Перуанец Зедано о России, проблемах на Кубе и о том, что в Латинской Америке думают об Украине

В этом выпуске проекта "Хочу жить в России" обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков пообщался с журналистом из Перу Рикардо Зедано. Из... Украина.ру, 08.03.2026

В этом выпуске проекта "Хочу жить в России" обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков пообщался с журналистом из Перу Рикардо Зедано. Из этого интервью вы узнаете, чем Россия привлекает жителей Латинской Америки, что там говорят о конфликте России и Украины и почему Москва — это идеальный город для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа:00:32 - О внешней политике Перу;06:28 - Как Рикардо Зедано оказался в России и почему он потом вернулся в Перу;14:06 - Российско-украинские отношения: взгляд из Перу;16:44 - О связях Перу с Россией и уровне жизни в этих странах;25:11 - Поведение общества в Латинской Америке;26:02 - О возвращении в Россию и нюансах в процессе получения гражданства. *В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РоссииУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

