https://ukraina.ru/20260918/film-o-khoroshem-russkom-iz-kgb-porval-prokat-v-ssha-ukraintsy--v-yarosti-1083290046.html

Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости

Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости - 18.09.2026 Украина.ру

Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости

Американские зрители с радостью встретили картину, которая показывает, что у простых жителей США и СССР на самом деле много общего.

2026-09-18T08:05

2026-09-18T08:05

2026-09-18T18:41

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Две недели назад, 4 сентября, на стриминговом сервисе Apple TV состоялась премьера необычного по нынешним меркам фильма Mayday – комедийного боевика о дружбе русского и американца в разгар Холодной войны. Картина сразу стала самым просматриваемым контентом платформы: 7,8 миллионов просмотров в США за первые 6 дней. Более того, она возглавила чарты в сотне стран.Действие фильма происходит в 1987 году, когда, как гласит первый титр, "Холодная война идёт 40 лет".Лейтенанту ВМС США Трою Келли (роль которого сыграл Райан Рейнольдс) поручено выполнить секретное задание в тылу врага – во время полёта сделать снимки предположительных мест расположения военных объектов. Но всё идёт не по плану, его самолёт сбивают, и он вынужден катапультироваться. В сознание пилот приходит в деревянной избушке посреди тайги, и в этот момент заходит бородатый мужчина в шапке-ушанке с дровами в руках и говорит на идеальном английском: "О, хорошо, ты не умер! Я привязал тебя к кровати, чтобы ты не дёргался во время операции".Оказывается, это бывший сотрудник КГБ, специализировавшийся на тайных операциях, Николай Устинов (в исполнении Кеннета Браны), мечтающий перебраться в Соединённые Штаты. Вот почему стены его дома украшены вырезками из журналов, постером его любимого фильма "Лучший стрелок" (Top Gun), плакатами астронавта Нила Армстронга, совершившего высадку на Луну, и музыканта Брюса Спрингстина, чью кассету он постоянно слушает."Возможно, это шокирует тебя. Но я очень восхищаюсь твоей страной, вашей демократией, культурой и вашей едой. Я никогда не был в "Макдональдсе", но, думаю, мне понравилось бы", – говорит Устинов, который просит называть его "Ник" – на западный манер.А тем временем по стопам американца, проникшего в СССР, уже следует офицер КГБ Александр Волков – суровый, расчётливый, амбициозный, преданный своему делу представитель советской спецслужбы. На эту роль продюсеры искали актёра с "нечитаемым", монументальным лицом, и выбор пал на поляка Марцина Дороциньского.На помощь Трою приходит Николай. Тут и начинаются их приключения! По пути в самое безопасное место – посольство США в Москве – они управляют пусковой установкой ядерных ракет, угоняют самолёт, на котором приземляются на американский авианосец. Но прежде лейтенант ВМС США выдвигает ультиматум своему начальству, требуя предоставить своему другу из советской глубинки политическое убежище в Соединённых Штатах.В этом фильме, название которого, кстати, на английском означает "сигнал бедствия", а на русском — "Первомай", интересен не только и, возможно, даже не столько сюжет, как заложенный политико-идеологический смысл. И эта линия была выбрана неслучайно, подчёркивали в интервью режиссёры картины."Мы подумали, что тематика холодной войны даёт нам отличную возможность исследовать вопросы, которые остаются крайне актуальными и сегодня, когда мир снова поляризован", — сказал Джон Фрэнсис Дейли.В свою очередь Джонатан Голдштейн признавался, что для него этот проект стал самым политически сложным в карьере. По его словам, они искали способ поднять важные гуманистические идеи: о том, что за завесой пропаганды всегда скрывается человечность врага, но сделать это без лишней нравоучительности, сохранив лёгкий комедийный тон. И, судя по отзывам, им это удалось."Несколько неловко, хотя и не неожиданно, что фильм разворачивается так, будто показывает простому американцу Трою, что иностранцы могут быть такими же искренними, сложными и сознательными, как и он", — отмечает Канадская вещательная корпорация.Авторы фильма очень скрупулёзно отнеслись к воссозданию образа той эпохи: черпали вдохновение в поп-культуре 1980-х, опирались на собственные воспоминания тех лет и не только."Мы провели много исследований, чтобы выяснить, какие технологии могли быть доступны в то время. Спутниковый телефон "Алтай", который герои находят, действительно существовал. Поэтому мы стараемся быть максимально правдивыми и реалистичными в отношении той эпохи", — рассказывал Голдштейн.При этом продюсеры изначально подчёркивали, что это не исторический фильм, а вымышленная киноверсия 1987 года, действия которой происходят в эпоху "перестройки" и гласности.Тем не менее, украинская аудитория возмутилась, как вообще такое возможно. Она критиковала создателей картины в романтизации КГБ – "бывшей репрессивной машиной" — и советского прошлого вообще. Образ бывшего офицера советской спецслужбы как "милого дедушку", любящего американскую культуру, украинские зрители сочли неуместным.Продюсерам Apple TV досталось за совершенно неподходящее время для запуска подобного фильма: на фоне трагических событий сегодняшних дней попытки "развлечь западных зрителей ламповой атмосферой СССР конца 1980-х годов" неуместны.Особое возмущение у украинцев вызвал посыл, что у простых американцев и простых советских граждан на самом деле много общего – мол, таким образом размываются образы "агрессора" и "жертвы".Среди американских пользователей соцсетей нашлись немногие, кто согласился с критикой украинских активистов относительно выбора даты премьеры, но большинство претензий не поняли. Для них Mayday – это развлечение на вечер, фильм без политического подтекста, а образ Устинова полностью вымышленный.Именно то, как раскрылся в роли бывшего КГБшника Кеннет Брана, – один из ключевых моментов, которые зрители хвалят в отзывах на фильм, как и контраст между двумя главными героями. Некоторые испытали добрую ностальгию по 1980-м и благодарны продюсерам за бережное отношение к той эпохе."Если посмотреть глобально, найти на Apple TV картину про хороших русских, а не самозабвенных людей с чубами в вышиванках, — это реально какая-то смена парадигмы. <…> Фильм парадоксальным образом выворачивает наизнанку привычные клише: американское правительство предстаёт циничным и холодным, а русские — глубокими, сильными и порядочными людьми. Тот факт, что подобное кино взлетает на вершину американского проката, наглядно показывает, как меняется оптика массовой культуры", – отмечает собственный корреспондент издания "Коммерсантъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.

https://ukraina.ru/20230728/1048335310.html

https://ukraina.ru/20260724/amerikanskaya-paradigma-v-chasy-vnutrennikh-krizisov-amerikantsy-ischut-otvety-v-russkoy-klassike-1081013616.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, ссср, сша, кгб, макдональдс, фильм, культура, кино