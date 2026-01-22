https://ukraina.ru/20260122/strany-evropy-khotyat-uvelichit-yadernye-arsenaly-iz-za-raznoglasiy-s-ssha-1074667747.html

Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США

Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США - 22.01.2026 Украина.ру

Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США

Страны Европы на фоне разногласий с США обсуждают возможность увеличения ядерных арсеналов и варианты разработки собственного ядерного оружия, сообщает телеканал NBC

2026-01-22T13:30

2026-01-22T13:30

2026-01-22T13:31

новости

сша

европа

франция

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074029187_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_c786c2449aa13f0e01a2f10d95f8077a.jpg

"Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного) арсенала, а не продолжают полагаться на США... Европейские лидеры обсуждают, стоит ли больше полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США, или даже разработать свои собственное атомные оружия", - говорится в материале со ссылкой на трех высокопоставленных официальных лиц.Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, заверил Трамп.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, франция, дональд трамп, украина.ру