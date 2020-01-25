«Утром просыпаешься — кого-то убило». В таких поселках, как Зайцево, люди живут только благодаря случаю

Журналисты Новостного агенства «Харьков» рассказали о жизни и смерти в героическом поселке Зайцево - маленьком Сталинграде донбасской войны

Несмотря на продолжающуюся шестой год войну, в мире, в частности на Западе, мало кто знает, что действительно происходит в Донбассе.

Да, они в курсе, что где-то там вроде как «цэевропа», небольшая Украина, борется якобы с террористами, а вот то, что на самом деле это гражданская война, в которой за свой дом, за свободу своей земли борются дончане, граждане (ну, вроде как) той же страны, нагло умалчивается.

Иностранные журналисты без сомнений и проверок берут за основу сюжетов фейковые новости «патриотов», переводят на свой язык — и картинка о войне готова. А уж правдивая она или нет, никто не заморачивается.

Донецк: Не сметь стрелять в нашего мамонта! Фоторепортаж © Павел Нырков

Западные журналисты не любят ездить в ЛДНР

Ни для кого не секрет, как снимают украинские СМИ репортажи в Донбассе: журналисты приезжают на передовую, бойцы ВСУ занимают удобные позиции и начинают обстрел своих же населенных пунктов — вышедший сюжет будет называться «Сепаратисты обстреляли Авдеевку из тяжелого вооружения». О таких «съемках» неоднократно рассказывали местные жители подконтрольных Киеву территорий.

Западные журналисты и вовсе не любят ездить в республики. Как рассказывает один из авторов издания «Аналитическая служба Донбасса», на это есть веские причины. Разговоры о европейской либо американской «свободе слова» в отношении конфликта в Донбассе не стоят и ломаного евроцента. Если у журналиста возникает желание показать реальность, а не жовто-блакитный симулякр, чаще всего этим все и ограничивается. Итог известен заранее: в лучшем случае материал отправится в стол, в худшем — у автора будут серьезные проблемы, вплоть до запрета на профессию.

Моя мама могла бы быть украинкой © РИА Новости, Яков Давидзон | Перейти в фотобанк



Жители республик даже шутят, что по поведению «миссионеров» можно определить, будет ли обстрел: если машина наблюдателей спешно покидает поселок — скоро начнут стрелять.

Донбасс: жизнь на линии фронта

Честные репортажи, снятые в Донбассе западными журналистами, можно реально пересчитать по пальцам. Тем не менее они есть, а ввиду своей редкости каждый такой случай становится событием. Так, в ноябре прошлого года народные республики посетила группа журналистов CBC — одной из крупнейших канадских телерадиокомпаний. Журналисты побывали в многострадальном Зайцево, одном из самых страшных мест в Донбассе.

После этого вышли два их материала: первый — четырехминутный видеосюжет, показанный по телевидению, а затем размещенный в YouTube. Второй — статья на французском языке под названием «Донбасс: жизнь на линии фронта», в которой личные впечатления и свидетельства очевидцев пересекаются со штампованными комментариями в духе Запада.

В статье нашлось место и украинской армии, которую «сепаратисты остановили при поддержке Кремля», и малайзийскому «Боингу», который «был сбит российской ракетой, выпущенной с территории под их контролем». Но все прекрасно понимают, что без этого просто не обойтись, материал, полностью основанный на реальных впечатлениях. подкрепленный правдой, на Западе выйти не может. Так это и следует воспринимать: не как позицию автора, а как своеобразный дресс-код, который необходимо соблюдать.

Половину своей жизни Маша провела под бомбами

Для нас главное то, что западные журналисты смогли показать настоящую жизнь людей под бомбежками: испуганных детей, измученных войной стариков, некоторые из которых пережили еще ВОВ, разрушенные дома и местную школу. Вот, о чем говорится в материалах западных журналистов:

«В свои 11 лет половину жизни Маша провела под бомбами. Она живет в окрестностях Горловки, в нескольких километрах от линии фронта. Крыша дома, где девочка живет со своей матерью и бабушкой, пронизана осколками». Омбудсмен ДНР Морозова: Практически все, кто был освобожден, в украинских тюрьмах подвергались пыткам © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Когда Светлану спрашивают, возможно ли возвращение Донбасса на Украину, ее ответ категоричен: «После такого насилия это невозможно. Зеленский не мой президент, а Украина уже не та, какой была раньше. Да и разбитый Донбасс ей не нужен».

Выселить людей из поселка у ВСУ не получится

Новостное агентство «Харьков» решило поинтересоваться у главы зайцевской поселковой администрации Ирины Дикун, какая сегодня обстановка в населенном пункте и как часто к ним приезжают западные СМИ. По словам главы поселка, уже шестой год Зайцево подвергается ежедневным обстрелам украинских силовиков:

«Обстреливают жилой массив. За такой длительный период украинские военные прекрасно выучили, где стоят военнослужащие ДНР, но снаряды все равно летят туда, где проживают люди. Война идет против простых людей. Интенсивность обстрелов не уменьшается. Ежедневно разрушаются дома, каждую ночь дети и старики проводят в подвалах. За тот период, пока идет война, у нас погибло очень много людей».

Однако, как отметила Ирина, выгнать людей из поселка у ВСУ не получится: «Жители Зайцево не хотят покидать свой дом, свою Родину. Те, кто могли уехать, сделали это, а здесь остались те, кому просто некуда выехать. У многих полностью разрушено жилье. В таких случаях мы пытаемся найти людям дома, которые оставили хозяева».

Западные СМИ, отметила Дикун, в Зайцево почти никогда не приезжают, ограничиваясь той информацией, которую выдают украинские источники. Но даже если кто-то из них и захочет рассказать правду, ему просто не дадут этого сделать: «Им не дают там распространять информацию. Но все же были за эти шесть лет блогеры и частные журналисты, которые действительно интересовались правдой. Но в целом на Западе говорят, мол бедная Украина, а не мы».

«Там, на Западе, не понимают нашей трагедии. У нас поселок разделен на две части. Была одна большая семья, которую разделили на две части: братья, сваты, родители, дети, кто-то живет на той стороне, а кто-то — на этой. Мы друг с другом, конечно, общаемся. Так вот на той стороне разрушений нет, а у нас почему-то каждый день — то тот дом, то тот. И становится понятно, кто по кому стреляет», — рассказала Ирина. Манчук: Под звуки усилившихся обстрелов Донбасса Киев говорит о соборности Украины © А. Манчук

По ее словам, украинские СМИ очень часто врут, рассказывая, что обстрелы производятся со стороны ДНР, но люди все прекрасно видят: «Обстрел может начаться даже днем, украинская сторона начинает бомбить, а наши не отвечают, так как соблюдают Минские соглашения. Людей, конечно, возмущает, что наши военные не могут ответить и их защитить!»

Зайцево — живой щит

Новостное агентство «Харьков» связалось с главой батальона «Ангел», добровольцем Алексеем Смирновым. Алексей практически ежедневно ездит в прифронтовые поселки, а его ребята каждый день спасают жизни на передовой, поэтому они не на словах знают, какая сегодня обстановка в Зайцево:

«Буквально два дня назад произошел один случай. Девушка очень мечтала о ребенке, но у нее был порок сердца, ее предупреждали, что очень маленький процент вероятности выжить при родах. Но девушка решила рожать. Она умерла, ребенок остался. Он будет жить с бабушкой, но у них нечего есть, нечего надеть, нет денег.

Зайцево находится в такой же ситуации, в какой находилась эта девушка с пороком сердца. Люди живут фактически с пороком сердца, зная, что в любой момент оно может остановиться. Зайцево — это живой щит, люди там понимают, что в любой момент какому-нибудь вояке ВСУ захочется пострелять и он может кого-то убить или ранить».

По словам Смирнова, за все время войны там было убито более 90 человек. Одной из первых жертв стала 15-летняя девочка, которая побежала под обстрелом спасать собаку и погибла. Ситуацию, которая сложилась в поселке, отметил глава батальона «Ангел», трудно назвать даже гуманитарной катастрофой — люди там живут, зная, что каждый день могут умереть:

«В таких поселках, как Зайцево, Коминтерново, люди живут только благодаря случаю. Утром просыпаешься — кого-то убило, кого-то ранило, у соседей дом сгорел. А вы представляете, как здесь живут дети? 8-летний мальчик из Зайцево поседел после того, как ВСУ обстреляли Славянск из «Градов», он как раз там был в тот момент. Знаете, есть такое произведение Камю «Чума»: город заблокировали, все сначала пытались сбежать, но потом смирились, так как поняли, что бежать не получится — завтра умрет твой сосед, потом твой брат, а потом их просто сожгут и будут жить дальше. Вот это сегодня происходит в Зайцево».

К сожалению, отметил Смирнов, к статистике по убийствам и раненым в Донбассе в мире многие относятся как к обыденным вещам. Отчитываются, будто все это норма: произошел обстрел, погибло столько-то человек, ранено столько-то… Нормой остается и то, что каждый день погибают защитники Донбасса, только, по мнению Смирнова, все забывают, что военные — это бывшие гражданские, которые встали на защиту своей Родины.

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