстрантов поддерживали и лично встречались с ними, например, заместитель госсекретаря Виктория Нулланд и вице-президент Джо Байден. И раздавали они не только печеньки. На их акции выделялись миллионы долларов. Европейский Союз сыграл роль активного наблюдателя. Он смог лишь стать посредником при подписании договора, который демонстранты впоследствии нарушили.

Недавно вышло исследование, в котором говорится, что за период с ноября 2013 по февраль 2014 года были ранены 919 сотрудников правопорядка. Из них 257 получили тяжелые ранения. Чаще всего это были ожоги от зажигательных смесей, а также кислоты и других химических веществ. Кроме того, переломы лобных костей и конечностей. 205 полицейских получили огнестрельные ранения. 23 сотрудника служб безопасности погибли.

Стрелков на Майдане было много, но, например, со стороны демонстрантов на Украине известны уже три имени. Иван Бубенчик, член националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Он приехал в Киев из Львова и принял непосредственное участие в расстреле полицейских. По ним также стреляли отец и сын Зиновий и Владимир Парасюки. Бывший сотрудник СБУ: Парасюк пожалел, что принимал активное участие в Майдане © Facebook/Parasiuk Volodymyr

Последние парламентские выборы показали, что националисты не получили и трех процентов голосов. Президентская партия «Слуга народа» получила абсолютное конституционное большинство. И это дает надежду. Однако параллельно существует хорошо организованная и финансируемая непримиримая группа из членов разных партий, которая по-прежнему способна оказывать давление и отстаивать позицию националистов.

Отвечая на вопрос о характере военного конфликта на востоке страны, юрист прямо заявил, что считает его гражданской войной, в которой друг против друга воюют граждане одной страны, которые говорят на одном языке. Все остальное — попытка запутать и скрыть главное. И пока представители Европейского Союза и США не начнут называть этот конфликт гражданской войной, шансов на его завершение будет мало. Я знаю, отметил Рыбин, что сейчас на Западе среди политиков модно называть Россию источником всех зол, но пора покончить с таким подходом, а иначе конфликт на Украине не решить. Зеленский помечтал о переговорах по Крыму и рассказал, кого хочет видеть за столом © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Говоря о перспективах возвращения Крыма, он отметил, что полуостров навсегда потерян для Украины. Юрист призвал не забывать, что Крым потеряли представители той власти, которая установилась вследствие переворота на Майдане.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru