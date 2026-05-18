На Западе заявили о фактическом исчезновении ПВО на большей части Украины

Украина столкнулась с критическим истощением систем противовоздушной обороны. Об этом 18 мая заявил британский военный аналитик Александр Меркурис

2026-05-18T12:11

Эксперт отметил, что на значительной части территории страны украинская ПВО фактически перестала существовать. "Украинские оборонительные системы действительно очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет", — заявил Меркурис. По его словам, проблемы ВСУ не ограничиваются только нехваткой средств ПВО. Аналитик также указал на дефицит боеприпасов для западных истребителей, переданных Киеву союзниками. Кроме того, Меркурис обратил внимание на серьёзную нехватку личного состава в украинской армии. По его мнению, даже жёсткая мобилизация уже не позволяет компенсировать потери, а сопротивление мобилизационным мероприятиям внутри страны продолжает расти. "Ситуация в воздухе и небе становится критической", — подчеркнул эксперт. Ранее Владимир Зеленский жаловался на задержки поставок ракет для комплексов Patriot, связывая это с неоплаченными европейскими траншами в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В Москве неоднократно заявляли, что поставки западного вооружения Украине лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО фактическими участниками противостояния. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются Россией как законная цель. Подробнее - в материале Россия послала сигналы США и очертила красные линии по Украине.

