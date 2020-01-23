На Украине и за ее пределами все знают, ну или по крайней мере слышали, что фигура Владимира Зеленского и его партия появилась на политической арене страны при активном участии олигарха Игоря Коломойского

Шоу Зеленского «Вечерний квартал» выходило на телеканале Коломойского «1+1», прогремевший в русскоязычном мире сериал «Слуга народа» также увидел свет на «плюсах» (так в народе называют этот телеканал. — Ред.). Об этом пишет в российском журнале «Огонёк» украинский журналист и известный одесский блогер Юрий Ткачев.

Однако реальный политический проект «Слуга народа» — это не собственная игрушка в руках циничного олигарха. Реально эта партия, считает политолог, состоит из нескольких групп влияния, и все они имеют своих представителей во властных структурах.

Так называемая группа Коломойского — одна из команд в составе большой неформальной коалиции. Под ним «ходят» порядка 30-50 депутатов, среди которых самыми заметными являются известные на Украине блогеры Максим Бужанский и Александр Дубинский (выходец с «плюсов»), телевизионная журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, а также гендиректор «1+1» и один из кандидатов в мэры Киева Александр Ткаченко. Перебравшиеся в парламент бывшие акулы пера умело «мочат» противников своего патрона и не без успеха «глаголом жгут» умы, сердца и прочие части тела всем тем, кто готов им внимать.

Естественно, есть группа, члены которой напрямую замкнуты на президента Зеленского и могут претендовать на звание «квартальные». К ней относят комика Юрия Корявченкова — харизматичного Юзика из «Квартала-95», который в свое время сыграл председателя Антикоррупционного бюро в сериале «Слуга народа». Здесь также выделяются бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир, бывший кавээнщик Руслан Стефанчук, а также 14-й по счету председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Арахамия заявил, что «Слуга народа» проголосует за отставку Гончарука – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Именно нынешнему главе украинского парламента принадлежит любопытная цитата: «"Квартал" плотно работал на протяжении многих лет с «плюсами» и сейчас продолжает сотрудничать. Именно это используют наши оппоненты в качестве аргументации… Но если использовать эту же риторику, то «Квартал» имеет давние и разные отношения со всеми крупными каналами, все крупные каналы принадлежат представителям крупного бизнеса». «Квартальные» являются хоть и не самой многочисленной, но достаточно серьёзной группой, пользующейся доверием лично президента.

Но, пожалуй, наиболее влиятельной, хотя и крайне разношерстной, считается неформальное объединение, которое в украинских СМИ, в зависимости от их принадлежности, часто называют «грантоеды», а то и совсем просто — «соросята».

В эту команду вошли выходцы из многочисленных экспертных НКО, которые финансируются из-за рубежа и зачастую связаны со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса или с правительственными организациями США. К ним относят главу Кабинета министров, 35-летнего Алексея Гончарука, министра экономики Милованова, генерального прокурора Рябошапку и многих других. В зону влияния этой группировки входят, в частности, министерства здравоохранения и образования.

Отдельного внимания, по мнению одесского журналиста, заслуживает примыкающая к «соросятам» группа, неофициальным патроном которой является миллиардер Виктор Пинчук, основатель и владелец EastOne — международной инвестиционно-консалтинговой группы, предоставляющей услуги по стратегическому и инвестиционному управлению.

Перед парламентской избирательной кампанией Пинчук создал и сейчас продолжает патронировать партию «Голос», которую возглавил лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. «Голос» находится в умеренной оппозиции к режиму Зеленского, что не мешает основному спонсору, Пинчуку, иметь «долю малую» и в проекте «Слуга народа», отмечает журналист. «Это их правительство и ответственность»: Вакарчук назвал «санта-барбарой» скандал у «слуг народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Под Пинчуком «ходил» нынешний министр культуры Владимир Бородянский, долгое время работавший в пинчуковском медиахолдинге StarLightMedia. Близость между «соросятами» и этой группировкой объясняется давним сотрудничеством при реализации на Украине совместных проектов Пинчука и Сороса, среди которых можно назвать создание инвестиционной группы Dragon Capital. Вообще Пинчука называют одним из самых проамериканских политиков Украины еще со времен «оранжевого» Майдана 2004 года.

Среди «слуг народа», имеющих большинство мест в Раде, выделяются так называемые «таможенники», лидером которых называют Илью Павлюка, якобы одного из главных «решал» в стране. «Павлюк решает вопросы по перемещению грузов через таможенную границу Украины. Кто-то называет это импортом, кто-то — контрабандой в особо крупных масштабах» — так в 2011 году писало издание «Цензор.НЕТ».

По неофициальной информации, данная группа присоединилась к «слугам» перед парламентскими выборами, предложив молодому президенту решение кадровых проблем партии на западе и в центре Украины. А «таможенниками» их называют из-за серьезных контактов в сфере внешнеторговых операций, в основном на западных границах. В этой связи «коломойский» Дубинский не раз намекал на связь Павлюка с «кураторством таможенных потоков и контрабанды». В свою очередь «таможенники» в ответ на инсинуации громко возмущаются и называют себя «антиколомойской командой», подчеркивая, что вообще-то они противостоят одиозному олигарху. Коломойский сбил правительство Украины во главе с Гончаруком — Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

Анализируя внутриполитические расклады на Украине на начало 2020 года, нельзя обойти вниманием фигуру министра внутренних дел Арсена Авакова, который занял свой пост еще при Порошенко и в процессе смены власти не только сохранил, но и укрепил свои позиции.

«Огонёк» подчеркивает, что помимо МВД, через которое Аваков контролирует полицию, Национальную гвардию, Погранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и целый ряд стратегических ведомств, его группировка получила контроль над Министерством инфраструктуры, которое возглавил выходец из МВД Владислав Криклий.

Помимо этих крупных групп, внутри «Слуги народа» существует еще множество более мелких центров влияния, связанных с теми или иными «уважаемыми людьми»: Ринатом Ахметовым, харьковским бизнесменом Виленом Шатворяном, владельцами Одесского аэропорта Борисом Кауфманом и Александром Грановским и многими другими. Эти объединения не проводят собственной политики и предпочитают ситуативно примыкать к тем или иным влиятельным фракциям в обмен на преференции в пользу своих патронов.

Постоянные конфликты, разногласия и борьба за сферы влияния между ними — пожалуй, главный риск для Владимира Зеленского сегодня. Самым крупным конфликтом можно считать противостояние между «грантоедами» и группой Коломойского, начавшееся осенью 2019 года и значительно обострившееся к концу года. В окружении Коломойского явно недовольны тем, что его влияние на Украине оказалось куда меньшим, чем могло быть, с учетом изначальной роли днепропетровского олигарха в становлении проекта «Слуга народа». В частности, топ-спикеры группы, Дубинский и Бужанский, изо всех сил торпедируют позиции генпрокурора Рябошапки, премьера Гончарука и других «птенцов гнезда Соросова» в украинской власти. Гончарук рассказал, что ждет инвесторов на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

«Аваковские» ситуативно близки к «коломойским», однако говорить о тесном союзе здесь нельзя — Аваков всегда и везде прежде всего блюдет свои собственные интересы, считает Ткачев.

Именно поэтому до конца 2019 года не удалось окончательно принять законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Считается, что против проекта выступают, в частности, люди Коломойского — не столько потому, что они такие уж принципиальные, сколько из-за того, что они хотят обменять голоса за реформу на поддержку возврата своему олигарху Приватбанка, которого он лишился еще при Порошенко. Против этого сильно возражают МВФ и, естественно, «грантоеды». Поэтому «коломойские» резко критикуют власть за пресмыкательство перед западными кредиторами.

Однако какими бы жаркими ни были конфликты внутри фракции «Слуга народа», их участники отдают себе отчет, что плывут в одной лодке. Окончательное поражение одной из групп может привести к выходу ее (и, возможно, ее союзников) из фракции, что, в свою очередь, приведет к однозначному крушению «монобольшинства» в Верховной Раде. Это породит жесточайший политический кризис и почти наверняка приведет к досрочным выборам, на которых «слуги» уже не смогут достичь такого ошеломляющего результата, как на выборах в 2020 году. Понимание этого, судя по всему, заставляет наиболее трезвые головы воздерживаться от резких шагов.

Но общественно-политическая и экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться по мере приближения следующего значимого события — местных выборов осенью 2020 года. Уже начались дискуссии по поводу того, кто будет выдвигаться от фракции на посты мэров региональных столиц. На кону вопрос распределения властных и финансовых ресурсов, так что градус этой дискуссии будет только повышаться. Аваков и дальше будет усиливать позиции. Ничего хорошего в этом нет – эксперт © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

За Одессу, например, уже идет яростная борьба различных групп влияния и кланов. Бывший губернатор области Михаил Саакашвили осел в Одессе и развернул активную деятельность. У Коломойского — свои интересы, Аваков тоже в стороне не остается.

А Зеленский даже предложил побороться за пост мэра Одессы своему приятелю, ведущему передачи «Что? Где? Когда?», организатору чемпионата мира по скоростному поеданию вареников: «Мэр Одессы… Мне очень нравится Андросов, но он совсем не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он — лицо Одессы. Кстати, Андросов, может, подумаешь все-таки?»

Не менее сложно, по всей видимости, будет проходить процесс распределения избирательных округов на выборах в местные советы. И совсем не исключено, что на этом этапе непримиримые друзья, собравшиеся в «Слуге народа», удержать контроль над ситуацией уже не смогут. И тогда на горизонте замаячит призрак парламентского кризиса, а за ним, кто знает, — и внеочередных выборов главы государства.

Это ведь телесериала «Слуга народа» хватило на целых три сезона. А тут реальная жизнь, которая всегда сложнее самого лихо закрученного телевизионного сюжета, завершает «Огонёк».

Материал подготовлен на основе текста журнала «Огонёк»