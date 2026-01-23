https://ukraina.ru/20260123/kakoy-udar-vs-rossii-oprokinet-energetiku-i-zheleznuyu-dorogu-na-ukraine--nasonov-1074717915.html
Какой удар ВС России опрокинет энергетику и железную дорогу на Украине — Насонов
Какой удар ВС России опрокинет энергетику и железную дорогу на Украине — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о современных средствах ведения боя, проанализировал удары ВС России по тылам и логистике на Украине, а также дал прогноз по развитию событий на фронте до конца зимней военной кампании: 00:35 - У китайской армии появились мобильные системы ПВО "Ураган-3000" для борьбы с беспилотниками на поле боя. Будут ли подобные системы на СВО? 06:30 – Смогут ли лазерные средства ПВО для борьбы с дронами работать независимо от погодных условий и удалось ли России разработать единый механизм по тому, как выбивать украинских операторов БПЛА? 09:50 - О наборе бойцов в войска беспилотных систем; 13:35 – О применении Россией беспилотника "Монохром", возможностях этого аппарата и перспективах устройства "Герань-5"; 22:02 – Об ударах ВС России по тылам на Украине и разрушении логистики ВСУ; 26:30 – Чего могут достичь ВС России к концу зимней военной кампании? ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о современных средствах ведения боя, проанализировал удары ВС России по тылам и логистике на Украине, а также дал прогноз по развитию событий на фронте до конца зимней военной кампании:
00:35 - У китайской армии появились мобильные системы ПВО "Ураган-3000" для борьбы с беспилотниками на поле боя. Будут ли подобные системы на СВО?
06:30 – Смогут ли лазерные средства ПВО для борьбы с дронами работать независимо от погодных условий и удалось ли России разработать единый механизм по тому, как выбивать украинских операторов БПЛА?
09:50 - О наборе бойцов в войска беспилотных систем;
13:35 – О применении Россией беспилотника "Монохром", возможностях этого аппарата и перспективах устройства "Герань-5";
22:02 – Об ударах ВС России по тылам на Украине и разрушении логистики ВСУ;
26:30 – Чего могут достичь ВС России к концу зимней военной кампании?
ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive