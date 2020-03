Во всем мире СМИ тщательно рассматривают различные аспекты вспышки заболевания, которое приобретает характер пандемии. На днях Всемирная организация здравоохранения объявила 2019-nCoV «чрезвычайной международной ситуацией»

Зарубежные СМИ анализируют внутриполитические причины вспышки коронавируса в Иране, который наряду с Китаем, Южной Кореей и Италией считается одним из наиболее опасных очагов заболевания. Эпидемия в этой стране выявила несостоятельность властей, считает французская газета Le Monde.

Эпидемия COVID-19, которая, по выражению высших властей страны, является «вражеским заговором», обрушилась на иранцев. Лидеров Исламской Республики обвинили в том, что они сделали вид, будто ничего не произошло, в день годовщины революции 1979 года, 11 февраля. И в том, что они поощряли участие иранцев в выборах в законодательные органы 21 февраля. Тон изменился только после того, как пятнадцать высокопоставленных лиц, связанных с властью, заразились коронавирусом.

Истинные масштабы эпидемии скрыты за официальными данными, в которых сомневаются многие врачи и которые открыто оспаривают депутаты. В понедельник министерство здравоохранения Ирана объявило о 523 случаях заражения и 12 новых случаях смерти, в результате чего общее число смертей с начала эпидемии достигло 66.

«Их оценки являются ложными. У нас есть пациенты, заразившиеся COVID-19 в нашей больнице, которые не фигурируют в официальных данных», — сказал Le Monde один врач с севера страны.

В Гиляне, северной провинции, граничащей с Каспием, ситуация особенно критическая. В понедельник Голам-Али Джафарзаде Именабади, депутат от столицы этого региона Рашта, назвал официальные данные «брехней», поскольку больницы заполнены пациентами. Переполненные клиники больше не в состоянии оказывать обычную помощь. Коронавирус запугал Google. Корпорация вынужденно отменила ежегодную конференцию © CC0, Pixabay

По мнению многих представителей медицинской профессии, политические препятствия со стороны властей значительно задержали решение этой проблемы, пишут авторы статьи.

Из-за отказа в течение более десяти дней признавать появление COVID-19 власти превратили медицинский персонал в переносчиков вируса, — считает студентка-интерн из Тегерана. — Мы подвергались воздействию вируса, а затем возвращались в наши семьи, к нашим друзьям. Мы могли заразить десятки людей.

Иранские врачи считают, что сложившаяся ситуация является следствием отказа властей подвергать карантину город Кум, ставший эпицентром эпидемии. Именно в этом священном городе, где расположен шиитский Мавзолей Фатимы Масуме, были выявлены первые случаи заражения. Такая мера вошла бы в противоречие с интересами духовенства, так как некоторые из его наиболее фундаменталистских представителей отвергают любые мероприятия, ограничивающие доступ к священным местам.

В период между внезапным появлением эпидемии в стране и началом действий со стороны властей, а затем и сменой тона политических лидеров иранский COVID-19 успел превратиться в международную проблему. Множество людей заразились после поездки в Иран, причем их количество не соответствует официальным данным, говорится в статье.

24 февраля ученые из Университета в Торонто смоделировали ситуацию на основе трех зарегистрированных случаев заражения COVID-19, экспортированных из Ирана в период с 19 по 23 февраля, и данных о поездках в Иран и из Ирана. Авторы пришли к выводу, что для возникновения трех случаев заражения COVID-19, экспортированных из Ирана, число случаев заражения в этот период в стране должно было составлять около 18 000. Официальные иранские власти сообщали о 43 случаях заражения и 8 смертельных случаях в этот период. Не только наличность. Коронавирус передается через деньги — Минздрав Литвы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Экстренная ситуация с коронавирусом вынуждает тысячи врачей идти в больничные палаты. Заболевание обладает способностью быстро распространяться и, самое главное, сеет панику среди населения, пишет итальянская газета L'Espresso. Готова ли Национальная служба здравоохранения к столкновению с Covid-19? Издание задало этот вопрос врачам, экономистам, ученым, экспертам: единогласный ответ — нет, мы не готовы.

Во избежание краха итальянской системы здравоохранения в настоящий момент новый министр этого ведомства Вальтер Риччарди настаивает на том, чтобы приступить к немедленному применению экстренного плана приема на работу врачей и медицинского персонала.

В Италии на каждую тысячу жителей приходится 5,6 медсестер по сравнению с 7,9 в Соединенном королевстве, 10,5 во Франции и 12,6 в Германии. По данным Итальянской федерации младшего медперсонала, нужно увеличить количество медсестер на 50 тысяч человек.

Сейчас медсестры выбиваются из сил, едва успевая выполнять свои обязанности в обычном режиме работы, отмечает Франческо Лонго, ученый из «Чергас Боккони», исследовательского центра управления национальной системой медицинской помощи.

Он подчеркивает, что правительство ограничивалось введением мер по значительному сокращению Национальной службы здравоохранения, чтобы привести в порядок государственный бюджет, не задумываясь, однако, об альтернативной модели.

Дефицит является структурным: не хватает 56 тысяч человек, по данным руководителей регионов, которые от Венето до Молизе призвали на работу вышедших на пенсию профессионалов. Средний возраст работающих в больницах врачей уже значительно превосходит 50 лет. И это плохая новость, если учитывать, что агрессивное воздействие коронавируса сильнее сказывается на лицах преклонного возраста. Италия закрыла страну для китайских туристов после двух случаев заражения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Врач-пульмонолог рассказал изданию о невыносимой посменной работе: «Мы отрабатываем дневную смену, берем сверхурочные по ночам, будильник звенит в три часа ночи, мы входим в палату, встречаем рассвет и заступаем на утреннюю смену. Сейчас ситуация стала еще более убийственной, потому что некоторые коллеги заразились, и нас осталось мало. Мы не готовы».

«Более того, закончились тестовые пробирки для анализа на коронавирус, и работающему в больнице фармацевту не удается получить новые. Мне удалось раздобыть маску, но она была последней. Я использую ее повторно, изо дня в день».

Третья проблема — это отсутствие помещений для изоляции пациентов, появляющихся в скорой помощи с симптомами коронавируса и создающих риск распространения заболевания в самой больнице. Если количество тяжелых случаев возрастет, больницы не смогут принять больных, так как за последние десять лет система здравоохранения лишилась 70 тысяч койкомест.

Как объясняется в исследовании центра «Чергас Боккони», в период с 2012 по 2017 год было упразднено 759 отделений больниц. На тысячу жителей имеется всего 3,2 койкоместа, против шести во Франции и восьми в Германии.

Если ни финансирования, ни нового персонала не появится, это может оказать разрушительное воздействие на обычную медицину. В Милане среднее время ожидания медицинского вмешательства составляет девять месяцев. Государство выделяет лишь 0,2% из вложенных в государственное здравоохранение 119 миллиардов на исследования, что намного меньше среднего показателя по Европе, составляющего 1%.

Люди сегодня с боем осаждают лаборатории, чтобы получить результаты анализа на коронавирус. Сокращение финансирования в этой области означает, что государственное здравоохранение окажется во власти рынка, промышленности, действующей по законам другой логики и преследующей цели, весьма отличные от универсального права на здоровье.

Эпидемия Covid-19 усиливается, коронавирус приближается к статусу пандемии, и его экономические последствия будут очень серьёзными, пишет издание Project Syndicate. Есть три причины опасаться, что Covid-19 сильно ударит по мировой экономике. Во-первых, региональные и национальные ограничения на передвижение людей приведут к сокращению потоков товаров и услуг через границы и внутри стран. Коронавирус подкосил почти 100 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Это уже происходит в Китае, где прогнозы темпов роста экономики в первой половине 2020 году резко снижаются. Китай обладает второй крупнейшей в мире экономикой, здесь размещены элементы глобальных производственных цепочек, поэтому замедление темпов роста в Китае уже отразилось на прогнозах выручки крупных компаний США и Европы.

Во-вторых, возросшая неопределённость приведёт к снижению расходов на крупные покупки. Уже сейчас многие пересматривают свои расходы на отпуск и деловые поездки, о чём свидетельствует факт возврата более 200 тысяч авиабилетов с начала года. Покупки автомобилей и домов, вероятно, также будут снижаться. А затем и бизнес начнёт сокращать инвестиции в технику и оборудование, создавая мощный негативный эффект во всей мировой экономике.

В-третьих, если продолжится резкий спад на мировых фондовых рынках, это повредит реальной экономике. Падение вызывает чувство страха и неопределённости, снижает потребительские расходы.

Падение приводит к росту стоимости капитала, а значит, и к сокращению количества нанимаемых работников и снижению капитальных расходов.

У правительств есть инструменты для борьбы с рецессией. Во-первых, правительства должны принять меры по стабилизации коммерческой деятельности. Рекомендуется предоставление налоговых каникул, а также снижение налога на зарплаты, налога с продаж и налога на добавленную стоимость.

Идея в том, чтобы увеличить доходы и покупательную способность за несколько дней (а не месяцев), направив больше денег домохозяйствам со средними и низкими доходами. Именно это — и очень мудро — сделали США, Великобритания и многие другие страны во время «Великой рецессии» 2008-2009 годов.

Во-вторых, после десятилетия низких и даже отрицательных процентных ставок крупнейшие центральные банки должны объявить о новом снижении ставок и мерах по обеспечении ликвидности. Песецкий: Китайская экономика вот-вот начнёт коллапсировать © Facebook, Валерий Песецкий

В условиях возросших страхов спрос на деньги может резко повыситься. Центральные банки должны дать ясно понять, причём заранее, что они готовы удовлетворить этот спрос с избытком. Как продемонстрировал на пике кризиса в еврозоне бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, заявленная готовность сделать «абсолютно всё» вполне может стать мощным оружием в арсенале монетарных властей.

В-третьих, во всех странах власти должны законодательно повысить и расширить социальную поддержку безработных, по крайней мере, временно.

Все правительства должны немедленно увеличить расходы на здравоохранение, которое следует сделать доступным для тех, кто в наибольшей степени подвержен рискам коронавируса: пожилые люди, беднота, маргинализированные группы населения, как в городах, так и в отдалённой, сельской местности. Власти должны немедленно выделить средства на создание отрядов мобильных медицинских подразделений, которые смогут оказывать помощь тем, кто не может получить доступ к медицинским услугам. Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Дефицит бюджета — это проблема завтрашнего дня. А сегодняшняя задача — бороться с Covid-19 и его вредным влиянием на экономику. Если не действовать решительно и немедленно, это будет равнозначно желанию позволить больному умереть ради того, чтобы преподать ему урок. Политики должны, наконец-то, отложить в сторону разногласия и начать выполнять свою работу, отмечает журналист.

При подготовке материала использованы переводы сайтов inosmi.ru и inopressa.ru