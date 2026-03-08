Перуанец Зедано о России, проблемах на Кубе и о том, что в Латинской Америке думают об Украине - 08.03.2026 Украина.ру
Перуанец Зедано о России, проблемах на Кубе и о том, что в Латинской Америке думают об Украине
2026-03-08T13:57
2026-03-08T13:57
В этом выпуске проекта "Хочу жить в России" обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков пообщался с журналистом из Перу Рикардо Зедано. Из этого интервью вы узнаете, чем Россия привлекает жителей Латинской Америки, что там говорят о конфликте России и Украины и почему Москва — это идеальный город для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа:00:32 - О внешней политике Перу;06:28 - Как Рикардо Зедано оказался в России и почему он потом вернулся в Перу;14:06 - Российско-украинские отношения: взгляд из Перу;16:44 - О связях Перу с Россией и уровне жизни в этих странах;25:11 - Поведение общества в Латинской Америке;26:02 - О возвращении в Россию и нюансах в процессе получения гражданства. *В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РоссииУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Перуанец Зедано о России, проблемах на Кубе и о том, что в Латинской Америке думают об Украине

13:57 08.03.2026
 
В этом выпуске проекта "Хочу жить в России" обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков пообщался с журналистом из Перу Рикардо Зедано. Из этого интервью вы узнаете, чем Россия привлекает жителей Латинской Америки, что там говорят о конфликте России и Украины и почему Москва — это идеальный город для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа:

00:32 - О внешней политике Перу;
06:28 - Как Рикардо Зедано оказался в России и почему он потом вернулся в Перу;
14:06 - Российско-украинские отношения: взгляд из Перу;
16:44 - О связях Перу с Россией и уровне жизни в этих странах;
25:11 - Поведение общества в Латинской Америке;
26:02 - О возвращении в Россию и нюансах в процессе получения гражданства.

*В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Лента новостейМолния