Власти Китая и США на минувшей неделе подписали частичное торговое соглашение, которое имеет знаковый характер и означает восстановление баланса экономических отношений, которые в свое время стоили Соединенным Штатам миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест. Об этом в качестве примера для Европы в Давосе 21 января говорил Трамп

В этой связи влиятельное американское издание The Washington Post подчеркивает, что 86-страничное соглашение, заключенное после затянувшегося противостояния двумя странами, обязывает Китай в течение следующих двух лет закупить американской продукции дополнительно на сумму 200 млрд долларов.

В рамках нового механизма обе стороны договорились урегулировать любые споры путем прямых консультаций, которые будут поддерживаться угрозой введения новых импортных тарифов.

На церемонии подписания президент Дональд Трамп пожаловался вице-премьеру Китая Лю Хэ и другим высокопоставленным китайским чиновникам, что Китай в течение многих лет пользовался преимуществами в торговле с Соединенными Штатами.

Наблюдатели отмечают, что китайская сделка Трампа является наиболее конкретным выражением его энтузиазма в отношении «управляемой торговли», которая опирается на правительственные распоряжения. Этот подход является искажением святого американского принципа торговли «рынок превыше всего», подчеркивают они.

В материале The Washington Post отражается общее скептическое отношение США в отношении способности Китая выполнить амбициозные задачи по резкому увеличению покупок американских товаров, а также перспектив разрешения споров о соблюдении обязательств Китая по защите американской интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий. Китай хотел бы не высовываться, но он уже стал слишком силен — Лукьянов © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Специалисты подчеркивают, что большие сомнения вызывают обещания Пекина воздерживаться от использования девальвации валюты в качестве торгового оружия. «Соглашение будет работать, если Китай захочет, чтобы оно работало», — заявил журналистам один из них.

Соглашение, которое не требует одобрения конгресса, также оставляет без внимания основные опасения США по поводу влияния китайских промышленных субсидий на мировые рынки.

Ожидается, что эти вопросы будут решены на втором этапе переговоров, который начнется через несколько недель.

Соглашение замедлило, но не прекратило эрозию американо-китайских отношений. Администрация Трампа разрабатывает новые правила экспортного контроля, направленные на ограничение потоков сложных технологий в Китай. Американские чиновники пристально изучают потенциальные китайские инвестиции в США и деятельность китайских студентов и ученых.

В первый год действия сделки Китай согласился дополнительно закупить у США товаров и услуг на 76,7 млрд долларов. Это представляет 41-процентный скачок по сравнению с 187,5 млрд долларов, потраченными на американский экспорт в 2017 году, по данным офиса торгового представителя США.

Китайцы согласились на долларовые целевые показатели для услуг, сельскохозяйственных товаров, энергетических продуктов и промышленных товаров. Новые продажи только у американских фермеров увеличатся до 40 млрд долларов в первый год, по сравнению с 24 миллиардами двумя годами ранее. «Сила Сибири» и бессилие Украины. Западные СМИ о запуске газопровода из России в Китай © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

В преддверии грядущих президентских выборов в США это означает консолидацию и расширение избирательной базы Трампа. И именно поэтому большинство материалов в американских СМИ, которые посвящены подписанию этого соглашения, носят скептический и язвительный характер. Всем известно, как нынешний президент США и ведущие либеральные СМИ страны «любят» друг друга.

Китайские газеты, которые написали об этом событии, избрали более спокойный и взвешенный тон публикаций. Так поступила, в частности, «Жэньминь жибао», самая влиятельная газета страны и официальное печатное издание ЦК Компартии Китая. Подбор тем на ее страницах позволяет судить о приоритетах и интересах Пекина, а в редакционных статьях излагаются взгляды и решения Компартии по тем или иным вопросам. В материале под заголовком «Китай и США сделали первый шаг к решению торгового конфликта» указывается, что договор соответствует общим интересам двух стран и выгоден для мира и процветания на планете.

Стороны должны принять действия по управлению разногласиями для прекращения торговой войны. Китай и США отличаются друг от друга историческими и культурными традициями, социальным строем, путем и этапами развития. Глубокое осмысление сотрудничества являются единственным правильным выбором для стран, которым следует стремиться к единению при сохранении различий и взаимовыгодному сотрудничеству. Китай ввел санкции против США и их организаций из-за ситуации в Гонконге © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В процессе сложных переговоров китайская сторона постоянно сохраняет рациональность и спокойствие, указывает газета. Исходя из общих интересов и мирового торгового порядка, КНР придерживается принципа диалога и консультаций для решения существующих проблем, на базе максимальной терпимости и искренности отвечает на вопросы американской стороны, стремится уладить разногласия, сохраняя отдельные расхождения и находя общие точки, преодолевает трудности, выдвигает проекты практических решений.

Первая фаза китайско-американского торгового соглашения затрагивает вопросы, которые представляют общий интерес. Это соглашение взаимной выгоды и обоюдного выигрыша основано на равноправии и взаимоуважении. Факт достижения соглашения свидетельствует о том, что взаимная выгода является основным направлением, в котором необходимо двигаться КНР и США в торгово-экономическом сотрудничестве, подчеркивает «Жэньминь жибао».

Анализируя итоги очередного раунда переговоров между Пекином и Вашингтоном, американская газета The New York Times отмечает, что новое торговое соглашение отчасти призвано решить одну из острейших проблем двусторонних отношений: китайские ухищрения по добыче технологий у западных компаний.

Администрация Трампа давно винит Китай в краже западных коммерческих секретов. Два года назад эти обвинения стали юридическим поводом к торговой войне. Переговоры между двумя сторонами быстро охватят и другие темы, но по изначальному договору Китай обязуется прекратить действия, которые давно вызывают нарекания западных компаний.

Опасения возникли не на пустом месте. Китай неоднократно доказывал, что ему по силам добывать у американских компаний ноу-хау и благодаря государственным субсидиям создавать собственную конкурентоспособную продукцию. Компании опасаются, что Китай сможет проделывать то же самое и в других отраслях, например, при разработке программного обеспечения и микросхем. Украина: глобальный контекст. РФ и Китай против западной гегемонии

То, что он заставляет иностранные компании «сдавать» технологии, Китай отрицает. Они, мол, делают это добровольно, чтобы получить доступ к китайскому рынку, обширному и постоянно растущему. Власти США давно обвиняют компании КНР в хакерских атаках и других видах воровства коммерческих тайн. При этом американцы полагают, что китайцы добывают ценные технологии еще более изощренным способом.

Иногда Китай требует, чтобы иностранные компании создавали совместные предприятия с местными фирмами, в частности, это касается автомобильной промышленности. Иногда от них требуют, чтобы на месте производился определенный процент от общей стоимости продукта, — например, так раньше было с ветряными турбинами и солнечными батареями.

Технологические гиганты Apple и Amazon запустили с местными партнерами совместные предприятия для обработки данных в Китае в соответствии с законами о внутренней безопасности. Обвинять китайских партнеров в краже компании не спешат, опасаясь расплаты. Представляющие их бизнес-группы говорят, что китайцы пользуются деловыми связями, заставляя иностранных партнеров раскрывать секреты. Еще они говорят, что на них давят чиновники, чтобы те предоставили доступ к ключевым технологиям для получения сертификата безопасности их продуктов для китайских потребителей.

Среди областей, где Китай пользовался этими приемами и создал отечественные аналоги, иностранные бизнес-группы называют возобновляемую энергию.

Покуда Пекин в 2005 году не постановил, что не менее 70% каждой ветряной турбины должно производиться в Китае, лидером китайского рынка была испанская компания Gamesa. Компания обучила производству более 500 местных поставщиков и построила завод по сборке в городе Тяньцзине. Другие иностранные производители ветряков сделали то же самое.

Администрация Барака Обамы поставила эту политику под сомнение, сочтя ее нарушением правил Всемирной торговой организации, и Китай ее отменил, но к тому времени было уже поздно. Китайские предприятия уже развернули сборку турбин через тех же поставщиков. Сейчас Китай стал крупнейшим в мире рынком ветряных турбин, причем большинство из них производятся внутри страны.

Представители администрации Трампа опасаются, что то же самое произойдет в автомобильной промышленности. Вскоре после того, как Китай распахнул двери для иностранных автомобильных концернов, китайцы провели среди мировых лидеров тендер за право доступа к рынку. Каждое предложение передачи технологий совместному предприятию с компанией-партнером скрупулезно анализировалось. Китай купил украинский моторный завод. Подробности и подводные камни этой сделки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

General motors победила Ford и Toyota, согласившись построить в Шанхае современный завод с четырьмя дюжинами роботов для сборки новейших «бьюиков». Немецкий Volkswagen пришел в Китай раньше, и его руководство пришло в ярость, потому что под нажимом конкурентов им пришлось модернизировать и свои технологии тоже.

Сегодня Китай — крупнейший автомобильный рынок мира. Однако за исключением считанных моделей класса «люкс», практически все продаваемые автомобили сделаны в Китае. Свою роль сыграли высокие китайские пошлины на импортные машины и запчасти к ним, а также желание иностранных компаний избежать затрат при транспортировке авто с удаленных производственных площадок.

Сейчас в рамках торгового перемирия китайские чиновники согласились не заставлять компании передавать технологии как обязательное условие ведения бизнеса.

Вопрос в том, будет ли Китай свои обязательства выполнять. В прошлом месяце китайские официальные лица опубликовали правила, где реализовано многое из того, что они обещали. Однако, как утверждают юристы, в новых правилах имеются лазейки. Так, правила предоставляют китайским надзорным органам широкую свободу действий при наличии «особых обстоятельств», «государственных интересов» и других нечетких формулировок. Китай ждет Зеленского с официальным визитом © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Подписанный в среду торговый пакт предусматривает консультации в течение 90 дней, если США сочтут, что Пекин своих обязательств не выполняет. Сможет ли администрация Трампа добиться его полного соблюдения — неясно. В более широком контексте документ не затрагивает субсидирование Китаем новых отраслей промышленности, таких как полупроводники, коммерческая авиация, электромобили и другие технологии будущего, с тревогой завершает The New York Times.

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