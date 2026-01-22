Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США - 22.01.2026 Украина.ру
Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США
Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США
Страны Европы на фоне разногласий с США обсуждают возможность увеличения ядерных арсеналов и варианты разработки собственного ядерного оружия, сообщает телеканал NBC
2026-01-22T13:30
2026-01-22T13:31
"Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного) арсенала, а не продолжают полагаться на США... Европейские лидеры обсуждают, стоит ли больше полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США, или даже разработать свои собственное атомные оружия", - говорится в материале со ссылкой на трех высокопоставленных официальных лиц.Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, заверил Трамп.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США

13:30 22.01.2026 (обновлено: 13:31 22.01.2026)
 
© Атомная энергияЯдерное испытание в Алжире
Ядерное испытание в Алжире
Страны Европы на фоне разногласий с США обсуждают возможность увеличения ядерных арсеналов и варианты разработки собственного ядерного оружия, сообщает телеканал NBC
"Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного) арсенала, а не продолжают полагаться на США... Европейские лидеры обсуждают, стоит ли больше полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США, или даже разработать свои собственное атомные оружия", - говорится в материале со ссылкой на трех высокопоставленных официальных лиц.
Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, заверил Трамп.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
