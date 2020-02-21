Как видит мир день «единства» постмайданной Украины, ознаменовавшийся проявлениями истинного «единения» с прибывшими из Китая согражданами? Редко какая страна в наше время удостаивается такой «рекламы». Впрочем, речь, конечно, не о всей стране, в которой большинство людей остаются людьми и в нынешних непростых условиях. Речь о «патриотах»

Вот что пишет мировая пресса о «тёплом» приёме, устроенном на Украине эвакуированным согражданам (и не только).

На Украине разъяренные демонстранты забросали камнями автобус с эвакуированными из китайского Уханя, сообщает Dagens Nyheter. Издание уточняет, что людей везли в больницу города Новые Санжары, где они должны были быть помещены в карантин. И ссылается на данные Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которым «агрессию спровоцировало некое письмо, пришедшее по электронной почте, в котором утверждалось, что среди эвакуированных есть больные с коронавирусом».

Немецкое издание Die Tageszeitung напоминает историю вопроса: в четверг в аэропорту восточноукраинского Харькова приземлился «Боинг» авиакомпании SkyUp. «На борту вылетевшего из китайской провинции Хубэй самолета находились 45 граждан Украины, 27 граждан других государств и 22 бортпроводника. (…) Все пассажиры и экипаж теперь должны быть полностью изолированы от внешнего мира в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах недалеко от Полтавы», — пишет автор статьи Бернхард Клазен, уточняя, что «особой радости по поводу возвращения сограждан на Украине не испытывают — в Новых Санжарах люди вышли на улицу». Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

«По словам учителя иностранных языков Александра, поселок всегда был тихим местом. Но теперь полиция противодействует протестующим, используя даже бронированные автомобили. «Зараженные должны будут жить прямо по соседству со мной. Пусть делают свой карантин в каком-нибудь другом месте», — разгорячился Александр, забыв при этом, что абсолютно не ясно, заражены ли коронавирусом вернувшиеся из Китая», — отмечает журналист.

Издание сообщает, что из страха перед коронавирусом во многих городах Украины проходят протесты против размещения там на карантин эвакуированных из Китая граждан, тогда как «президент Зеленский призывает к сопереживанию».

В статье также приводится мнение украинского правозащитника Владимира Чемериса, который «видит в протестах «возвращение в Средневековье».

Конечно, мировые СМИ пишут не только о связанной с эвакуацией украинцев позорной истории. The Washington Post анализирует данные социологов, выяснявших в ходе онлайн-опроса, насколько сильно несостоявшийся импичмент президента США повлиял на украинское общественное мнение? Если кратко: «почти никак не повлиял».

В издании Les Echos геополитический аналитик аналитического центра CAPEurope Кристина Дюгуэн-Клеман пишет о перспективах «мирного плана» президента Зеленского и о некоторых итогах Мюнхенской конференции. По мнению автора статьи, «…вполне вероятно, что ударная волна, вызванная «12 шагами», будет способствовать ослаблению его (Зеленского — Ред.) авторитета: Украина откладывает разрешение конфликта, подход, выбранный президентом, не вызывает единодушного одобрения со стороны граждан, но кроме того, его отношения со странами, которые воспринимаются сквозь призму «12 шагов» как готовые предать Украину на благо России, также могут нанести ущерб его авторитету». Украинское досье: страной правят «хлестаковы от политики» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Все эти разнообразные пункты, добавленные к предстоящим местным выборам, способствуют дальнейшему усложнению как задачи молодого президента, так и определения и поддержания его политической линии, особенно в отношении разрешения конфликта в Донбассе», — резюмирует Кристина Дюгуэн-Клеман.

А испанское издание La Vanguardia пишет о том, к каким последствиям может привести отставка «самого загадочного советника» Путина (речь идёт, понятно, о Владиставе Суркове, которого автор статьи Гонсало Арагонес величает «серым кардиналом Кремля, современным Макиавелли».

И какие же будут последствия и какая тут связь с Украиной? Издание приводит, в частности, мнение политолога (и бывшего советника президента РФ) Глеба Павловского, считающего, что уход Суркова, выступающего за жесткую линию в отношении Киева, «даст Кремлю большую свободу маневра» в его политике по отношению к Украине».

Впрочем, напоминает автор статьи, Сурков уже уходил, потом возвращался, поэтому «и сейчас никто не исключает его возвращения».