Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США
Страны Европы на фоне разногласий с США обсуждают возможность увеличения ядерных арсеналов и варианты разработки собственного ядерного оружия, сообщает телеканал NBC
2026-01-22T13:30
2026-01-22T13:30
2026-01-22T13:31
"Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного) арсенала, а не продолжают полагаться на США... Европейские лидеры обсуждают, стоит ли больше полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США, или даже разработать свои собственное атомные оружия", - говорится в материале со ссылкой на трех высокопоставленных официальных лиц.Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, заверил Трамп.
Страны Европы хотят увеличить ядерные арсеналы из-за разногласий с США
13:30 22.01.2026 (обновлено: 13:31 22.01.2026)
Страны Европы на фоне разногласий с США обсуждают возможность увеличения ядерных арсеналов и варианты разработки собственного ядерного оружия, сообщает телеканал NBC
"Европейские страны изучают способы увеличения собственного (ядерного) арсенала, а не продолжают полагаться на США... Европейские лидеры обсуждают, стоит ли больше полагаться на вооруженных ядерным оружием Францию и Британию вместо США, или даже разработать свои собственное атомные оружия", - говорится в материале со ссылкой на трех высокопоставленных официальных лиц.
Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, заверил Трамп.
