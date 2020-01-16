Канцлер ФРГ: проект СП–2 узаконен новыми европейскими правилами, а поэтому мы должны его завершить

Прошедшие в конце минувшей недели в Москве переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь всколыхнули интерес зарубежных СМИ к ситуации, которая сложилась вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

Путин заявил, что Россия самостоятельно закончит строительство, и работы будут завершены до конца 2020 или в первом квартале 2021 года. Австрийская газета Der Standard по этому поводу пишет, что на встрече с прессой Меркель заявила, что проект будет завершен вопреки санкциям США, хотя произойдет «некоторая задержка».

По ее словам, правительство ФРГ считает, что «при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем СП—2 по-прежнему, как и раньше. Я считаю, что этот проект узаконен новыми европейскими правилами, а поэтому мы должны его завершить», подчеркнула она.

Общий благожелательный тон материала, посвященного итогам визита Меркель в Москву, в австрийской газете вполне обоснован. Правительство в Вене с самого начала поддерживало идею строительства СП—2, а один из участников проекта, компания OMV AG, является одной из крупнейших промышленных компаний Австрии, численность сотрудников которой превышает 22 500 человек. «Препятствий нет»: Миллер заявил, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В области разведки и добычи OMV имеет значительные активы в европейских странах, а также является оператором крупного портфеля международных проектов. Компания обладает мощностями по нефтепереработке в объеме 17,8 млн тонн, а также сетью из 3800 АЗС в 10 странах.

В этой связи газета отмечает, что дипломатическое сближение Германии и России значимо еще и потому, что в отношениях между этими двумя странами в последние годы царило охлаждение. После 2014 года Путин и Меркель хотя и поддерживали контакты, но их совместные пресс-конференции, как правило, превращались в напряженный обмен жесткими репликами.

Der Standard подчеркивает, что нынешняя оттепель, помимо прочего, стала следствием политики президента США Дональда Трампа. Выход Трампа из международных соглашений, сокращение участия США как супердержавы в делах Ближнего Востока, а также санкции, которыми США хотят подчинять себе правительства по всему миру, способствуют сближению Германии и России вопреки всем их разногласиям.

В конце минувшего года многие американские СМИ, в частности The Wall Street Journal, с удовлетворением отмечали, что после того как Трамп утвердил санкции против участников этого проекта, компания Allseas, глобальный лидер в укладке подводных трубопроводов, приостановила работу в соответствии с требованиями американского закона.

Ее корабли, Solitaire и Pioneering Spirit, крупнейшие в мире в своем классе, не будут прокладывать трубы, сообщил представитель Allseas. Он добавил, что в момент остановки строительства до завершения прокладки труб оставался всего месяц.

Еще до встречи Путина и Меркель Польша в очередной раз выступила с жесткой критикой проекта балтийского газопровода. «Северный поток — 2» — шаг в неверном направлении», безапелляционно заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью германской газете Die Welt. По его словам, существует «худший вариант развития событий», которого нельзя допустить: «Москва не должна получить возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа». Польша против Путина. Почему сегодня повторяются ошибки 80-летней давности? © gov.pl

В то же время глава польского правительства подчеркнул: он не надеется, что недавние санкции США остановят строительство газопровода. Санкции, вероятно, «задержат проект, но не помешают его завершению», — с печалью в голосе признал Моравецкий. «Нам в Польше, конечно, больше понравилось бы, чтобы строительство СП—2 вообще никогда и не начиналось», — поделился своими несбыточными мечтами польский премьер.

При подготовке материала использовались переводы сайта inosmi.ru