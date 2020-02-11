Как пишет турецкая газета Evrensel, всего в учениях принимают участие 16 стран-членов НАТО, в частности США, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Польша, а также Финляндия и Грузия. Турция, отмечает издание, в этих военных игрищах не участвует.
Переброска боевых и вспомогательных подразделений будет осуществляться с февраля по апрель. Большая часть различных учений состоится в период с апреля по май 2020 г. В целом маневры Defender Europe 2020 пройдут с февраля по август 2020 г.
В учениях будет задействовано почти 40 тысяч военнослужащих, в том числе 25 тысяч американских военных, и 33 тысячи единиц военной техники.
На обширной территории от Германии до границ России, в центрах европейских городов стали появляться танки. На улицах Европы состоится репетиция «большой войны». В то время как на западе силы сосредотачиваются по оси Эстония — Болгария, часть войск будет переброшена в Грузию. И Россия, таким образом, будет взята в клещи с запада и юга, подчеркивает турецкое издание.
Грядущий Defender уже сравнивают с серией знаменитых натовских учений Reforger, которые проводились почти ежегодно с 1969 по 1993 гг. В ходе Reforger американские вооруженные силы отрабатывали ключевой для противостояния с СССР момент — оперативную переброску армейских подразделений из США в Германию.
На пике они достигли огромных масштабов: так, в 1988 году в Reforger приняло участие 125 тысяч человек, в том числе 103 тысячи американцев, 30 тысяч транспортных средств, включая 7 тысяч гусеничных, а общая площадь маневров только в ФРГ составила 16 тысяч акров.
Для сравнения, в учениях Trident Juncture, состоявшихся в 2018 году в Норвегии при участии 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии, было задействовано около 50 тысяч военнослужащих.
Кроме того, с 2011 года такие члены НАТО, как Польша и страны Балтии, при участии США регулярно проводят учения Saber Strike. Опять же в Польше один раз в два года проводятся учения под названием Anakonda, в которых участвуют все страны-члены НАТО. В ходе этих учений отрабатывается сценарий захвата Калининграда и столицы Белоруссии — Минска.
Особую роль в «Защитнике Европы-2020» предстоит сыграть Польше. «Данные учения будут иметь не только символический характер, — заявила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. — В случае кризиса НАТО должно иметь возможность отреагировать как можно быстрее. А учения «Защитник Европы-2020» просто невозможно было бы организовать без Польши».
Evrensel отмечает, что антивоенные активисты уже готовятся к крупным акциям протеста против этих учений. В заявлениях на этот счет отмечается, что целью НАТО является не столько защита европейских стран от России, сколько втягивание России в войну.
Известно, что любые крупные военные учения в то же время являются большой провокацией — НАТО словно ищет причину для вовлечения России в большую войну, подчеркивает Evrensel.
Так много военных транспортов на немецких дорогах не было давно, пишет с места событий германская газета Süddeutsche Zeitung. С конца января ФРГ постепенно становится центром самого большого перемещения войск США за последние 25 лет.
Американцы в ходе учений «Защитник Европы» отрабатывают переброску целой дивизии в Восточную Европу, которая усилила бы тамошний контингент.
Для армии США, но также и для бундесвера эти маневры могут стать проверкой того, сработает ли логистика при таких крупных учениях. В разгар маневров в конце февраля в ночное время по дорогам будут перемещаться множество армейских колонн длиной от одного до полутора километров, состоящие приблизительно из 20 транспортных средств.
Бундесвер должен взять на себе управление движением и его обеспечение. Он исходит из возможности возникновения транспортных заторов, но будет стараться учитывать потребности населения. Железная дорогая должна будет интегрировать транспортировку танков в график движения гражданских грузовых поездов. Большая нагрузка ляжет на морские порты, например, на Бремерхафен.
Заместитель командующего американской армии в Европе генерал-майор Эндрю М. Ролинг, заявил на пресс-конференции, что речь идет о переброске больших воинских контингентов на большие расстояния, чтобы те смогли отреагировать в случае опасности. «Мы не делали такого 25 лет», отметил он. До конца 80-х годов такие переброски с территории США отрабатывались регулярно, и в них участвовало до 125 тысяч военнослужащих.
Немецкие политики левой ориентации уже критикуют маневры, отмечает издание. Александр Ной, политик, специализирующийся на вопросах обороны, видит в них очередную «ступень эскалации, проводимой США в отношении к России». По его словам, большинство немцев хочет с Россией «мира и разрядки, а не бряцания оружием».
В этой связи сербская газета "Политика" отмечает, что размещение «надолго» очередной порции американских войск в Европе у границ с Россией, судя по всему, и является целью предстоящих маневров. Трудно поверить, что Москва не ответит симметрично на заявленные планы НАТО. А это означает непрерывную милитаризацию обширных территорий, указывает издание.
Как представляется, прежде всего, американские «учения» направлены на то, чтобы навести порядок среди европейских членов западного военного союза, которые проявляют все меньше энтузиазма и не спешат, рискуя собственными интересами, выделять ежегодно два процента ВВП в карман американских производителей оружия.
Кроме того, в последнее время Россия доказала, что выходит на передовые позиции в области разработок самых современных систем вооружений, прежде всего ракетных. А это может подтолкнуть некоторых членов НАТО последовать примеру Турции и обратиться для оснащения собственных армий к российским производителям, и это еще больше сократило бы доход американцев.
Россия обязательно отреагирует на учения НАТО Defender Europe — 2020, в рамках которых в Европу будут переброшены тысячи единиц боевой техники армии США и более 20 тысяч американских военнослужащих, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
«В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков», — сказал Лавров.
Также Лавров указал на тот факт, что формально предстоящие учения объявлены как американские. «Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной», — высказал предположение министр.
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что круги, которые инициируют проведение таких неоправданных учений в Европе, «хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности».
«Но немаловажный аспект — все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского», — добавил дипломат.
Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru