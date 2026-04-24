"Елисейский договор и статья 4": Краснов о юридической базе ядерных амбиций Парижа
Франко-германское сотрудничество в военной сфере имеет глубокие юридические корни. В Ахенском договоре 2019 года есть статья, которая может трактоваться как обязательство помогать друг другу всеми средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
"Елисейский договор и статья 4": Краснов о юридической базе ядерных амбиций Парижа

05:15 24.04.2026 (обновлено: 21:46 24.04.2026)
 
Франко-германское сотрудничество в военной сфере имеет глубокие юридические корни. В Ахенском договоре 2019 года есть статья, которая может трактоваться как обязательство помогать друг другу всеми средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о юридической базе французских ядерных инициатив в Европе, Краснов напомнил о договорах, заложивших основу. По его словам, все началось с Елисейского договора 1963 года, а затем был подписан Ахенский договор 2019 года.
"Начнём с Елисейского договора 1963 года. Его продолжением стал договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции от 22 января 2019 года, подписанный в Ахене", — заявил собеседник Украина.ру.
В этом договоре, по словам Краснова, есть дипломатически расплывчатая статья 4. В ней говорится, что Франция и Германия обязуются оказывать друг другу помощь всеми имеющимися средствами, включая вооруженные силы, в случае вооруженного нападения.
"Вроде бы, о ядерном оружии – ни слова, но французские вооружённые силы имеют на вооружении ядерное оружие", — пояснил эксперт.
Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.
22:02Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском — местные каналы
22:00На Лиманском направлении идут бои малых групп в лесных массивах
21:56Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Россией и Украиной
21:53Командир бригады Вооруженных сил Украины оценил работу территориальных центров комплектования
21:20В Киеве "доброволец" сбежал из территориального центра комплектования и упал в котлован
21:09Российские войска продвигаются на Южно-Константиновском направлении и закрепились в Новопавловке
21:00Ударные беспилотники направляются к своим целям по всей Украине. Главные новости к этому часу
20:50Киево-Могилянская академия как фабрика русофобских смыслов
20:42Какое наказание придумали США для союзников по НАТО и почему у Трампа остался всего месяц – Гаспарян
20:06"Захисники" оставили без людей и денег: мэр Нежина пожаловался на Киев
19:30Вэнса не взяли на переговоры в Пакистан
19:23На форуме безопасности в Киеве делили кресла в будущем правительстве, сообщает украинский телеграм-канал
19:2024 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:14В высказываниях Пугачевой нашли оправдание терроризма
19:03Россия при обмене пленными больше отдает, чем получает: депутат сказал правду
19:03Во Львовской области судили двух матерей за бумажные самолетики
18:55Дроны и дезертиры ВСУ атакуют мирных жителей. Новости к 19.00
18:52В Москву прилетит глава МИД Ирана
18:49На Ближний Восток прибыл "Джордж Буш"
18:41Мерц выступил против быстрого вхождения Украины в ЕС
Лента новостейМолния