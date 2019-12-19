СМИ в Европе, прежде всего в Германии, тщательно отслеживают ситуацию вокруг санкций США к компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Очевидно, что вопрос имеет первостепенное значение не только для ФРГ, но и для всей Европы, а бесцеремонные действия заокеанских партнеров могут привести к непредсказуемым последствиям

Санкции США могут оказаться весьма действенными, признает германская газета Die Welt. Под угрозой может оказаться газоснабжение континента, и в итоге европейским странам, возможно, придется возобновить производство угля, забыв об экологии. Возможная блокада российско-германского газопровода «Северный поток — 2» со стороны Вашингтона угрожает выполнению обязательств Германии и всей Европы в сфере экологии и сохранения климата.

Во вторник сенат США проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены санкции против «Северного потока» и военная помощь Украине. Конгресс ввел санкции против владельцев судов-трубоукладчиков, участвующих совместно с энергетическим концерном «Газпром» в строительстве трубопровода. Вероятнее всего, в ближайшем будущем президент США подпишет соответствующий закон.

Речь идет о минимальном вмешательстве с максимальными последствиями: в мире очень мало судов, способных укладывать трубы в открытом море. Два таких корабля — Castoro 10 и Solitair — работают сейчас в территориальных водах Дании. В ближайшее время работы могут быть остановлены.

Санкции США против владельцев судов очень жесткие. У их менеджеров могут быть отозваны американские визы, а также конфисковано личное имущество. В крайнем случае возможна даже блокировка доступа к международному рынку капитала, что для любой компании равносильно смерти. Владельцам вышеупомянутых судов предоставлен 30-дневный срок для того, чтобы свернуть работы над «Северным потоком — 2», но работы могут быть остановлены раньше, выражает опасение издание. Рар: Германия либо ляжет под Америку, либо может ввести против нее контрсанкции за "Северный поток-2" © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Таким образом, строительство готового уже на 90% газопровода может остановиться на неопределенный срок. Маловероятно, что владельцы других кораблей-трубоукладчиков рискнут попасть под американские санкции. Так что Россия может только сама довести строительство второй нитки «Северного потока» до конца.

По словам директора располагающейся в США консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, «Газпром» мог бы задействовать судно «Академик Черский». Однако эксперт признал, что у российских специалистов нет достаточного опыта в этой сфере. Кроме того, это означало бы увеличение расходов, а также проблемы со страхованием газопровода и будущих поставок топлива. Первые поставки по второй ветке «Северного потока» могли бы состояться в марте или апреле следующего года. Однако теперь цель по прямым поставкам газа в Европу в обход Украины будет достигнута не так скоро — пока большая часть топлива направляется именно через ее территорию, признает Die Welt.

Но и этот маршрут находится под угрозой. Транзитный договор между Киевом и Москвой истекает 31 декабря. Украина ставит его продление в зависимость от выполнения Россией решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате ей компенсации в размере 2,56 млрд долларов, но Москва пока отказывается платить.

И через две недели, утром 1 января, транзит через Украину может быть остановлен. «Газпром» не сможет выполнять обязательства по поставкам топлива в западные страны, и те окажутся в ситуации, когда не получат газа ни через «Северный поток», ни через Украину.

Возможно, американская блокада усилит давление на «Газпром», и переговоры по транзиту будут активизированы, и соглашение все-таки будет продлено. Но если Москва проявит упорство, поставки газа станут для европейцев дороже, а сам он подорожает. Потому что альтернативой российскому газу являются топливо из Норвегии или сжиженный природный газ (СПГ) из США. Американского СПГ на самом деле не существует. США не сможет конкурировать с РФ — эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Низкие цены на импортный газ привели к тому, что в последние месяцы Германия и вся Европа значительно сократили производство угля. Но если цены на газ из-за блокады трубопровода и остановки транзита вновь вырастут, им придется возобновить использование угля. Это, в свою очередь, будет означать, что Германии не удастся достичь поставленных целей по сокращению выбросов СО2 в этом году и, вероятно, в более долгосрочной перспективе.

Все это вызвало волну критики в адрес США за блокировку российско-европейского газопровода. «Введение санкций против «Северного потока — 2» — оскорбление европейского суверенитета со стороны Палаты представителей США и неприемлемое вмешательство в самостоятельную энергетическую политику Европы, — сказал председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. — Санкции, направленные непосредственно против европейских компаний и их руководства, серьезно осложнят трансатлантические отношения». По его оценке, блокада трубопровода со стороны США стала бы ударом и по нынешним усилиям ЕС по подписанию транзитного договора между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что вмешательство в европейские дела отвечает интересам США, которые надеются увеличить экспорт своего СПГ в страны Старого Света. «Европа должна решительно противостоять всем попыткам США по продвижению СПГ в Европе», — подчеркнул Хермес.

В этой связи хорватское издание Advance указывает, что в руках у России не так много хороших карт, а точнее всего две: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Правда, козырями в рукаве их не назовешь: оба проекта уязвимы. Если «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» начнут работать, через Украину будет поступать меньше газа, а значит, Киев будет получать меньше денег. В геополитическом смысле это означает, что Вашингтону придется удвоить финансовую помощь Киеву, чтобы там не взяли верх какие-нибудь пророссийские силы. Необязательно благодаря идеологии, а скорее по экономическим причинам.

Россия поставляет Европе газ вот уже более 50 лет, и в один момент этого не изменить. Российский газ выгоднее американского СПГ и доставляется по более безопасным трассам, чем газ из Африки, признает Advance.

Если бы между Европой и Россией существовали здоровые отношения, это сотрудничество было бы выгодным для обеих сторон. Однако их взаимоотношения, прежде всего благодаря усилиям США, становятся все более напряженными. И в области газовых поставок также стоит ожидать рост напряженности по одной ясной причине. По оценкам, в ближайшие 20 лет внутренняя добыча в Европейском Союзе сократится на 50 процентов, но снижения потребления газа в это время не ожидается, подчеркивает издание. Американские и датские СМИ: «Северный поток-2» уже не остановить, но можно притормозить © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Власти в Берлине считают, что прокладка газопровода «Северный поток-2» может быть завершена за 30 дней, и это позволит избежать санкций со стороны США, пишет по этому поводу германский таблоид Bild.

Берлин, по-видимому, видит шансы на то, что трубопровод все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down (закрытия. — Прим. редакции), который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников, пишет газета.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik объяснил, почему немецкие СМИ пишут о 30-дневном периоде. Немецкие СМИ: Чего ждать Европе - «газовую войну» или «Северный поток-2»? © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«В американском законе, который сейчас принимается, на подготовку к санкциям дается некий переходный период… Соответственно, компаниям, которые предоставляют суда-трубоукладчики, дается месяц на то, чтобы они завершили свою деятельность. Я не исключаю, что за это время укладка труб в морской части будет завершена, нитка будет полностью собрана, и газопровод в этом смысле будет завершен. Дальше останется только производить пусконаладочные работы, что санкциями не запрещено», — сказал Юшков.

Складывается парадоксальная ситуация, признает в этой связи влиятельное издание Süddeutsche Zeitung. С одной стороны, немецкое правительство может приостановить строительство проходящего через Балтийское море газопровода, и это будет оправданным шагом. Но в то же время санкции, принятые США в отношении компаний, участвующих в проекте, фальшивы, претенциозны и лицемерны.

Берлин и Москва начали работу над этим проектом много лет назад. В государствах ЕС проект встречает сопротивление, прежде всего на Украине и в Польше, поскольку именно эти страны потеряют доход за транзит газа по «их» газопроводам. «Газпром», «Нафтогаз» и оператор ГТС Украины ведут переговоры в Вене - Новак © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

С другой стороны, трубопровод из России в Германию гарантирует невозможность перекрытия, как это случается с сухопутными газопроводами, даже если к этому приведет ухудшение отношений Москвы и Киева. Второй газопровод через Балтийское море противоречит интересам Украины, но выгоден Германии. А Россия в любом случае в выигрыше.

Именно это не нравится американцам, которых волнует, что Германия станет якобы слишком зависимой от российского газа. Эта формулировка означает не что иное, как то, что в Вашингтоне не собираются позволять русским зарабатывать на газе, в том числе потому, что Америка предпочитает продавать Европе, и в частности Германии, свой собственный СПГ, подчеркивает немецкая газета.

При подготовке текста использовались материалы сайтов inosmi.ru и radiosputnik.ria.ru