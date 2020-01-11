Лесные пожары для зелёного континента дело привычное, но возникшие в конце прошлого года уже охватили районы, сопоставимые с 1/5 площади Германии, и поставили под угрозу вымирания многие виды животных и млекопитающих

В 2019 году лесные пожары в Австралии начались раньше, чем обычно, сообщает Der Spiegel, — в октябре вместо декабря — и уже унесли жизни не менее 25 человек. Огонь охватил более 7 млн гектаров, что сопоставимо с 1/5 территории Германии. Впервые в истории страны на ликвидацию последствий возгорания пожарные призвали на помощь около 3 тысяч резервистов.

Dramatic footage shows firefighters driving through a bushfire in Australia as their truck is lashed by flames https://t.co/fRUAmLlaWU pic.twitter.com/38u8HoKLRF — CNN (@CNN) 31 декабря 2019 г.

Природа

В первую очередь огонь охватил эвкалипты. С одной стороны, благодаря толстой коре эти деревья и кустарники задерживают распространение пожаров, а «спящие бутоны» (уплотнения на стволе) быстро перерождаются в новые ростки, если старые уничтожены огнём.

«Во время пожара эти деревянные капсулы эвкалипта раскрываются, и содержащиеся там семена падают в пепел, богатый питательными веществами», — пояснила биолог Аиша Таллок из Сиднейского университета.

С другой стороны, чрезмерно высохшие эвкалиптовые листья и содержащиеся в них эфирные масла действуют как катализатор — дерево стремительно вспыхивает полностью.

Намного сильнее от пожаров страдают редкие дождевые леса. В зоне риска оказались уникальные гондванские тропические джунгли, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам эколога Дэвида Боманна, некоторые из находящихся там растений, которые произрастали сотни миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана, не горели более тысячи лет.

На полное восстановление всей экосистемы Австралии, несмотря на то, что местные леса приспособлены к пожарам, потребуется несколько десятилетий.

Фауна

Официальных сведений о количестве погибших в пожаре животных нет. По оценке учёных на основании данных о популяции на пострадавших территориях 13-летней давности, речь идёт о полумиллиарде зверей и млекопитающих, но реальные цифры могут быть гораздо больше.

В природном парке на острове Кенгуру погибли более половины из 50 тысяч коал, островная популяция которых считается особенно ценной, потому это единственный вид, не затронутый опасными инфекционными заболеваниями. Звучат мнения, что пожары могут полностью уничтожить коал. «Не будьте в омані»: Порошенко посоветовал Зеленскому обратить внимание на пожары в Австралии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Олицетворением экстремальных последствий лесных пожаров для флоры и фауны стала фотография, облетевшая весь мир — на ней изображено обгоревшее тело молодого кенгуру, которое повисло на заборе, когда пыталось убежать от пламени, на его мордочке застыла улыбка.

Кроме того, многие виды окажутся под угрозой вымирания из-за уничтожения естественной среды их обитания — более 80% местных млекопитающих и большая часть рептилий, амфибий, пресноводных рыб обитают только на австралийском континенте.

Виной всему изменение климата

2019 год вошёл в историю как самый засушливый за весь период метеонаблюдений. Обстановку осложняют и сильные ветра, которые только увеличивают скорость распространения огня, а пожары настолько мощны, что порождают бури. В результате такое пламя практически невозможно потушить.

Кроме того, из года в год сокращаются перерывы между пожарами на юго-востоке Австралии и количество дождей. Раз в 2-3 года в стране происходит погодная аномалия под названием «Ла-Нинья», которая вызывает проливные дожди и таким образом снижает вероятность лесных пожаров.

Во многих частях Австралии опасность пожаров с 1950-х годов очень выросла, в первую очередь на юге и востоке страны. По Индексу опасности лесных пожаров, который оценивает вероятность пожаров с учётом осадков, влажности воздуха и скорости ветра, сейчас в нескольких регионах Австралии ситуация признана катастрофической. Суперэкологичные подростки. О чем говорила предшественница Греты Тунберг в 1992 году © Кадр из видео

Несмотря на всю сложность ситуации, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не намерен вносить изменения в политический курс, направленный на развитие экономики.

«Мы не будем ориентироваться на неразумные цели в сфере климата и отказываться развития от отечественной промышленности, из-за чего могли бы подвергнуться опасности рабочие места», — написал он в декабре в своей авторской колонке в одной из газет.

В частности в апреле 2019 года правительство одобрило разработку одного из последних нетронутых на континенте месторождений угля, хотя сжигание чёрного топлива в том числе способствует глобальному потеплению.