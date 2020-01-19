В 30-е годы руководители Польши и ведущие политики Европы хотели договориться с нацистами о коалиции против СССР, так как считали, что приоритет для Гитлера - борьба с коммунизмом

Европейские и американские СМИ внимательно следят и увлеченно комментируют российско-польский конфликт, возникшей на почве причин и времени начала Второй мировой войны. Для поляков крайне важно, чтобы в мире продолжали считать: война началась с нападения Германии на Польшу и дальнейшего советского вторжения, отмечает чешское издание Reflex в тексте под заголовком «Подъем польского национализма очень опасен».

Издание весьма скептически относится к аргументации поляков, которые явно пытаются стать «самыми несчастными» по итогам той войны, которые хотят претендовать на вполне материальную компенсацию. При этом журналист, как и практически все его западные коллеги, старательно «забывают» роль СССР в освобождении Польши и разгроме гитлеровской Германии.

Поводом для словесной перепалки между польскими и российскими властями стали события ХХ века, однако истинные причины уходят корнями в далекое прошлое, считает автор. Но сейчас для польской общественности важно, чтобы все помнили, что самая кровопролитная в истории война началась с нападения Германии на Польшу. Иначе придется признать, что задолго до нападения Германии Польша оккупировала территорию Чехословакии. А часть польской политической элиты вела активные переговоры с нацистами. Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович | Перейти в фотобанк

В 30-е годы политики в Варшаве и в Европе не принимали всерьез нацистские пропагандистские лозунги и верили, что приоритетом для Берлина является борьба с коммунизмом. Они стремились договориться с гитлеровской Германией о коалиции против СССР.

Польский историк Бартош Борковский создал документальный фильм, повествующий о контактах с нацистами Пилсудского и Бека, представителей прогерманского направления в польской политике. Бывший ближайший соратник Гитлера Отто Вагенер в своих мемуарах утверждает, что в Мюнхен к Гитлеру приезжал посланник из Варшавы. Он передал информацию о де-факто заинтересованности польского диктатора Пилсудского в сотрудничестве с Германией.

Уже мало кто помнит, что после смерти Пилсудского Гитлер устроил ему символические похороны, по размаху намного выходящие за дипломатические рамки. Кроме того, Гитлер неоднократно высоко оценивал польского диктатора. Якобы он как-то сказал, что если бы Пилсудский был жив, войны между Германией и Польшей не случилось бы. После захвата Кракова войсками вермахта Гитлер приказал выставить у могилы польского маршала немецкий почетный караул.

После нападения Польши на Чехословакию, которая после Мюнхенского сговора не могла защитить свою территорию, и была вынуждена уступить, польские оккупационные власти в Моравии, Силезии и части Словакии развязали террор против граждан Чехословакии. Они стремились полностью зачистить захваченные регионы, и в буквальном смысле стереть всякое напоминание о них, утверждает Reflex. Когда началась Вторая мировая война? © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Влиятельное американское издание Bloomberg в этой связи указывает, что 75-я годовщина окончания Второй мировой войны стала единственным предстоящим событием, которое упомянул российский президент Владимир Путин, обращаясь к нации по случаю Нового Года. Очевидно, что Москва внимательно следит, как пытаются изменить доминирующую линию новейшей истории, оборачивая ее против России.

Автор отмечает, что Кремль болезненно реагирует на такие сигналы, потому, что глобальное влияние России основано на результатах Второй мировой войны. Будучи одной из стран, которые победили Гитлера, Советский Союз не только взял под контроль Восточную Европу, но и получил крайне важное кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН.

А что, если попытаться посмотреть на Советский Союз как на союзника Гитлера в самом начале войны, предлагает журналист. Ответ очевиден: если Россия находилась не на правильной стороне истории — значит, не имеет права претендовать на роль мирового арбитра.

А для Путина эта роль важна не меньше, чем российский ядерный щит. Тут он берет пример с США. Возможность авторитетно заявлять о том, что правильно, а что нет — это важный элемент, который делает США мировой сверхдержавой. Премьер Польши потребовал не наказывать за холокост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Российский лидер не раз вспоминал о том, как Польша захватила часть чехословацких земель, когда Франция и Германия договорились в 1938 году в Мюнхене о расчленении этой страны. Во время встречи с российскими генералами президент вспомнил о том, как польский посол в Третьем рейхе сказал Гитлеру, что ему поставят памятник в Варшаве, если он сумеет отправить всех евреев в Африку. «Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — возмущенно заявил Путин.

В журнале «Россия в глобальной политике» есть стенограмма недавних дебатов видных российских историков о том, как Москва могла бы повлиять на нарратив о Второй мировой войне в более выгодном для нее политическом направлении, пишет Bloomberg.

Рецепт российского контрнаступления в области исторической памяти сформулировал историк из МГУ Федор Гайда:

«Главный козел отпущения у нас, получается, Польша. Если нам с евробюрократами нужно найти общего врага, наверное, Польша и будет первым кандидатом. Роль Польши, на мой взгляд, должна быть освещена наиболее выпукло, что сейчас и делается. Наш главный союзник — да, это Израиль».

Логика таких объяснений заключается в следующем. Израиль никогда не согласится с пропагандистскими интерпретациями националистических правительств в Польше и Прибалтике, цель которых — снять вину с местного населения за сотрудничество с нацистами во время Холокоста. На Украине фашизм не только безнаказан, но и умышленно взращивается — Куликов © Facebook Кирилла Куликова

Судя по всему, российское контрнаступление в этой сфере будет развиваться и по новым направлениям. Во время дебатов историков Александр Ломанов из Института мировой экономики и международных отношений предложил теснее работать с Китаем, который, по его словам, должным образом оценит внимание к его роли в борьбе с Японией.

По словам специалиста, Пекин будет с готовностью продвигать идею, что Советы были главной силой, обеспечившей победу в Европе. Китай сохранил позитивные образы «великого Советского Союза» и «могучей Красной Армии», которые внесли решающий вклад в разгром фашизма.

На заявления российского президента польские СМИ отреагировали ожидаемо крайне негативно. Относительно объективный анализ сложившейся ситуации прозвучал в интервью изданию Kultura Liberalna эксперта по международным отношениям Агнешки Брыц, доцента факультета политологии и безопасности Университета Николая Коперника (Торунь, Польша).

В целом отрицательно оценивая политику Москвы, она, тем не менее, была вынуждена признать, что Польша должна сама «проработать сложные моменты собственного прошлого». В отличие от Германии, которая не заметала под ковер тему своей ответственности за развязывание Второй мировой войны и Холокост, поляки не проанализировали проблему антисемитизма в довоенный период и Мюнхенское соглашение 1938 года, считает доцент.

По ее мнению, недавние выступления Путина связаны с предстоящими мероприятиями по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в Израиле. Можно ожидать, что тема антисемитизма, в том числе польского, будет звучать все громче, при этом назначенные на 23 января мероприятия будут посвящены не только годовщине освобождения, но и борьбе с возрождающимся в мире антисемитизмом. Уволенного за антисемитизм консула Украины восстановили в должности © Facebook, Василий Марущинец | Перейти в фотобанк

Журналист Kultura Liberalna, бравший интервью, напомнил, что недавний опрос Антидиффамационной лиги показал, что Польша — одна из самых антисемитских стран.

Данные лиги, а также подбор стран, вызывают у доцента немало вопросов. Опрос проводился в 18 государствах, в основном в Европе, а также в ЮАР, Аргентине и Бразилии. При этом были проигнорированы мусульманские страны и США, где, согласно результатам более серьезных, по ее мнению, исследований, наблюдается беспрецедентный рост антисемитских настроений. Больше всего инцидентов на почве такой ксенофобии происходит сейчас в Германии, считает Агнешка Брыц.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru