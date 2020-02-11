На европейском континенте стартуют манёвры Europe Defender 2020 («Защитник Европы – 2020») — одни из крупнейших военных учений США и НАТО за последнее время. В ходе учений отрабатывается провокационный сценарий «защиты Европы в случае нападения России», что вызывает серьезную озабоченность Москвы

Как пишет турецкая газета Evrensel, всего в учениях принимают участие 16 стран-членов НАТО, в частности США, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Польша, а также Финляндия и Грузия. Турция, отмечает издание, в этих военных игрищах не участвует.

Переброска боевых и вспомогательных подразделений будет осуществляться с февраля по апрель. Большая часть различных учений состоится в период с апреля по май 2020 г. В целом маневры Defender Europe 2020 пройдут с февраля по август 2020 г.

В учениях будет задействовано почти 40 тысяч военнослужащих, в том числе 25 тысяч американских военных, и 33 тысячи единиц военной техники.

На обширной территории от Германии до границ России, в центрах европейских городов стали появляться танки. На улицах Европы состоится репетиция «большой войны». В то время как на западе силы сосредотачиваются по оси Эстония — Болгария, часть войск будет переброшена в Грузию. И Россия, таким образом, будет взята в клещи с запада и юга, подчеркивает турецкое издание.

Грядущий Defender уже сравнивают с серией знаменитых натовских учений Reforger, которые проводились почти ежегодно с 1969 по 1993 гг. В ходе Reforger американские вооруженные силы отрабатывали ключевой для противостояния с СССР момент — оперативную переброску армейских подразделений из США в Германию.

На пике они достигли огромных масштабов: так, в 1988 году в Reforger приняло участие 125 тысяч человек, в том числе 103 тысячи американцев, 30 тысяч транспортных средств, включая 7 тысяч гусеничных, а общая площадь маневров только в ФРГ составила 16 тысяч акров. Дмитрий Выдрин: Украина не вступила в НАТО из-за жадности © пресс-служба президента Украины

Для сравнения, в учениях Trident Juncture, состоявшихся в 2018 году в Норвегии при участии 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии, было задействовано около 50 тысяч военнослужащих.

Кроме того, с 2011 года такие члены НАТО, как Польша и страны Балтии, при участии США регулярно проводят учения Saber Strike. Опять же в Польше один раз в два года проводятся учения под названием Anakonda, в которых участвуют все страны-члены НАТО. В ходе этих учений отрабатывается сценарий захвата Калининграда и столицы Белоруссии — Минска.

Особую роль в «Защитнике Европы-2020» предстоит сыграть Польше. «Данные учения будут иметь не только символический характер, — заявила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. — В случае кризиса НАТО должно иметь возможность отреагировать как можно быстрее. А учения «Защитник Европы-2020» просто невозможно было бы организовать без Польши».

Evrensel отмечает, что антивоенные активисты уже готовятся к крупным акциям протеста против этих учений. В заявлениях на этот счет отмечается, что целью НАТО является не столько защита европейских стран от России, сколько втягивание России в войну.

Известно, что любые крупные военные учения в то же время являются большой провокацией — НАТО словно ищет причину для вовлечения России в большую войну, подчеркивает Evrensel.

Так много военных транспортов на немецких дорогах не было давно, пишет с места событий германская газета Süddeutsche Zeitung. С конца января ФРГ постепенно становится центром самого большого перемещения войск США за последние 25 лет. Соломон Манн: Франция собирается заменить собой НАТО и США в Европе © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Американцы в ходе учений «Защитник Европы» отрабатывают переброску целой дивизии в Восточную Европу, которая усилила бы тамошний контингент.

Для армии США, но также и для бундесвера эти маневры могут стать проверкой того, сработает ли логистика при таких крупных учениях. В разгар маневров в конце февраля в ночное время по дорогам будут перемещаться множество армейских колонн длиной от одного до полутора километров, состоящие приблизительно из 20 транспортных средств.

Бундесвер должен взять на себе управление движением и его обеспечение. Он исходит из возможности возникновения транспортных заторов, но будет стараться учитывать потребности населения. Железная дорогая должна будет интегрировать транспортировку танков в график движения гражданских грузовых поездов. Большая нагрузка ляжет на морские порты, например, на Бремерхафен.

Заместитель командующего американской армии в Европе генерал-майор Эндрю М. Ролинг, заявил на пресс-конференции, что речь идет о переброске больших воинских контингентов на большие расстояния, чтобы те смогли отреагировать в случае опасности. «Мы не делали такого 25 лет», отметил он. До конца 80-х годов такие переброски с территории США отрабатывались регулярно, и в них участвовало до 125 тысяч военнослужащих.

Немецкие политики левой ориентации уже критикуют маневры, отмечает издание. Александр Ной, политик, специализирующийся на вопросах обороны, видит в них очередную «ступень эскалации, проводимой США в отношении к России». По его словам, большинство немцев хочет с Россией «мира и разрядки, а не бряцания оружием».

В этой связи сербская газета "Политика" отмечает, что размещение «надолго» очередной порции американских войск в Европе у границ с Россией, судя по всему, и является целью предстоящих маневров. Трудно поверить, что Москва не ответит симметрично на заявленные планы НАТО. А это означает непрерывную милитаризацию обширных территорий, указывает издание. Сербия не будет вступать в НАТО - президент Вучич © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Как представляется, прежде всего, американские «учения» направлены на то, чтобы навести порядок среди европейских членов западного военного союза, которые проявляют все меньше энтузиазма и не спешат, рискуя собственными интересами, выделять ежегодно два процента ВВП в карман американских производителей оружия.

Кроме того, в последнее время Россия доказала, что выходит на передовые позиции в области разработок самых современных систем вооружений, прежде всего ракетных. А это может подтолкнуть некоторых членов НАТО последовать примеру Турции и обратиться для оснащения собственных армий к российским производителям, и это еще больше сократило бы доход американцев.

Россия обязательно отреагирует на учения НАТО Defender Europe — 2020, в рамках которых в Европу будут переброшены тысячи единиц боевой техники армии США и более 20 тысяч американских военнослужащих, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков», — сказал Лавров.

Также Лавров указал на тот факт, что формально предстоящие учения объявлены как американские. «Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной», — высказал предположение министр. Украина-НАТО: стратегия «альпийского нищенства» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что круги, которые инициируют проведение таких неоправданных учений в Европе, «хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности».

«Но немаловажный аспект — все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского», — добавил дипломат.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru